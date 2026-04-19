Московское «Динамо» стало самым прибыльным клубом РПЛ в 2025 году – 1,25 млрд рублей. «Зенит» и «Краснодар» – в топ-3

Московское «Динамо» – самый прибыльный клуб РПЛ в 2025 году.

Московское «Динамо» стало лидером среди клубов Мир РПЛ по чистой прибыли по итогам 2025 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на финансовую отчетность.

Чистая прибыль бело-голубых составила 1,25 млрд рублей. По сравнению с 2024 годом показатель вырос на 264,3% — тогда клуб заработал 343,37 млн рублей.

Второе место по этому показателю занял «Зенит», который завершил год с прибылью в 1,22 млрд рублей. Замкнул тройку чемпион России «Краснодар» – 893,7 млн рублей.

В число прибыльных клубов по итогам года также вошли ЦСКА (653,7 млн рублей), махачкалинское «Динамо» (566,6 млн), «Ростов» (413,2 млн), «Балтика» (309,8 млн), «Рубин» (131,8 млн) и «Акрон» (15,1 млн рублей).

В отчетности «Ахмата» указано, что клуб завершил 2025 год с нулевой чистой прибылью.

По итогам прошлого сезона РПЛ «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом страны. В тройку призеров вошли «Зенит» и ЦСКА.

Источник: «РИА Новости»
Зенит прибыльный клуб.
От хохота на болотах издохли все собаки баскервилей.
Тоже самое за динамо можно сказать
Комментарий скрыт
за счёт чего у них прибыль? Как можно получать прибыль, если стадионы не полные, да и мерч столько не принесёт.
Я тоже не пойму откуда такие сведения?что динамо самая прибыльная команда при неполных стадионах.
Это официальная отчётность. Что по факту знают только те кто занимаются финансами клуба
Хотелось бы больше подробностей. На чем Динамо столько заработало?
На втб.
Вливания от спонсоров - это тоже доходы.
Тогда вопросов нет.
Интервью с гендиром Динамо:
- Расскажите, за счет чего удалось вам стать самым прибыльным клубом РПЛ?
- Ну, мы билетов порядочно продали...
- А еще?
- На рекламе нормально заработали...
- А еще?
- Атрибутика неплохо расходилась...
- А еще?
- А потом ВТБ перечислил нам 90% годового бюджета...
" По итогам 2025 года чистая прибыль банка ВТБ по МСФО составила 502,1 млрд рублей". Не очень понимаю в чем проблема
Лев Валерьяныч день и ночь целый весь 25-й год давал концерты и перечислял деньги в "Динамо".
А Дартаньян в Звенит.
Ну тогда они должны быть в минусе ,вряд ли хоть один здравомыслящий пойдет на концерт замшелого деда !
А если вычесть инвестиционные вливания разными путями? Которые де-факто не являются доходом самого клуба.
То у нас в РПЛ не останется ни одной команды. У тех же частных «Краснодара» и «Акрона» тоже инвестиционные вливания, только не из госструктур
Реальные доходы - от стадиона, мерча, телеправа + спонсоры из других стран - дадут 5-10%.
Не понял, футбольный клуб в России это прибыльный бизнес? Еще и настолько?
Они ночами на стройках работают. Бетон льют.
Нет. Просто убытки не посчитали!
Да, декларировать они умеют, это у них не отнять!!
Хоть где-то мы первые :))
Точно 😁
Прибыль за счёт государственного ВТБ ?
Материалы по теме
Дмитрий Селюк: «Посадите Карпина на детектор лжи – он участник продажи и откатов со всех, кто перешел в «Динамо». Из «Ростова» уехал из-за проверок. Лимит меняют тоже ради коррупции»
17 апреля, 19:59
Смолов о проигрыше миллиона рублей на «Барсе»: «Официально – я не разбираюсь в футболе. Все разбирающиеся, кто писал мне, дай бог вам здоровья»
15 апреля, 09:22Видео
Смолов показал джинсы от Dior x Denim Tears: «Заказал через персонального шоппера». Их цена может превышать миллион рублей
8 апреля, 17:28Видео
Рекомендуем
Главные новости
Журавель о 30 словах Евсеева в интервью: «Плохое, неэтичное и некрасивое решение. Из этой ситуации можно было выйти изящнее. Он поставил в неловкое положение вещателя и корреспондента»
5 минут назад
«Зенит» – небольшой фаворит матча с «Локомотивом». Букмекер дает 2.13 на победу петербуржцев
21 минуту назадПромо
Кубок Германии. 1/2 финала. «Бавария» в гостях у «Байера», «Штутгарт» сыграет с «Фрайбургом» в четверг
сегодня, 06:23
Громкий провал «Челси», Тамбиев возглавил «Динамо», два золота России в борьбе, ничья ЦСКА, победа «Реала», Ковальчук стал президентом «Шанхая», «Интер» в финале Кубка и другие новости
сегодня, 06:10
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Бернли», «Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом» в субботу
сегодня, 06:03
Чем ближе конец сезона, тем выше интрига! Следите за 26 туром РПЛ с фрибетом до 15 000 от FONBET
сегодня, 06:00Промо
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова против «Нанта». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 05:55
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Эльче», «Барселона» сыграет с «Сельтой»
сегодня, 05:28
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Локо», «Динамо» против «Рубина», «Краснодар» сыграет со «Спартаком» в четверг
сегодня, 05:10
Росеньор про 0:3 с «Брайтоном»: «Пропущенные голы были неприемлемы. Это не про тактику, а про желание и дух»
сегодня, 05:00
Ко всем новостям
Последние новости
Ребров покинул пост тренера сборной Украины после невыхода на ЧМ-2026
через 2 минуты
«Байер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
24 минуты назад
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Нью-Инглэнд Революшн», «Интер Майами» Месси в гостях у «Реал Солт Лэйк»
34 минуты назад
«Барселона» – «Сельта». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
47 минут назад
«Росеньор не выйдет сухим из воды. Выжить в таких условиях — непростая задача для любого тренера». Шервуд о поражениях «Челси»
58 минут назад
Кубок Португалии. 1/2 финала. «Порту» сыграет со «Спортингом» в ответном матче
сегодня, 06:58
«Бернли» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 06:46
Гришин о Челестини: «Отставка нужна, чтобы устроить встряску – ЦСКА катится с горы перед матчем года против «Спартака»
сегодня, 06:36
Кубок Франции. 1/2 финала. «Страсбур» сыграет с «Ниццей»
сегодня, 06:11
«Спартак» сейчас раскрепощен: устроит настоящую феерию и обыграет «Краснодар». Наумов о матче 26-го тура
сегодня, 05:43
Рекомендуем