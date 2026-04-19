Московское «Динамо» стало самым прибыльным клубом РПЛ в 2025 году – 1,25 млрд рублей. «Зенит» и «Краснодар» – в топ-3
Московское «Динамо» стало лидером среди клубов Мир РПЛ по чистой прибыли по итогам 2025 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на финансовую отчетность.
Чистая прибыль бело-голубых составила 1,25 млрд рублей. По сравнению с 2024 годом показатель вырос на 264,3% — тогда клуб заработал 343,37 млн рублей.
Второе место по этому показателю занял «Зенит», который завершил год с прибылью в 1,22 млрд рублей. Замкнул тройку чемпион России «Краснодар» – 893,7 млн рублей.
В число прибыльных клубов по итогам года также вошли ЦСКА (653,7 млн рублей), махачкалинское «Динамо» (566,6 млн), «Ростов» (413,2 млн), «Балтика» (309,8 млн), «Рубин» (131,8 млн) и «Акрон» (15,1 млн рублей).
В отчетности «Ахмата» указано, что клуб завершил 2025 год с нулевой чистой прибылью.
По итогам прошлого сезона РПЛ «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом страны. В тройку призеров вошли «Зенит» и ЦСКА.
Вливания от спонсоров - это тоже доходы.
- Расскажите, за счет чего удалось вам стать самым прибыльным клубом РПЛ?
- Ну, мы билетов порядочно продали...
- А еще?
- На рекламе нормально заработали...
- А еще?
- Атрибутика неплохо расходилась...
- А еще?
- А потом ВТБ перечислил нам 90% годового бюджета...