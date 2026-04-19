Силкин о «Динамо»: «Надежда только на Кубок – в чемпионате никого не догнали, все со скрипом. Нет уверенности, что Гусев будет тренером в следующем сезоне»

Силкин о «Динамо»: надежда только на Кубок, не уверен, что Гусев останется.

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о перспективах команды и возглавляющего ее Ролана Гусева .

«Единственная надежда у «Динамо » остается в Кубке. В чемпионате выше подняться не получается. Не думаю, что есть какая-то системность в результатах команды. Дело в качестве футболистов. Достаточно даже посмотреть на последний пропущенный гол. Игрокам не хватает внимания.

Если бы весной все матчи «Динамо» были удачными, то будущее Гусева в клубе было бы положительным. Сейчас уже могут быть разные варианты. Теперь нет уверенности, что Гусев будет главным тренером команды в следующем сезоне.

Не скажу, что где-то перехвалили, ведь и команда в таблице особо никого не догнала, в шести последних матчах одна победа. Все со скрипом», – заявил Силкин.

После 25 туров Мир РПЛ «Динамо» занимает 7-е место, набрав 35 очков.