  • Силкин о «Динамо»: «Надежда только на Кубок – в чемпионате никого не догнали, все со скрипом. Нет уверенности, что Гусев будет тренером в следующем сезоне»
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о перспективах команды и возглавляющего ее Ролана Гусева.

«Единственная надежда у «Динамо» остается в Кубке. В чемпионате выше подняться не получается. Не думаю, что есть какая-то системность в результатах команды. Дело в качестве футболистов. Достаточно даже посмотреть на последний пропущенный гол. Игрокам не хватает внимания.

Если бы весной все матчи «Динамо» были удачными, то будущее Гусева в клубе было бы положительным. Сейчас уже могут быть разные варианты. Теперь нет уверенности, что Гусев будет главным тренером команды в следующем сезоне.

Не скажу, что где-то перехвалили, ведь и команда в таблице особо никого не догнала, в шести последних матчах одна победа. Все со скрипом», – заявил Силкин.

После 25 туров Мир РПЛ «Динамо» занимает 7-е место, набрав 35 очков.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
За то сколько эйфории было, когда Спартак обыграли, дифирамбы пели ему. Мол, Гусев, зто наше всё. Ещё тогда написал я, что это ненадолго и скоро закончится. И был захейтен я тогда кучей минусов. Гусев, это не то, что нужно Динамо. Его скоро уберут.
Да выше своего места не поднимутся из 6 игр выиграть одну этим всё сказано, да и защиты нет и вратари не выручают и в нападении кроме тюкавина никто не забивает и не борется за мяч. Мне кажется поменяют тренера.
А зачем было убирать Личку?Единственный,кто дал результат в первом же сезоне.Не считая покойного Прокопенко.Этим горе рукамиводителям клуба нужно или уйти,или не мешать работать.Главные лица в клубе далеко не они,а футболисты.Пора им понять,этому горе менеджменту,что они живут на те деньги которые приносят своей игрой футболисты.И необходимо ограничить влияние кровопийц- агентов на игроков и тренеров.
С Личкой, наверное, поступили верно и не стали тянуть до следующего провального сезона. Только вот Валера оказался ошибкой, этот состав уже привык к свободе и расслабухе. Поставили Личку-лайт с озона, но эмоций не хватило даже на несколько туров.
Согласен и про руководство правильно говоришь с него и надо начинать чистку.
На кубок тоже не стоит рассчитывать у себя Краснодар не одолели а у них на победу рассчитывать не приходится...
Шарфики к пальто кончились просто
Гусев это повторение пройденного с Хохловым и Новиковым.
Дайте Гусеву поработать. И усильте наконец-то оборону
