  Арестован 22-летний мужчина, заработавший 40000 евро на фальшивых билетах на матчи «ПСЖ». Он обманул 2000 человек в TikTok
Арестован 22-летний мужчина, заработавший 40000 евро на фальшивых билетах на матчи «ПСЖ». Он обманул 2000 человек в TikTok

В начале марта во Франции бригада по борьбе с киберпреступностью (BL2C) задержала мужчину в рамках расследования продажи поддельных билетов на матчи «Пари Сен-Жермен».

22-летний Айнис был арестован по обвинению в «мошенничестве, подделке документов, мошенническом искажении истины в письменной форме, использовании подделок в письменной форме и отмывании денег». Мошенник стал известен через TikTok, создав систему перепродажи билетов на матчи «ПСЖ» как дома, так и на выезде. Столичный клуб подал жалобу 28 января прошлого года.

Учетная запись TikTok, на которую были подписаны более 13000 человек, была активна с августа 2024 года. По словам следователей, за 2 года мошеннических действий жертвами молодого человека стали 2000 человек. Билеты, которые он продавал, были поддельными и не позволяли попасть на стадион.

Айнис, задержанный в своем доме, признал факты мошенничества и количество обманутых человек. В общей сложности, по оценкам следствия, сумма его заработка составила не менее 40 000 евро. Он был объявлен в розыск в связи с возбуждением уголовного дела. Следствию также удалось выяснить, что обвиняемому помогал его брат, который был известен полицейским службам и скрылся во время задержания.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Le Parisien
Мужчина - зумер
Очередной богобоязненный Айнис обманывает честных людей, включая своих же соплеменников. Никогда такого не было, и вот опять...☝🏽☝🏽☝🏽
Ответ Tollie
И добавить нечего, да и не хочется, все так)
Ответ Tollie
Может он это делал ночью и при закрытых занавесках
40 тысяч - за два года? Да еще и на киче чалиться? Парень явно не по назначению талант использовал.
Ответ CrishForever
Делим на 2000 человек. Как то жалко даже ...
По 20 евро с морды-лица, за 2 года?.... ещё и брат в бегах...
Глупый бизнесс
Ответ CrishForever
Да там суммы гораздо больше, просто это скорее всего то, что доказали.
Пацан к успеху шел
воду через тик ток уже заряжают? или не додумались пока?
Материалы по теме
«ПСЖ» использовал фэйковые аккаунты для защиты репутации в интернете и дискредетации критиков клуба. Возбуждено уголовное дело, одному из исполнителей предъявлены обвинения (Blast)
27 марта, 12:56
Данило не перейдет в «Зенит». Приоритет хавбека «Ботафого» – клубы из Западной Европы («СЭ»)
23 минуты назад
Журавель о 30 словах Евсеева в интервью: «Плохое, неэтичное и некрасивое решение. Из этой ситуации можно было выйти изящнее. Он поставил в неловкое положение вещателя и корреспондента»
42 минуты назад
«Зенит» – небольшой фаворит матча с «Локомотивом». Букмекер дает 2.13 на победу петербуржцев
58 минут назадПромо
Кубок Германии. 1/2 финала. «Бавария» в гостях у «Байера», «Штутгарт» сыграет с «Фрайбургом» в четверг
сегодня, 06:23
Громкий провал «Челси», Тамбиев возглавил «Динамо», два золота России в борьбе, ничья ЦСКА, победа «Реала», Ковальчук стал президентом «Шанхая», «Интер» в финале Кубка и другие новости
сегодня, 06:10
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Бернли», «Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом» в субботу
сегодня, 06:03
Чем ближе конец сезона, тем выше интрига! Следите за 26 туром РПЛ с фрибетом до 15 000 от FONBET
сегодня, 06:00Промо
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова против «Нанта». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 05:55
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Эльче», «Барселона» сыграет с «Сельтой»
сегодня, 05:28
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Локо», «Динамо» против «Рубина», «Краснодар» сыграет со «Спартаком» в четверг
сегодня, 05:10
Круговой об увольнении Челестини: «Удивлюсь, если это произойдет. Хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона. Я до конца верю в идеи тренера»
11 минут назад
Ребров покинул пост тренера сборной Украины после невыхода на ЧМ-2026
34 минуты назад
«Байер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 07:57
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Нью-Инглэнд Революшн», «Интер Майами» Месси в гостях у «Реал Солт Лэйк»
сегодня, 07:47
«Барселона» – «Сельта». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 07:34
«Росеньор не выйдет сухим из воды. Выжить в таких условиях — непростая задача для любого тренера». Шервуд о поражениях «Челси»
сегодня, 07:23
Кубок Португалии. 1/2 финала. «Порту» сыграет со «Спортингом» в ответном матче
сегодня, 06:58
«Бернли» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 06:46
Гришин о Челестини: «Отставка нужна, чтобы устроить встряску – ЦСКА катится с горы перед матчем года против «Спартака»
сегодня, 06:36
Кубок Франции. 1/2 финала. «Страсбур» сыграет с «Ниццей»
сегодня, 06:11
