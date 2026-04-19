Арестован 22-летний мужчина, заработавший 40000 евро на фальшивых билетах на матчи «ПСЖ». Он обманул 2000 человек в TikTok

Арестован мужчина, заработавший 40000 евро на фальшивых билетах на матчи «ПСЖ».

В начале марта во Франции бригада по борьбе с киберпреступностью (BL2C) задержала мужчину в рамках расследования продажи поддельных билетов на матчи «Пари Сен-Жермен ».

22-летний Айнис был арестован по обвинению в «мошенничестве, подделке документов, мошенническом искажении истины в письменной форме, использовании подделок в письменной форме и отмывании денег». Мошенник стал известен через TikTok, создав систему перепродажи билетов на матчи «ПСЖ» как дома, так и на выезде. Столичный клуб подал жалобу 28 января прошлого года.

Учетная запись TikTok, на которую были подписаны более 13000 человек, была активна с августа 2024 года. По словам следователей, за 2 года мошеннических действий жертвами молодого человека стали 2000 человек. Билеты, которые он продавал, были поддельными и не позволяли попасть на стадион.

Айнис, задержанный в своем доме, признал факты мошенничества и количество обманутых человек. В общей сложности, по оценкам следствия, сумма его заработка составила не менее 40 000 евро. Он был объявлен в розыск в связи с возбуждением уголовного дела. Следствию также удалось выяснить, что обвиняемому помогал его брат, который был известен полицейским службам и скрылся во время задержания.