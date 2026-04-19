Романцев о том, что не завоевал еврокубок: «Реал» ЛЧ выиграл – на следующий год Холанда хотят. У «Спартака» лучшие игроки уходили зарабатывать, мы платили копейки»
Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев объяснил, почему не сумел выиграть с красно-белыми еврокубок.
– Вы свою карьеру считаете выдающейся?
– Выдающейся – нет, успешной – да.
– В чем отличие? Чего не хватило для выдающейся?
– Я не выдавался. Я был такой же, как все спартаковцы. Один из спартаковцев. Выдающийся – это слово какое-то слишком уж…
– Чего не хватило для другого шага?
– Не хватило… Вот смотришь, мадридский «Реал» Лигу чемпионов выиграл, а на следующий год Холанда хотят, Мбаппе купили – лучших игроков мира! У меня только команда собиралась – трех-четырех лучших отдал. Ну какая Лига чемпионов?
Мне опять надо брать: откуда – неизвестно, кого – неизвестно. Вот дали бы мне три года сохранить команду – тогда бы, конечно, что-то мы выиграли. Уходили лучшие игроки. И не отпустить их я не имел права, потому что они уходили зарабатывать. Мы платили копейки, – сказал Романцев в интервью Нобелю Арустамяну для Winline.
Романцев во главе «Спартака» становился чемпионом СССР, восьмикратным чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны. Под его руководством красно-белые доходили до полуфинала Кубка европейских чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА.
Газзаева или Семина тогда уж еще надо в этот список.
91-й год - принимается. Там еще Бесчастных ушел.
95-й год - тоже. Кульков, Юран, Онопко, Черчесов ушли + Ярцев зачехлил зачем-то Шмарова. Останься эти парни - могли проходить Нант, а что там было бы с Юве в полуфинале - неясно.
Но 98-й? Из той команды которая билась с Интером во главе с Роналдо ушел только Аленичев. Никого больше Романцев не потерял и уже той же осенью опять на равных боролся с тем же Интером, обыгрывал Реал... Почему та команда потом провалилась в 99-м и 00-м в ЛЧ, несмотря на чемпионства в России?
В 93-м кубок кубков был по сути в кармане. В полуфинале в Антверпене сами булки расслабили и судья подтопил.
В 98-м Интер был сильнее. Тут скорее обидно, что он в в 1/2 попался, потому что с другим соперником в финал могли точно выходить, а там уже совсем другие эмоции для болельщиков.