Романцев о том, что не завоевал еврокубок: «Реал» ЛЧ выиграл – на следующий год Холанда хотят. У «Спартака» лучшие игроки уходили зарабатывать, мы платили копейки»

Романцев о еврокубках: «Спартак» платил копейки, лучшие игроки уходили.

Бывший тренер «Спартака » Олег Романцев объяснил, почему не сумел выиграть с красно-белыми еврокубок.

– Вы свою карьеру считаете выдающейся?

– Выдающейся – нет, успешной – да.

– В чем отличие? Чего не хватило для выдающейся?

– Я не выдавался. Я был такой же, как все спартаковцы. Один из спартаковцев. Выдающийся – это слово какое-то слишком уж…

– Чего не хватило для другого шага?

– Не хватило… Вот смотришь, мадридский «Реал » Лигу чемпионов выиграл, а на следующий год Холанда хотят, Мбаппе купили – лучших игроков мира! У меня только команда собиралась – трех-четырех лучших отдал. Ну какая Лига чемпионов?

Мне опять надо брать: откуда – неизвестно, кого – неизвестно. Вот дали бы мне три года сохранить команду – тогда бы, конечно, что-то мы выиграли. Уходили лучшие игроки. И не отпустить их я не имел права, потому что они уходили зарабатывать. Мы платили копейки, – сказал Романцев в интервью Нобелю Арустамяну для Winline.

Романцев во главе «Спартака» становился чемпионом СССР, восьмикратным чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны. Под его руководством красно-белые доходили до полуфинала Кубка европейских чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА.