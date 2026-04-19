  • Романцев о том, что не завоевал еврокубок: «Реал» ЛЧ выиграл – на следующий год Холанда хотят. У «Спартака» лучшие игроки уходили зарабатывать, мы платили копейки»
Романцев о том, что не завоевал еврокубок: «Реал» ЛЧ выиграл – на следующий год Холанда хотят. У «Спартака» лучшие игроки уходили зарабатывать, мы платили копейки»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев объяснил, почему не сумел выиграть с красно-белыми еврокубок.

– Вы свою карьеру считаете выдающейся?

– Выдающейся – нет, успешной – да.

– В чем отличие? Чего не хватило для выдающейся?

– Я не выдавался. Я был такой же, как все спартаковцы. Один из спартаковцев. Выдающийся – это слово какое-то слишком уж…

– Чего не хватило для другого шага?

– Не хватило… Вот смотришь, мадридский «Реал» Лигу чемпионов выиграл, а на следующий год Холанда хотят, Мбаппе купили – лучших игроков мира! У меня только команда собиралась – трех-четырех лучших отдал. Ну какая Лига чемпионов?

Мне опять надо брать: откуда – неизвестно, кого – неизвестно. Вот дали бы мне три года сохранить команду – тогда бы, конечно, что-то мы выиграли. Уходили лучшие игроки. И не отпустить их я не имел права, потому что они уходили зарабатывать. Мы платили копейки, – сказал Романцев в интервью Нобелю Арустамяну для Winline.

Романцев во главе «Спартака» становился чемпионом СССР, восьмикратным чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны. Под его руководством красно-белые доходили до полуфинала Кубка европейских чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА.

Лучший тренер в истории России Спартака
Ответ Спартак сила
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
С чего бы?
Газзаева или Семина тогда уж еще надо в этот список.
Ну тут всё логично, тогда шальных денег в нашем футболе не было..
Да, но таки Спартак регулярно играл в ЛЧ и там уже УЕФА норм деньги платили, не как сейчас, но вполне себе неплохие. Так что мб стоило не карманы набивать, а платить игрокам, чтобы не "копейки" получали ;)
Комментарий скрыт
Платили копейки, играли опу рвали, было что доказывать, хотели уехать на зарплату и играть на престиж свой и клуба. А нынче все как то …
Точно. Вот она - лучшая мотивация для игроков. А сейчас "жирные коты" мячик еле перекатывают.
Мотивация та же - деньги, просто раньше у нас их не платили, вот и рвались доказывать, что бы в Европу уехать, а сейчас куда рваться? Здесь больше заплатят при меньших трудозатратах, тем более лимит с каждым годом ужесточают, соответственно желание играть/трудиться всё меньше будет.
Как ни странно сейчас про это говорить,но тогда в начале 90х был реальный шанс у Спартака выиграть Кубок чемпионов.Тогда еще не было той пропасти между ведущими командами мира и всеми остальными,тогда еще действовало правило трех легионеров,итальянские команды были итальянскими,немецкие-немецкими и т.д,а не сбродом из всего мира.Тогда еще,если не ошибаюсь,молодежная сб.СССР выигрывала Чемпионат Европы,а в финале,кстати,обыграли Югославов,костяк которой составляли игроки Црвены Звезды,которая Кубок чемпионов выиграла...Были шансы выиграть еврокубок,реальные шансы..
Ну там были пополам украинцы и русские
Конечно были, когда Марселю проиграли в 1/2 кубок Црвена звезда взяла. До этого Стяуа брал. Но оказолось важнее было в Японию на коммерческий турнир съездить перед игорой
Ну это прям про тот сезон 95/96, когда на групповом этапе 6 из 6, а к 1/4 с Нантом полкоманды уехало в зимнее ТО.
Так и 91. Все ведущие ушли : Мостовой,Шалимов ,Кульков и Перепаденко , Иванов , Попович , Поздняков , а ведь они играли с Марселем в полуфинале ЛЧ . На тот уровень Спартак больше не вышел , хотя думаю Нант бы весной 96го прошли, если бы все не уехали
Акей, давайте разбираться.
91-й год - принимается. Там еще Бесчастных ушел.
95-й год - тоже. Кульков, Юран, Онопко, Черчесов ушли + Ярцев зачехлил зачем-то Шмарова. Останься эти парни - могли проходить Нант, а что там было бы с Юве в полуфинале - неясно.
Но 98-й? Из той команды которая билась с Интером во главе с Роналдо ушел только Аленичев. Никого больше Романцев не потерял и уже той же осенью опять на равных боролся с тем же Интером, обыгрывал Реал... Почему та команда потом провалилась в 99-м и 00-м в ЛЧ, несмотря на чемпионства в России?
Всё верно. Когда экономика клуба держится на необходимости развивать и продавать игроков - это не то же самое, что бандитские деньги Гинера или народные Газпрома.
Народные деньги Лукойла это свосем другое, понимать надо
Каким образом они «народные»? Еще один неуч-недотепа вышел брякнуть лютую чушь✌️🤣
Все лидеры Спартака уезжали играть в Европу, даже лучший вратарь 1988 Ринат Дасаев уехал в Севилью, один из первых. А что касается чемпионата, Валерий Карпин в интервью говорил, что в Факеле зарплата была больше ,чем в Спартаке, только за счёт зимних коммерческих турниров в Европе получалось зарабатывать такие же деньги. Поэтому в Испании играла целая толпа из Спартака , в клубах -середняках. Мне было особенно жаль, когда лидер и столп обороны Виктор Онопко уехал в сраный Овьедо, а другой топ-защитник Дмитрий Хлестов подался в Турцию! Настолько здесь были маленькие зарплаты....
Ну Хлестов подался в Турцию уже в 2000-м году, причем он хотел уехать уж куда-нибудь потому что в РФ не осталось мотивации. Чемпионат выиграл 9 раз
Спартак в 90х вполне мог выиграть трофей. С Антвепеном и Марселем судьи отняли финалы. В 98м только зубастик остановил.
Перед Марселем не надо было на турнир в Японию летать. Да и честно говоря Марсель был сильнее, мощнее, мастеровитее
Против Марселя в 91 шансов объективно почти не было.
В 93-м кубок кубков был по сути в кармане. В полуфинале в Антверпене сами булки расслабили и судья подтопил.
В 98-м Интер был сильнее. Тут скорее обидно, что он в в 1/2 попался, потому что с другим соперником в финал могли точно выходить, а там уже совсем другие эмоции для болельщиков.
Дойти до полуфинала КЧ для нынешних наших клубов это как до Луны.
