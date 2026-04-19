«Ювентус» обыграл «Болонью» – 2:0. Тюрам и Дэвид забили

«Ювентус» взял три очка с «Болоньей» – 2:0.

«Ювентус» победил «Болонью» (2:0) в 33-м туре Серии А.

Матч проходил на «Альянц Стэдиум».

Джонатан Дэвид открыл счет на 2-й минуте. Кефрен Тюрам забил на 57-й.

Серия А Италия. 33 тур
19 апреля 18:45, Альянц Стэдиум
Ювентус
Завершен
2 - 0
1.23xG0.6
Болонья
Матч окончен
Бога   Опенда
86’
Камбьязо   Гатти
80’
77’
Кастро   Бернардески
Франсишку Консейсау   Жегрова
72’
Дэвид   Йылдыз
72’
68’
Хелланн   Хеггем
Локателли
60’
59’
Камбьяги   Роу
59’
Зом   Фергюсон
58’
Побега   Моро
  К. Тюрам
57’
Хольм   К. Тюрам
46’
  Дэвид
2’
Ювентус
Ди Грегорио, Келли, Бремер, Калулу, Бога, Франсишку Консейсау, Камбьязо, Маккенни, Локателли, Хольм, Дэвид
Запасные: Франсишку Консейсау, Дэвид, Скалья, Камбьязо, Копмейнерс, Хольм, Пинсольо, Бога, Костич, Миретти
Болонья:
Равалья, Миранда, Лукуми, Хелланн, Дзортеа, Побега, Фройлер, Зом, Камбьяги, Кастро, Орсолини
Запасные: Одгор, Кастальдо, Хелланн, Кастро, Пессина, Зом, Камбьяги, Франческелли, Де Сильвестри, Витик, Побега, Жоау Мариу, Ликояннис
Таблица Чемпионата Италии

Статистика Чемпионата Италии

logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoБолонья
logoДжонатан Дэвид
logoКефрен Тюрам
Болонья в конце осталась в меньшинстве и чтоб уровнять составы Спаллетти выпустил Опенду. респект лысому за фэйр-плей
Жегрова 4 (четыре) раза "подал" в ближнего защитника. Это ж умудриться надо
Жегрова 4 (четыре) раза "подал" в ближнего защитника. Это ж умудриться надо
Уже 7)) мастерюга
Жегрова 4 (четыре) раза "подал" в ближнего защитника. Это ж умудриться надо
Вот поэтому он и сыграл 10 минут за последние 2 месяца
Спал конечно красавчик, Берни получает травму и чтобы восстановить равенство выпускает Опенда.
Тут уже вполне по силам и за двойку побороться как будто бы)
Всегда тревожно, когда в туре всё хорошо складывается для Юве...)

Надеюсь сегодня ребятки просто с первых минут сделают задел и спокойно доведут до победы
На самом деле эта игра большая проверка Спала. Не было двух игр в неделю (как у Болоньи, например). Не было перерыва на сборные. Кроме Йылдыза, в общем-то, лидеры здоровы. Результаты тура подарочные. Ничего не мешает победить.
Важнейшая победа. Стоит отметить один позитивный момент – уже третий матч подряд не пропускаем.
Важнейшая победа. Стоит отметить один позитивный момент – уже третий матч подряд не пропускаем.
Остался третий в серии условно сложных. Вот там будет интересно посмотреть. В недельном цикле команда забегала.
Важнейшая победа. Стоит отметить один позитивный момент – уже третий матч подряд не пропускаем.
В данном случае нам, справедливости ради, и не били) Штанга одна всё летевшее заблокировала
Нужно не пытаться обыграть Милан в следующем матче, а втаптывать его в газон, зажать во вратарской и держать там весь матч!
Выступление Феде в этом матче - как будто вся его карьера в миниатюре: выход, аплодисменты, пара финтов, получил повреждение, ушел.
Я понимаю, титулы ушли.
Но мы всегда хотим маленького шага вперёд.
Вперёд, величайший Ювентус!
адекватное судейство бы сегодня, а больше для счастья и не надо
Рекомендуем
Главные новости
Лига 1 сняла документалку про Сафонова. В фильме приняли участие Матвей, его родители, Мусаев и сотрудники «Краснодара»
22 минуты назад
Владелец «Шахтера» Ахметов купил 21-комнатную квартиру в Монако за рекордные 471 млн евро. Апартаменты с частным бассейном и джакузи занимают 2500 квадратных метров
32 минуты назад
Гуллит про песню «Футбол возвращается домой»: «Он не принадлежит Англии. Они его изобрели, но многие страны сделали его лучше. Они считают это шуткой, а остальной мир – высокомерием»
37 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Локо», «Динамо» против «Рубина», «Краснодар» сыграет со «Спартаком» в четверг
47 минут назад
Ищем сильного Android-разработчика в команду мобильной разработки Спортса’’ – разрабатывать приложения для миллионов фанатов!
57 минут назадВакансия
Семин пропустил лишь один финал ЛЧ за последние 30 лет: «Какой – не помню. Я прихожу на стадион, вижу людей, ажиотаж всего города – и я хочу этого праздника для души»
58 минут назад
«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде в честь завоевания Кубка Испании
сегодня, 09:47Видео
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
сегодня, 09:45
«Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
сегодня, 09:25Видео
Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как это можно не праздновать?»
сегодня, 09:22
Ко всем новостям
Последние новости
Руис покинет ЦСКА летом. Агенты вингера контактируют с клубами РПЛ
через 0
Геймерский сетап Холанда высмеял стример: изогнутый монитор смотрит вниз, мраморный столик, хват геймпада
5 минут назадИгры
Парикмахер Кукурельи слил новость об отсутствии Палмера и Жоао Педро в составе «Челси» на матч с «Брайтоном». Лондонцы проиграли 0:3
9 минут назад
Пономарев про игру ЦСКА против «Ростова»: «Деревенский футбол – для команд низшей категории. Если играть навесами и навалом в надежде на ошибку, сложно победить»
9 минут назад
Лангович о ликвидации долга «Ростова»: «А кто не рад, когда миллиард прощают? Это положительная новость. Проблем с зарплатами в клубе нет. Все, что пишут в СМИ, нужно делить на два»
21 минуту назад
«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
сегодня, 09:57
Данте возглавит «Баварию» U23. Летом 42-летний защитник «Ниццы» завершит карьеру
сегодня, 09:56
Мостовой о критике Угальде: «Почему так не говорили, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Выиграли – тебя все целуют, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину»
сегодня, 09:50
Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»
сегодня, 09:43
«Родина» сыграет с «Уфой». Приходите поддержать команду в домашнем матче против уфимцев!
сегодня, 09:00Реклама
Рекомендуем