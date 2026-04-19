  • Дзюба опроверг переход в «Родину»: «Это просто чей‑то вброс. То ли пиарятся, то ли инфополе забивают»
Дзюба опроверг переход в «Родину»: «Это просто чей‑то вброс. То ли пиарятся, то ли инфополе забивают»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба опроверг слухи о своем возможном переходе в «Родину» по окончании сезона.

После 29 туров московский клуб занимает в Лиге PARI второе место.

«Это просто чей‑то вброс. Мне вообще сказали, что чуть ли не от «Родины». Не знаю, зачем они это делают. То ли как-то пиарятся, то ли инфополе забивают. 

Мне сказали, что от них, но точно не от меня (смеется). У меня ни с кем переговоров не было, хотя я могу вести», — сказал Дзюба.

Что делать с Челестини?
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
У Родины скромная и грамотная политика трансферов, дорогими по зарплате 38летними там и не пахнет.
Если кто пиарится, так твой агент - Гольдман, пытаясь показать значимость Акрону для последнего контракта, что вот есть дичайший спрос.
Ответ NoN
В Акроне Дзюба всё доказывает своей игрой на поле.
Ответ Phoenix85
И когда "на поле" мешала торговаться?
Дзюба опроверг переход в «Родину»: «Сегодня родина там, где задница в тепле, и ты лучше меня это знаешь!»
Новостники спортса слабеют надо было как раньше : Дзюба отрекся от Родины
Предал Родину значит?
Ответ Максим Прокофьев
А скипетром игрался как самодержец👀
Никто бы и не узнал про эти слухи, если бы сам Дзюба про это не сказал, тем самым намекнув
Ответ E.V.P.
Да, никто, кроме сотен тысяч людей, интересующихся футболом и с возможностью выходить в интернет
Дзюбе надо в медийку идти, она как будто создана для него.
Ответ Dinamik1
Ну, там он и будет по итогу, через год-полтора
Да, был бы Артём на месте Соболя в прошлом и этом сезоне, Краснодар бы с Локо за второе место боролся
Не, а какую команду Дзюбе усиливать, только те, что поднялись классом повыше и денег нет особо, на серьезных нападающих - Акрон, теперь Родина. Да и то, Родину еще рановато в ПЛ ставить наверняка.
Кому он нужен, чтобы его пиарить. Он сам или его Гольдман и подручные.
через неделю увидим "Дзюба перешел в Родину"
Гендиректор «Акрона»: «Рады, что свои главные рекорды Дзюба ставит в нашей майке. Он этого заслуживает»
19 апреля, 02:57
19 апреля, 02:57
«Дзюба – самый выдающийся футболист, продолжающий играть в РПЛ, наравне с Акинфеевым. Как можно говорить, что «Акрон» без него может быть лучше?» Тедеев о форварде
18 апреля, 18:48
18 апреля, 18:48
Дзюба об 1:1 с «Рубином» и рекорде по голам за «Акрон»: «Мне так поплохело, под конец бледного поймал. Приятно достигать таких отметок, все не зря, значит»
18 апреля, 18:00
18 апреля, 18:00
Лига 1 сняла документалку про Сафонова. В фильме приняли участие Матвей, его родители, Мусаев и сотрудники «Краснодара»
21 минуту назад
Владелец «Шахтера» Ахметов купил 21-комнатную квартиру в Монако за рекордные 471 млн евро. Апартаменты с частным бассизном и джакузи занимают 2500 квадратных метров
31 минуту назад
Гуллит про песню «Футбол возвращается домой»: «Он не принадлежит Англии. Они его изобрели, но многие страны сделали его лучше. Они считают это шуткой, а остальной мир – высокомерием»
36 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Локо», «Динамо» против «Рубина», «Краснодар» сыграет со «Спартаком» в четверг
46 минут назад
Ищем сильного Android-разработчика в команду мобильной разработки Спортса’’ – разрабатывать приложения для миллионов фанатов!
56 минут назадВакансия
Семин пропустил лишь один финал ЛЧ за последние 30 лет: «Какой – не помню. Я прихожу на стадион, вижу людей, ажиотаж всего города – и я хочу этого праздника для души»
57 минут назад
«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде в честь завоевания Кубка Испании
сегодня, 09:47Видео
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
сегодня, 09:45
«Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
сегодня, 09:25Видео
Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как это можно не праздновать?»
сегодня, 09:22
Руис покинет ЦСКА летом. Агенты вингера контактируют с клубами РПЛ
через 1 минуту
Геймерский сетап Холанда высмеял стример: изогнутый монитор смотрит вниз, мраморный столик, хват геймпада
4 минуты назадИгры
Парикмахер Кукурельи слил новость об отсутствии Палмера и Жоао Педро в составе «Челси» на матч с «Брайтоном». Лондонцы проиграли 0:3
8 минут назад
Пономарев про игру ЦСКА против «Ростова»: «Деревенский футбол – для команд низшей категории. Если играть навесами и навалом в надежде на ошибку, сложно победить»
8 минут назад
Лангович о ликвидации долга «Ростова»: «А кто не рад, когда миллиард прощают? Это положительная новость. Проблем с зарплатами в клубе нет. Все, что пишут в СМИ, нужно делить на два»
20 минут назад
«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
59 минут назад
Данте возглавит «Баварию» U23. Летом 42-летний защитник «Ниццы» завершит карьеру
сегодня, 09:56
Мостовой о критике Угальде: «Почему так не говорили, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Выиграли – тебя все целуют, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину»
сегодня, 09:50
Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»
сегодня, 09:43
«Родина» сыграет с «Уфой». Приходите поддержать команду в домашнем матче против уфимцев!
сегодня, 09:00Реклама
