Дзюба опроверг переход в «Родину»: «Это просто чей‑то вброс. То ли пиарятся, то ли инфополе забивают»

Дзюба опроверг переход в «Родину»: это просто чей‑то вброс.

Нападающий «Акрона » Артем Дзюба опроверг слухи о своем возможном переходе в «Родину » по окончании сезона.

После 29 туров московский клуб занимает в Лиге PARI второе место.

«Это просто чей‑то вброс. Мне вообще сказали, что чуть ли не от «Родины». Не знаю, зачем они это делают. То ли как-то пиарятся, то ли инфополе забивают.

Мне сказали, что от них, но точно не от меня (смеется). У меня ни с кем переговоров не было, хотя я могу вести», — сказал Дзюба.