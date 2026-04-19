Дзюба опроверг переход в «Родину»: «Это просто чей‑то вброс. То ли пиарятся, то ли инфополе забивают»
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба опроверг слухи о своем возможном переходе в «Родину» по окончании сезона.
После 29 туров московский клуб занимает в Лиге PARI второе место.
«Это просто чей‑то вброс. Мне вообще сказали, что чуть ли не от «Родины». Не знаю, зачем они это делают. То ли как-то пиарятся, то ли инфополе забивают.
Мне сказали, что от них, но точно не от меня (смеется). У меня ни с кем переговоров не было, хотя я могу вести», — сказал Дзюба.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Если кто пиарится, так твой агент - Гольдман, пытаясь показать значимость Акрону для последнего контракта, что вот есть дичайший спрос.