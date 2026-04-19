  • «Краснодар» вырвал ничью с «Балтикой» дома – 2:2! Жубал сравнял на 92-й, Петров забил после ошибки Тормены
«Краснодар» вырвал ничью с «Балтикой» дома – 2:2! Жубал сравнял на 92-й, Петров забил после ошибки Тормены

Матч проходил на «Ozon Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мингиян Бевеев открыл счет дальним ударом на 43-й. Хуан Боселли на 59-й сделал счет 1:1. Максим Петров вновь вывел «Балтику» вперед, забив после ошибки Витора Тормены. Жубал забил на 92-й.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 25 тур
19 апреля 16:30, Ozon Арена
Краснодар
Завершен
2 - 2
1.43xG0.85
Балтика
Матч окончен
90’
+5’
Мендель
90’
+4’
Оффор
  Жубал
90’
+2’
Батчи   Жубал
90’
+1’
90’
М. Петров   Андерсон
85’
Кукушкин
Кобнан Дэвид
81’
Дж. Гонсалес   Пальцев
71’
Дж. Гонсалес
71’
69’
Ласерда   Оффор
69’
Гассама   Рядно
66’
  М. Петров
Боселли   Кобнан Дэвид
62’
  Боселли
59’
46’
И. Петров   Манелов
46’
Беликов   Мендель
2тайм
Перерыв
43’
  Бевеев
24’
И. Петров
Черников
22’
17’
Беликов
Краснодар
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Дж. Гонсалес, Черников, Кривцов, Батчи, Сперцян, Боселли, Кордоба
Запасные: Садчиков, Хмарин, Дж. Гонсалес, Батчи, Боселли, Корякин, Карпенко, Буркин, Гусейнов
1тайм
Балтика:
Кукушкин, Гассама, Бевеев, Филин, Андраде, Варатынов, М. Петров, И. Петров, Беликов, Титков, Ласерда
Запасные: М. Петров, Беликов, Ласерда, Мурид, Гассама, Цицилин, Поспелов, Любаков, Ковалев, И. Петров, Ковач, Хиль
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Игрокам Краснодара можно играть рукой в своей штрафной - так и запишем )
Им и шипами наступать на лежащих игроков «Балтики» можно и даже без ЖК. Удивительный тепличный клуб, конечно
Да и на игроков зенита можно наступать, я думаю болельщики других клубов и про свои так напишут.
Мда, как такую руку можно было не увидеть?!
Потому что это кого надо рука - вот и не увидели )
Очевидный пенальти. Почему его даже не смотрели?
Ах да, что я как маленький — играет же «Краснодар»
Это как не пенальти? Чистейший волейбол в штрафной. Опять пресловутый админ-ресурс Зенита в полный рост. Страна зазеркалья.
С каждым туром наступает всё больший афиг - насколько же мощное лобби у кубанских девочек, что они судей у газовых перекупают и не морщатся
Какой же мерзкий провокатор Кордоба - орал что-то в лицо лежащему вратарю Балтики после гола, и тряс кулаком ему перед носом!
И без карточки ;)
За что карточку давать, ты посмотри что Винисиус тварит
Молодцы Балтика, всем крови попили. С таким бюджетом отличный результат. Талалаев умеет тренировать, хоть и крышка посвистывает
В следующем ооду посмотрим где будет Балтика
Как и другие клубы ...
Балтика против Краснодара и против судей. Рубятся, уважение команде.
Это какая-то домашняя фишка, что операторы не показывают адекватные повторы, при спорных ситуациях, аля "нефол" Кордобы и домашние операторы Краснодара?
Это общая тенденция в последнее время
Приятно видеть как у юзеров спортса открываются глаза на гнилую сущность краснодара, грязь, симуляции, постоянные споры с судьями, нытье. Еще и благосклонность судей
Краснодар разочаровал, споры и симуляции, хороводы вокруг судей в последнее время очень часто, испанская манера какая-то 🤣
💯 %
Какой же Краснодар мерзкий
Отвратительный.
Чемпионы наших сердец
Отставленная рука Оласы — но Левников не будет смотреть пенальти. Когда Краснодар перестанут тащить судьи?
