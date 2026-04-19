Агент Барбоза: «В РПЛ должны быть только топовые легионеры, как Халк, Малком, Вагнер Лав, Кордоба. Таких скоро будет больше»

Агент Барбоза: в РПЛ должны быть только топовые легионеры.

Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что в Мир РПЛ должны быть только топовые легионеры.

«Считаю, что ужесточение лимита на легионеров в чемпионате России в текущей ситуации — верный шаг. Это позволит молодым российским футболистам получать больше практики, расти. А в перспективе это повысит и уровень легионеров.

На мой взгляд, в РПЛ должны быть только топовые легионеры, как Халк , Малком , Вагнер Лав , Кордоба. Думаю, таких легионеров в скором времени будет больше, чем сейчас», — сказал Барбоза.