23

Агент Барбоза: «В РПЛ должны быть только топовые легионеры, как Халк, Малком, Вагнер Лав, Кордоба. Таких скоро будет больше»

Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что в Мир РПЛ должны быть только топовые легионеры.

«Считаю, что ужесточение лимита на легионеров в чемпионате России в текущей ситуации — верный шаг. Это позволит молодым российским футболистам получать больше практики, расти. А в перспективе это повысит и уровень легионеров. 

На мой взгляд, в РПЛ должны быть только топовые легионеры, как Халк, Малком, Вагнер Лав, Кордоба. Думаю, таких легионеров в скором времени будет больше, чем сейчас», — сказал Барбоза.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Любой топовый легионер загнется, когда рядом с ним будут играть отборая российская древесина
Конечно. Я всегда говорю не стесняясь - игроков уровня Мостового в России не было со времён Мостового
Не смотря на шутку, по сути, самый верный комментарий. Уже сейчас, частенько ловишь себя на мысли - как только мяч попал к нашему-доморощенному, считай все, момент запорот, за редким исключением, их пяток, на все 16 команд РПЛ.
Легионеры может у нас и не самого высокого уровня, но уровень россиян в среднем ещё ниже
Ну ты закапитанил с утра пораньше.

В среднем так в любом чемпионате — уровень легионеров в среднем будет всегда выше местных игроков, в ином случае нужды покупать легионера и не было бы.
Уровень легионеров может повысить только большие деньги у клубов,но кроме 2-3 клубов их по сути нет больше ни у кого.Чем молодым не подходит ФНЛ,для закрепления своих навыков после академий?им сразу рпл подавай,да ещё с подаренными местами в составе из за лимита и баснословными для их уровня зарплатами.Ни какого развития молодежи лимит не даст.
Если большинство клубов не могут увеличить уровень легионеров, то накоц ляд нужно 12 донных легионеров в заявках? Вы сами себе противоречите. То есть весь визг против лимит из-за трёх клубов? Это нормально переводить стоеклкина весь футбол, когда из-за лимит пострадали только три клуба, когда остальные останутся при своём? И ладно если бы дии трое зотя бы в еврокубках играли, так и там не играют. А и когда играли, всё равно всё подчистую сливали и никакие леги не спасали.
С легами все равно интереснее чемпионат и эти донные леги сильнее наших.В заявке можно вообще сократить но на поле не надо.
Да ради Бога, только покупайте на свои, а не из государственного кармана.
Вас только эта статья расходов бюджета беспокоит?
Не только, но в том числе. Футбольные и хоккейные оаспильные лавочки давно пора прикрыть. Там десятки миллиардов ежегодно пилят.
Ага, так и вижу как Китай на футбольной карте мира процветает. А ведь там были реально лучшие легионеры мира именно по вот такой схеме. По факту все это схлопнулось безрезультатно.

Очень жаль, что дармоеды и прихлебалы добрались до должностей, где они могут принести нашему спорту колоссальный урон. А такие как Барбоза будут больше на этом зарабатывать. Вот и стелят. А господина Дегтярева надо запомнить и чтобы он единолично нес всю ответственность за введенные им инициативы.

Наш футбол потеряет десятилетие! За такое надо уже наказывать, а не спускать на тормозах.
Здравое решение!!! 💯
только Винисиуса не привозите, пожалуйста.
Перестаньте говорить лозунгами, Вы меня изводите.
Болтают чушь, чтобы понравиться. С кем ты там собрался конкурировать за топовых игроков.. с клубами из топовых чемпионатов? И какова экономика этой конкуренции.. сначала нужно сильно повысить уровень чемпионата, только с местными игроками это невозможно в эпоху глобализации, поэтому сначала нужно конкурировать в общем за неплохих игроков на мировом рынке, для этого наоборот лимит нужно делать не жестким. Лимит должен быть, чтобы не потерять местную аудиторию, иначе зачем чемпионат, но и легионеры должно быть разные, чтобы быть интересными зарубежным зрителям
Вы считаете правильным что ЦСКА в прошедшем году набрал малолеток из за рубежа , игроков которые даже в своих клубах не проходили в основу . Я против любого лимита , но считаю если клуб берёт легионера , то этот игрок игрок должен чему то учить наших молодых , а не учиться играть и поднимать себе стоимость . Хотя я понимаю что сейчас клубу легче найти покупателя на иностранца . чем на россиянина .
Представил Халков в Пари НН
