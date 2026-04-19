Агент Барбоза: «В РПЛ должны быть только топовые легионеры, как Халк, Малком, Вагнер Лав, Кордоба. Таких скоро будет больше»
Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что в Мир РПЛ должны быть только топовые легионеры.
«Считаю, что ужесточение лимита на легионеров в чемпионате России в текущей ситуации — верный шаг. Это позволит молодым российским футболистам получать больше практики, расти. А в перспективе это повысит и уровень легионеров.
На мой взгляд, в РПЛ должны быть только топовые легионеры, как Халк, Малком, Вагнер Лав, Кордоба. Думаю, таких легионеров в скором времени будет больше, чем сейчас», — сказал Барбоза.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
В среднем так в любом чемпионате — уровень легионеров в среднем будет всегда выше местных игроков, в ином случае нужды покупать легионера и не было бы.
Очень жаль, что дармоеды и прихлебалы добрались до должностей, где они могут принести нашему спорту колоссальный урон. А такие как Барбоза будут больше на этом зарабатывать. Вот и стелят. А господина Дегтярева надо запомнить и чтобы он единолично нес всю ответственность за введенные им инициативы.
Наш футбол потеряет десятилетие! За такое надо уже наказывать, а не спускать на тормозах.