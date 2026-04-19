  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» – 2:1. Холанд и Шерки забили, Хавертц отличился после ошибки Доннаруммы
«Манчестер Сити» победил дома «Арсенал» (2:1) в 33-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Этихад».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Райан Шерки открыл счет на 16-й минуте. Кай Хавертц после ошибки Джанлуиджи Доннарруммы сравнял счет на 18-й, через 107 секунд. Эрлинг Холанд забил на 65-й.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 33 тур
19 апреля 15:30, Этихад
Логотип домашней команды
Манчестер Сити
Завершен
2 - 1
1.4xG1.51
Логотип гостевой команды
Арсенал
Матч окончен
Семеньо   Аке
90’
+6’
Родри Эрнандес   Нико Гонсалес
88’
Доку   Савиньо
88’
Шерки   Фоден
85’
Гвардиола
84’
84’
Субименди   Дьокереш
83’
Габриэл
Холанд
83’
74’
Москера   Уайт
74’
Эзе   Троссард
  Холанд
65’
Гехи
60’
46’
Мадуэке   Мартинелли
2тайм
Перерыв
36’
Москера
18’
  Хавертц
  Шерки
16’
Манчестер Сити
Доннарумма, Гехи, Хусанов, О`Райли, Матеуш Нунеш, Родри Эрнандес, Бернарду Силва, Доку, Шерки, Семеньо, Холанд
Запасные: Аке, Траффорд, Фоден, Савиньо, Аит-Нури, Рейндерс, Нико Гонсалес, Мармуш, Стоунз
1тайм
Арсенал:
Райя, Инкапиэ, Габриэл, Салиба, Москера, Райс, Субименди, Эдегор, Эзе, Хавертц, Мадуэке
Запасные: Троссард, Габриэл Жезус, Мартинелли, Дьокереш, Аррисабалага, Уайт, Нергор, Доуман, Льюис-Скелли
Подробнее

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
онлайны
logoКай Хавертц
logoРайан Шерки
logoЭрлинг Холанд
544 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Мало кто верит в Арсенал после их недавних результатов и мощной формы Сити в апреле, но я думаю Артета ещё может собраться, настроить команду и уничтожить этот Сити 1:0 автоголом с углового.
Ну ты прям решил все козыри выложить угловой и автогол, самое грозное их оружие)
Ну действия Доннаруммы считай автогол был...)))
как же все квадруплы похожи друг на друга
Фланги у Сити чисто из Фифы. Негры-атлеты там решают
Футбол вообще неуклонно движется в этом направлении, скажем так,помягче, темнеет))
Но весь смак игры не считая бразилов делают белые)
Почему мерзкому Габриэлю красную не дали? Он мало того, что на 5 желтых уже наиграл, он еще и Холанда боднул головой, это чистая красная. Тащат кабинет.
Так Арсенал как я не смотрю, а смотрю я на это удовольствие нечасто)), к счастью, используют приемы из регби)) безнаказанно
Комментарий скрыт
Всех гетеросексуалов поздравляю с победой голубых!
Комментарий удален модератором
Ответ shepardjack
Комментарий удален модератором
Я ее уже поздравил
ну хотя бы Артета не в автобус вышел играть, уважение
Вот и еще один трофей в этом году.
Играли не автобус против арсенала.
Где-то рядом победа над баварией
Арсенал, на удивление, играл неплохо.
Шерки топ конечно.
Доннарума идиот))
Как же прекрасен Шерки. Человек - футбол. Сейчас таких игроков, которые играют в таком стиле и дарят такие эмоции по пальцам одной руки можно пересчитать.
По нынешним ценам Сити его за копейки взял. А это реально бриллиант. Давно известен был своим чудо-талантом и техникой. С прошлого сезона научился голову включать и сразу засверкал. Хваленый Габриэл пока ничего сделать с ним не может
Если Арсенал отдаст титул, после такого матча это будет более чем заслуженно. Ман Сити сильнее по всем статьям. А главное Арсенал весь сезон играет трусливо, как и в этом матче
Ты видимо не тем местом футбол смотрел.
Глазами. Но если для тебя привычнее 5-й точкой, то вопросов нет - действительно не тем.
Здравствуйте, это здесь обсуждают квадрупл Арсенала?
Извините, вы ошиблись, тут обсуждают залупл Арсенала.
Квадрапупл обсуждали месяц два назад на других ветках.
Залупл если только
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Эльче», «Барселона» сыграет с «Сельтой»
17 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Локо», «Динамо» против «Рубина», «Краснодар» сыграет со «Спартаком» в четверг
35 минут назад
Баринов о ЦСКА: «К Торопу каждую игру подхожу и говорю, что сыграем на ноль. Но не получается»
сегодня, 04:27
Громкий провал «Челси», Тамбиев возглавил «Динамо», два золота России в борьбе, ничья ЦСКА, победа «Реала», Ковальчук стал президентом «Шанхая», «Интер» в финале Кубка и другие новости
сегодня, 04:15
«Вилльярреал», «Ньюкаслт», «Жерона» – режет глаз? Исправьте ошибки в нашем футбольном диктанте
сегодня, 03:50Тесты и игры
Арбелоа о чемпионской гонке: «Реал» должен требовать от себя гораздо большего и выиграть все шесть матчей»
сегодня, 03:27
Гендиректор «Спартака»: «Хотелось бы как можно дольше приносить пользу этому великому клубу, но основной критерий – счет на табло»
сегодня, 02:50
Министр спорта Татарстана о «Рубине»: «Восьмое место никогда никого не устраивает, но Артига добавил красок в игру»
сегодня, 01:45
Президент «Сосьедада» советовался с ИИ перед назначением Матараццо: «Он ответил «нет». Хорошо, что я доверился спортивному директору»
вчера, 23:10
Росеньор недоволен игроками: «Недопустимо, чтобы тебя обвиняли в выбрасывании полотенца. «Челси» олицетворяет борьбу, волю – с «Брайтоном» этого не было. Мне больно, я в оцепенении»
вчера, 23:06
Ко всем новостям
Последние новости
«Спартак» сейчас раскрепощен: устроит настоящую феерию и обыграет «Краснодар». Наумов о матче 26-го тура
2 минуты назад
«Динамо» – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 19:45
25 минут назад
Росеньор про 0:3 с «Брайтоном»: «Пропущенные голы были неприемлемы. Это не про тактику, а про желание и дух»
45 минут назад
«Эльче» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 04:37
«Локомотив» – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 19:45
сегодня, 04:10
Лига PARI. «Урал» против «Торпедо», «Ротор» сыграет с «Родиной», «Факел» примет «Шинник»
сегодня, 03:56
«Оренбург» – «Пари НН». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
сегодня, 03:39
Гендиректор «Ариса» исключил подписание Смолова: «Приглашение 36-летнего игрока не вписывается ни в спортивную, ни в экономическую стратегии клуба»
сегодня, 03:04
Экс-глава «Локо» Мещеряков: «Команда может бороться за любое место в тройке. Надо выходить и рвать всех»
сегодня, 02:34
Росеньор про 0:3: «Челси» просто отдавал мяч «Брайтону». Можно говорить о недостатке уверенности, но я не хотел бы это делать»
сегодня, 02:21
Рекомендуем