Сын Робиньо продлил контракт с «Сантосом» до 2031-го. 18-летним вингером интересовался «Интер»
«Сантос» объявил о продлении контракта с сыном Робиньо до 30 марта 2031 года.
Прежнее соглашение с 18-летним вингером было рассчитано до 30 апреля 2027-го.
Робиньо Жуниор находится в системе «Сантоса» с 2022 года. Бразилец дебютировал за главную команду клуба в прошлом сезоне. Всего он провел за нее 24 матча.
В январе сообщалось, что «Интер» готов был предложить за Робиньо 18 млн евро.
Фото: santosfc.com.br
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Сантоса»
Помню как самого Робиньо в этом возрасте сватали во все топовые клубы мира