Сын Робиньо продлил контракт с «Сантосом» до 2031-го. 18-летним вингером интересовался «Интер»

«Сантос » объявил о продлении контракта с сыном Робиньо до 30 марта 2031 года.

Прежнее соглашение с 18-летним вингером было рассчитано до 30 апреля 2027-го.

Робиньо Жуниор находится в системе «Сантоса» с 2022 года. Бразилец дебютировал за главную команду клуба в прошлом сезоне. Всего он провел за нее 24 матча.

В январе сообщалось , что «Интер» готов был предложить за Робиньо 18 млн евро.

