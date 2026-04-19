  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сын Робиньо продлил контракт с «Сантосом» до 2031-го. 18-летним вингером интересовался «Интер»
Фото
3

Сын Робиньо продлил контракт с «Сантосом» до 2031-го. 18-летним вингером интересовался «Интер»

«Сантос» объявил о продлении контракта с сыном Робиньо.

«Сантос» объявил о продлении контракта с сыном Робиньо до 30 марта 2031 года.

Прежнее соглашение с 18-летним вингером было рассчитано до 30 апреля 2027-го.

Робиньо Жуниор находится в системе «Сантоса» с 2022 года. Бразилец дебютировал за главную команду клуба в прошлом сезоне. Всего он провел за нее 24 матча.

В январе сообщалось, что «Интер» готов был предложить за Робиньо 18 млн евро.

Фото: santosfc.com.br

Что делать с Челестини?5185 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Сантоса»
logoвысшая лига Бразилия
logoСантос
logoРобиньо
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот время летит.
Помню как самого Робиньо в этом возрасте сватали во все топовые клубы мира
Читайте новости футбола в любимой соцсети
