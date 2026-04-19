Чемпионат Португалии. «Спортинг» проиграл «Бенфике»

«Спортинг » проиграл в лиссабонском дерби «Бенфике» (1:2) в 30-м туре чемпионата Португалии

После 29 матчей «Спортинг» занимает в таблице 3-е место с 71 очком, «Бенфика», у которой на игру больше, поднялась на 2-е место в 72 баллами.

Примейра. 30 тур 19 апреля 17:15, Жозе Алваладе Спортинг Завершен 1 - 2 1.69 xG 2.26 Бенфика Матч окончен 90’ +4’ Баррейро Барренечеа 90’ +3’ Рафа Силва

Морита Даниэл Браганса 88’ Катаму Нел 88’ 78’ Престианни Лукебакио 78’ Скьеллеруп Рафа Силва 78’ Томаш Араужу Антониу Силва 77’ Иванович Павлидис 75’ Трубин Морита

72’ Педру Гонсалвеш Кенда 68’ Куарежма Ваяннидис 61’ Диоманде Дебаст 60’ Руй Силва 53’ 2 тайм Перерыв Юлманд 36’ 27’ Скьеллеруп

Суарес 19’ Спортинг Руй Силва, Инасиу, Диоманде, Куарежма, Араухо, Морита, Юлманд, Педру Гонсалвеш, Катаму, Тринкау, Суарес Запасные: Педру Гонсалвеш, Морита, Диоманде, Катаму, Жоау Виржиния, Мангаш, Куарежма, Блопа, Кочорашвили 1 тайм Бенфика: Трубин, Даль, Отаменди, Томаш Араужу, Дедич, Риос, Эурснес, Баррейро, Скьеллеруп, Престианни, Иванович Запасные: Престианни, Иванович, Ба, Баррейро, Кабрал, Судаков, Томаш Араужу, Скьеллеруп, Самуэл Соареш

