  • Тороп об 1:1 с «Крыльями»: «ЦСКА хорошо сыграл в обороне. Наверное, мы могли создавать больше голевых моментов»
Вратарь ЦСКА Владислав Тороп оценил ничью с «Крыльями Советов» (1:1) в Мир РПЛ.

«Отмечу, что наша команда хорошо сыграла в обороне. По сути, была всего одна небольшая ошибка, и после нее «Крылья» нам забили. Баринов и Круговой блокировали очень много ударов. Мы хорошо сыграли как команда. 

Наверное, мы могли создавать больше голевых моментов, но «Крылья» играли хорошо, и нам было очень трудно», — сказал Тороп.

Что делать с Челестини?5183 голоса
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
С каких пор КС клуб ,который борется внизу таблицы за переходняки, забрал в актив у ЦСКА середину поля и весь матч имел преимущество в атаке. Как можно было Челестини за зиму позволить растерять все у команды . Молодые звезды армейцев и опытные игроки превратильсь в пыль.
Ответ Бонд0077
Знаешь такую молодую звезду армейцев - Артёма Шуманского? Так вот, он за 5 минут отведенного времени вчера сделал всё, чтобы ЦСКА не проиграл. Но есть нюнанс.
Ну Зенит Оренбургу со дна вообще проиграл
Молодцы, ребята! Выстояли в обороне против мощнейших Крыльев и еще смогли сравнять, гордимся! 💪
Волевая ничья…
Плохо играли , везде.
особую нервозность привносили неуверенные действия Торопа на выходе.В такие матчи осознаешь значимость Акинфеева для Цска.
Да, ведь Игорек в принципе не играет на выходах )
Ничья с Самарой это очевидный прогресс для ЦСКА! Все-таки и соперник посерьезней чем Сочи и играли в гостях! Очко это уже,что-то для нас в современных реалиях! Молодцы!
Только недавно пятерки им киданули.какой к черту прогресс .Конечно,сложно забивать с такими импотентами,как Обляков и Мусаев
Видимо моя ирония не удалась.
Игра в обороне, конечно же, не самый сильный аспект в сегодняшнем ЦСКА. Но как же надоело, что оборону хейтят больше, когда мы за 180 минут с Сочи и КС забили один гол, ОДИН! И тот на дурака, сильно повезло
Решение с Барой в центре обороны мне очень понравилось. Понятно, что не от хорошей жизни оно пришло... Но очень здравое решение на мой взгляд... Бара здесь смотрелся гораздо лучше чем на других позициях...
Ага, согласен. Он перестал мешать в центре поля и хоть какую то пользу начал приносить. Я только за, чтобы его туда ставили. Правда против Зенита, Спартака и Краснодара мне кажется ему сметут, он всю борьбу будет прлигрватаь
А выбора просто нет... Без вариантов. Важно, что его попробовали... Мне кажется, что Бара здесь будет прибавлять... Главное видно, что ему здесь комфортно играть... Он по ходу чувствовал себя в центре обороны как на своём месте... Теперь у нас эта проблемная зона похоже, что закрыта...
Откровенно говоря Крылья во втором тайме играли очень прилично! Гол Олейникова -шедевр!
В играх рестарта армейская карета превратилась в тыкву, к сожалению. В 7-и играх 4 поражения, 2 победы и одна ничья с командами преимущественно из подвала турнирной таблицы.
Хорошо это когда. 0-0..
Ага с сидячим Мойзесом на лавке!!
