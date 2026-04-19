  «Бавария» стала чемпионом Германии, победив «Штутгарт» – 4:2! Кейн, Дэвис, Джексон и Геррейру забили, у Диаса 2 ассиста
«Бавария» стала чемпионом Германии, победив «Штутгарт» – 4:2! Кейн, Дэвис, Джексон и Геррейру забили, у Диаса 2 ассиста

«Бавария» победила «Штутгарт» – 4:2.

«Бавария» обыграла «Штутгарт» (4:2) в 30-м туре Бундеслиги.

Матч проходил на «Альянц Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Крис Фюрих открыл счет на 21-й минуте. Рафаэл Геррейру на 31-й забил ответный мяч. Николас Джексон отличился на 33-й, Альфонсо Дэвис – на 37-й. Харри Кейн сделал счет разгромным на 52-й. Чема Андрес забил на 88-й.

«Бавария» благодаря этой победе стала чемпионом Германии.

Бундеслига Германия. 30 тур
19 апреля 15:30, Альянц Арена
Бавария
4 - 2
4.35xG1.19
Штутгарт
88’
  Андрес
85’
Тиагу Томаш   Буанани
Станишич   Офли
85’
Геррейру   Ндиайе
76’
76’
Левелинг   Демирович
65’
Штиллер   Андрес
65’
Фюрих   Миттельштедт
Дэвис   Лаймер
62’
  Кейн
52’
46’
Ельч   Хакес
Мусиала   Кейн
46’
Диас   Олисе
46’
  Дэвис
37’
  Джексон
33’
  Геррейру
31’
21’
  Фюрих
Бавария
Урбиг, Дэвис, Ито, Ким Мин Чжэ, Станишич, Горетцка, Киммих, Диас, Геррейру, Мусиала, Джексон
Урбиг, Дэвис, Ито, Ким Мин Чжэ, Станишич, Горетцка, Киммих, Диас, Геррейру, Мусиала, Джексон
Штутгарт:
Нюбель, Хендрикс, Шабо, Ельч, Вагноман, Штиллер, Каразор, Фюрих, Эль-Ханнус, Левелинг, Тиагу Томаш
Запасные: Левелинг, Бредлов, Ельч, Ассиньон, Фюрих, Тиагу Томаш, Штиллер, Загаду, Нарти
Таблица Бундеслиги 

Статистика Бундеслиги

Штутгарт имел неосторожность открыть счёт.
Разбудили зверя.С чемпионством всех нас!!!!Крутой сезон, третий по силе за всю историю Бундеслиги.
За 6 минут баварцы играючи вколотили 3(!!!!) мяча
Это как с Аталантой,вы ответите за этот гол!
Баварии за 5 игр надо набрать максимум 1 очко. Они уже чемпионы. К чему подобные статьи?
Сегодня должны оформить Чемпионство
Клики клики
Гнабри с Карлем вылетели надолго.
Пришло время Джексона хоть что-нибудь показать.
Лучше б его вообще не видеть
Кейн забивает свой 51 мяч в сезоне в 43 матче, осталось 4 гола до рекорда Левандовски сезона 19/20, где он положил 55 за Баварию в 47 игр!
Бавария вперёд! Сейчас выиграть и потом можно уже в эконом режиме. Все силы на лигу чемпионов!
Девис с почином!
Легко обыгрывают 4-ю команду Бундеслиги ВТОРЫМ СОСТАВОМ...
Это не второй состав. Киммих, Диас, Станишич основа. Мусиала, Дэвис тоже считай основа, просто от травм отходили. Горетцка 3 в Баварии по сыгранным матчам и с 20 матчами в старте в Бундеслиге.
Это и близко не второй состав. Ротация, да, но не более.
Праздновать чемпионство в доме это классно, но более важнее КГ и ЛЧ. Но и не так что не дожмем сегодня.
Кубок нужно брать.Золотой дубль кае минимум ,уже отлично.
Компани решил добить Штутгарт.Кейна и Олисе выпустил.
Рекомендуем
Главные новости
Лига 1 сняла документалку про Сафонова. В фильме приняли участие Матвей, его родители, Мусаев и сотрудники «Краснодара»
21 минуту назад
Владелец «Шахтера» Ахметов купил 21-комнатную квартиру в Монако за рекордные 471 млн евро. Апартаменты с частным бассейном и джакузи занимают 2500 квадратных метров
31 минуту назад
Гуллит про песню «Футбол возвращается домой»: «Он не принадлежит Англии. Они его изобрели, но многие страны сделали его лучше. Они считают это шуткой, а остальной мир – высокомерием»
36 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Локо», «Динамо» против «Рубина», «Краснодар» сыграет со «Спартаком» в четверг
46 минут назад
Ищем сильного Android-разработчика в команду мобильной разработки Спортса’’ – разрабатывать приложения для миллионов фанатов!
56 минут назадВакансия
Семин пропустил лишь один финал ЛЧ за последние 30 лет: «Какой – не помню. Я прихожу на стадион, вижу людей, ажиотаж всего города – и я хочу этого праздника для души»
57 минут назад
«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде в честь завоевания Кубка Испании
сегодня, 09:47Видео
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
сегодня, 09:45
«Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
сегодня, 09:25Видео
Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как это можно не праздновать?»
сегодня, 09:22
Ко всем новостям
Руис покинет ЦСКА летом. Агенты вингера контактируют с клубами РПЛ
через 1 минуту
Геймерский сетап Холанда высмеял стример: изогнутый монитор смотрит вниз, мраморный столик, хват геймпада
4 минуты назадИгры
Парикмахер Кукурельи слил новость об отсутствии Палмера и Жоао Педро в составе «Челси» на матч с «Брайтоном». Лондонцы проиграли 0:3
8 минут назад
Пономарев про игру ЦСКА против «Ростова»: «Деревенский футбол – для команд низшей категории. Если играть навесами и навалом в надежде на ошибку, сложно победить»
8 минут назад
Лангович о ликвидации долга «Ростова»: «А кто не рад, когда миллиард прощают? Это положительная новость. Проблем с зарплатами в клубе нет. Все, что пишут в СМИ, нужно делить на два»
20 минут назад
«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
59 минут назад
Данте возглавит «Баварию» U23. Летом 42-летний защитник «Ниццы» завершит карьеру
сегодня, 09:56
Мостовой о критике Угальде: «Почему так не говорили, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Выиграли – тебя все целуют, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину»
сегодня, 09:50
Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»
сегодня, 09:43
«Родина» сыграет с «Уфой». Приходите поддержать команду в домашнем матче против уфимцев!
сегодня, 09:00Реклама
Рекомендуем