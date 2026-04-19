Матч окончен
«Бавария» стала чемпионом Германии, победив «Штутгарт» – 4:2! Кейн, Дэвис, Джексон и Геррейру забили, у Диаса 2 ассиста
Матч проходил на «Альянц Арене».
Крис Фюрих открыл счет на 21-й минуте. Рафаэл Геррейру на 31-й забил ответный мяч. Николас Джексон отличился на 33-й, Альфонсо Дэвис – на 37-й. Харри Кейн сделал счет разгромным на 52-й. Чема Андрес забил на 88-й.
«Бавария» благодаря этой победе стала чемпионом Германии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Разбудили зверя.С чемпионством всех нас!!!!Крутой сезон, третий по силе за всю историю Бундеслиги.
За 6 минут баварцы играючи вколотили 3(!!!!) мяча
Пришло время Джексона хоть что-нибудь показать.
Это и близко не второй состав. Ротация, да, но не более.