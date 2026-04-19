«Бавария» стала чемпионом Германии, победив «Штутгарт» – 4:2! Кейн, Дэвис, Джексон и Геррейру забили, у Диаса 2 ассиста

«Бавария » обыграла «Штутгарт » (4:2) в 30-м туре Бундеслиги.

Матч проходил на «Альянц Арене».

Крис Фюрих открыл счет на 21-й минуте. Рафаэл Геррейру на 31-й забил ответный мяч. Николас Джексон отличился на 33-й, Альфонсо Дэвис – на 37-й. Харри Кейн сделал счет разгромным на 52-й. Чема Андрес забил на 88-й.

«Бавария» благодаря этой победе стала чемпионом Германии.

