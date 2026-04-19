«Таким жадным Воробьева никогда не видел! Если бы он больше играл на команду, «Локо» мог забить больше». Мор об 1:0 с «Оренбургом»

Мор: таким жадным Воробьева никогда не видел.

Эдуард Мор оценил игру нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева в матче Мир РПЛ против «Оренбурга» (1:0).

«Игра шла на хороших скоростях с обеих сторон. Однако футболистам «Оренбурга» не хватало мастерства для успешного завершения атак.

В «Локомотиве» меня удивил Воробьев. Он раньше выступал за «Оренбург» и, видимо, поэтому сыграл во втором тайме очень жадно. Я таким жадным никогда его не видел! Он вообще не хотел расставаться с мячом. Если бы Воробьев больше играл на команду, «Локомотив» мог забить больше», — сказал бывший футболист «Спартака».