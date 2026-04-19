  «Таким жадным Воробьева никогда не видел! Если бы он больше играл на команду, «Локо» мог забить больше». Мор об 1:0 с «Оренбургом»
«Таким жадным Воробьева никогда не видел! Если бы он больше играл на команду, «Локо» мог забить больше». Мор об 1:0 с «Оренбургом»

Мор: таким жадным Воробьева никогда не видел.

Эдуард Мор оценил игру нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева в матче Мир РПЛ против «Оренбурга» (1:0). 

«Игра шла на хороших скоростях с обеих сторон. Однако футболистам «Оренбурга» не хватало мастерства для успешного завершения атак. 

В «Локомотиве» меня удивил Воробьев. Он раньше выступал за «Оренбург» и, видимо, поэтому сыграл во втором тайме очень жадно. Я таким жадным никогда его не видел! Он вообще не хотел расставаться с мячом. Если бы Воробьев больше играл на команду, «Локомотив» мог забить больше», — сказал бывший футболист «Спартака».

Воробьев и Карпукас, сейчас озабочены контрактами и сразу выпали, начались проблемы у команды. Один пытается выпендриться в атаке, второй обрезает в центре.
Было видно что очень хотел забить и заработать очков для своего контракта. Уже не первый матч такое наблюдается. Но пока все наоборот.

За 15 лямов в месяц пусть ищет другое место
Было видно что очень хотел забить и заработать очков для своего контракта. Уже не первый матч такое наблюдается. Но пока все наоборот. За 15 лямов в месяц пусть ищет другое место
Воробьев наверное на данный момент лучший из русских напав. Нап. всегда хочет забить. Воробьев целиком заслужил себе контракт если у Локо не получиться, переподписание это будет провал
Воробьев наверное на данный момент лучший из русских напав. Нап. всегда хочет забить. Воробьев целиком заслужил себе контракт если у Локо не получиться, переподписание это будет провал
Он не заслуживает 2, 3 млн евро в год. У него сейчас 0.9 млн, предлагают 1,3 млн. Вот это и есть его потолок. Такую Личку ему могут дать только в Зените или в Спартаке. Но он не выглядит игроком основы этих клубов. Особенно Зенита. Но если хочет пусть переходит к ним, если они позовут. Если же согласится на 1,3 и останется, будем рады. Давать 2,3 Воробьёв, его самоубийство. Другие получают намного меньше, конечно они тоже начнут выбить себе повышение. 2,3 даже Батраков не получает,а на нем игра команды держится.
Надо ему подсказать, что пасы тоже идут в зачет.
Плохо смотрелись Воробьев и Карпукас. Воробьев решил, что будет забивать без команды. Карпукас начисто проиграл центр. Потому и был заменён на Веру. И Воробьев и Карпукас ждут жирных контрактов. Не делают выводов в плане адаптации в другой команде после перехода. Адаптировался более менее Макс Глушенков, остальные слабенько. Контрактов больше чем у капитана команды быть не должно. Смелее подтягивать ребят из молодёжки. Нравится рост Чевардина. У Хохлова ещё есть перспективные ребята.
Это он ещё контракт новый не подписал на 15 миллионов, то ли ещё будет)))
Это он ещё контракт новый не подписал на 15 миллионов, то ли ещё будет)))
Не дадут ему 15, а в итоге окажется.....
Не дадут ему 15, а в итоге окажется.....
В ЦСКА. Он идеально подойдёт.
Таким жадным Воробьёва никогда не видел! Если бы он согласился на 10, а не 15 миллионов, «Локо» мог бы сэкономить
А зачем ему думать о команде, если надо себе контракт пожирнее выбивать?
А зачем ему думать о команде, если надо себе контракт пожирнее выбивать?
Пусть Зениту трешку положит, тогда можно будет подумать
«Локо» планирует предложить Воробьеву 10 млн рублей в месяц по новому контракту. Сторона форварда хочет, чтобы он зарабатывал 15 млн («Чемпионат»)
13 апреля, 14:09
Директор «Локо» о будущем Воробьева: «Переговоры ведутся. Будет безобразие, если окажется у конкурентов»
13 апреля, 04:28
Воробьев может перейти в «Спартак», ЦСКА или «Зенит». Приоритет форварда – остаться в «Локо» (Иван Карпов)
11 апреля, 15:22
Лига 1 сняла документалку про Сафонова. В фильме приняли участие Матвей, его родители, Мусаев и сотрудники «Краснодара»
21 минуту назад
Владелец «Шахтера» Ахметов купил 21-комнатную квартиру в Монако за рекордные 471 млн евро. Апартаменты с частным бассейном и джакузи занимают 2500 квадратных метров
31 минуту назад
Гуллит про песню «Футбол возвращается домой»: «Он не принадлежит Англии. Они его изобрели, но многие страны сделали его лучше. Они считают это шуткой, а остальной мир – высокомерием»
36 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Локо», «Динамо» против «Рубина», «Краснодар» сыграет со «Спартаком» в четверг
46 минут назад
Семин пропустил лишь один финал ЛЧ за последние 30 лет: «Какой – не помню. Я прихожу на стадион, вижу людей, ажиотаж всего города – и я хочу этого праздника для души»
57 минут назад
«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде в честь завоевания Кубка Испании
сегодня, 09:47Видео
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
сегодня, 09:45
«Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
сегодня, 09:25Видео
Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как это можно не праздновать?»
сегодня, 09:22
