«Таким жадным Воробьева никогда не видел! Если бы он больше играл на команду, «Локо» мог забить больше». Мор об 1:0 с «Оренбургом»
Эдуард Мор оценил игру нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева в матче Мир РПЛ против «Оренбурга» (1:0).
«Игра шла на хороших скоростях с обеих сторон. Однако футболистам «Оренбурга» не хватало мастерства для успешного завершения атак.
В «Локомотиве» меня удивил Воробьев. Он раньше выступал за «Оренбург» и, видимо, поэтому сыграл во втором тайме очень жадно. Я таким жадным никогда его не видел! Он вообще не хотел расставаться с мячом. Если бы Воробьев больше играл на команду, «Локомотив» мог забить больше», — сказал бывший футболист «Спартака».
Что делать с Челестини?5181 голос
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
За 15 лямов в месяц пусть ищет другое место