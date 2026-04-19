Матч окончен
«Спартак» обыграл «Ахмат» – 3:1. У Маркиньоса гол и два ассиста, мяч Угальде отменили из-за офсайда
«Спартак» обыграл «Ахмат» (3:1) в 25-м туре Мир РПЛ.
Матч проходил на «Лукойл Арене».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Эсекиэль Барко открыл счет на 21-й минуте с паса Маркиньоса. На 28-й Маркиньос забил сам. Жедсон Фернандеш забил на 39-й в девятку дальним ударом с передачи Маркиньоса. Максим Самородов отыграл один мяч на 41-й. Манфред Угальде отличился на 58-й, но его гол отменили после ВАР из-за офсайда у Маркиньоса.
Что делать с Челестини?5181 голос
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
241 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
> Соболев с 5 мячами с игры - голеодор и конкурент Кордобы (14 мячей с игры). Так говорили перед матчем Зенита с Краснодаром.
> Жедсон (5 мячей с игры) на позиции опорника - провал селекции и очередной невпечатляющий легионер. Сегодня комментатор поставил ему в претензию, что голов с осени не было.
Один играет форварда с самом сильном клубе с точки зрения состава. Второй - опорник или btb. Как вам это сравнение? Или сравнивать вот так не очень удобно?
Иногда я открываю после матча статистику игроков и вижу там прекрасные 5.8 у Соболевых, Глушенковых, Денисовых, Бариновых, Карпукасов и мне становится страшно от того, как комментаторы хотят нанизать ещё парочку ниточек лапши на мои уши.
Весь этот бред происходит только потому, что наши клубы не участвуют в ЕК и мы не можем оценить их уровень в реальном футболе. Я окей отношусь к Умярову, Кисляку, Батракову - ребята играют на неплохом уровне. Мне просто смешно от попыток преподнести что-то среднее или плохое, как хорошее.
Сейчас при пропущенном тож не смог принять элементарный мяч, бревно бревном