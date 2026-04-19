  • «Спартак» обыграл «Ахмат» – 3:1. У Маркиньоса гол и два ассиста, мяч Угальде отменили из-за офсайда
«Спартак» обыграл «Ахмат» – 3:1. У Маркиньоса гол и два ассиста, мяч Угальде отменили из-за офсайда

Матч проходил на «Лукойл Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эсекиэль Барко открыл счет на 21-й минуте с паса Маркиньоса. На 28-й Маркиньос забил сам. Жедсон Фернандеш забил на 39-й в девятку дальним ударом с передачи Маркиньоса. Максим Самородов отыграл один мяч на 41-й. Манфред Угальде отличился на 58-й, но его гол отменили после ВАР из-за офсайда у Маркиньоса.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 25 тур
19 апреля 14:00, Лукойл Арена
Спартак
3 - 1
1.92xG0.61
Ахмат
Денисов   Дмитриев
90’
+1’
Солари   Массалыга
90’
Угальде   Заболотный
90’
86’
Сидоров   Хлусевич
86’
Заре   Ндонг
Маркиньос   Мартинс Перейра
72’
Ву   Зобнин
64’
64’
Мелкадзе   Конате
62’
Сидоров
Ву
53’
46’
Пряхин   Гадио
46’
Мансилья   Кенжебек
2тайм
Перерыв
41’
  Самородов
  Жедсон Фернандеш
39’
  Маркиньос
28’
  Барко
21’
Спартак
Максименко, Джику, Ву, Жедсон Фернандеш, Денисов, Литвинов, Умяров, Маркиньос, Барко, Солари, Угальде
Запасные: Гарсия, Довбня, Самошников, Зорин, Помазун, Рябчук
1тайм
Ахмат:
Ульянов, Богосавац, Цаке, Заре, Сидоров, Жемалетдинов, Пряхин, Мансилья, Касинтура, Самородов, Мелкадзе
Запасные: Уциев, Давлитгереев, Шелия, Царукян, Магомедов, Ибишев
Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Ребята, главное, не снимать лапшу с ушей! Запомните, главное - слушать, что вам рассказывают комментаторы и авторы аналитики! Это очень важно!

> Соболев с 5 мячами с игры - голеодор и конкурент Кордобы (14 мячей с игры). Так говорили перед матчем Зенита с Краснодаром.
> Жедсон (5 мячей с игры) на позиции опорника - провал селекции и очередной невпечатляющий легионер. Сегодня комментатор поставил ему в претензию, что голов с осени не было.

Один играет форварда с самом сильном клубе с точки зрения состава. Второй - опорник или btb. Как вам это сравнение? Или сравнивать вот так не очень удобно?

Иногда я открываю после матча статистику игроков и вижу там прекрасные 5.8 у Соболевых, Глушенковых, Денисовых, Бариновых, Карпукасов и мне становится страшно от того, как комментаторы хотят нанизать ещё парочку ниточек лапши на мои уши.

Весь этот бред происходит только потому, что наши клубы не участвуют в ЕК и мы не можем оценить их уровень в реальном футболе. Я окей отношусь к Умярову, Кисляку, Батракову - ребята играют на неплохом уровне. Мне просто смешно от попыток преподнести что-то среднее или плохое, как хорошее.
Жедсон ни разу, на моей памяти, не играл опорника, в центре поля да, но не опорника
Ну конечно, Умяров был ближе к воротам обычно. А Барко ближе к чужим. Ну хорошо, назовем это btb для удобства, но сзади он помогал будь здоров.
Вперёд Спартак!
Это понятно, но именно этот матч, лакмусовая бумажка. Тут мы должны увидеть что создал тренерский штаб, времени прошло достаточно, соперник крепкий, неуступчивый. Вот и посмотрим что всё таки произошло, вперёд или топчемся на месте.
Создал претендента на чемпионство в следующем сезоне.
Как болельщик коней согласен что поросята играют в красивый футбол. Но бомжи это просто испанский стыд))
Испанский стыд это провести топовую закупку в ТО и выхватывать дома от днищ всяких в борьбе за пятое место) продолжайте вести наблюдение 😉
5 минут пытались разными способами придумать офсайд не получилось. Едем дальше )
Жедсон! Какая же красотища. Классно разыграно, а исполнение - блеск!
Я такие удары называю лигочемпионскими)
Саламыч наизнанку вывернется чтобы доказать ,что клубное руководство СМ зря выбрало Карседо а не его. Заруба будет не легче чем с Зенитом. Победы Спартаку, и чтоб без травм
Оффсайд смотрят😂 просто смотрят офсайд, которого не было. Спасибо, что всего 5 минут
КБ братья,всех с победой🤘🤘🤘
Санкт-Петербург за красно-белых! С победой!!!
Денисов что в защите клоун, что в атаке который раз партнёры норм комбинируют, как до него доходит, так пас в аут или в ноги сопернику)) Оч кривой игрок
Сейчас при пропущенном тож не смог принять элементарный мяч, бревно бревном
Рекомендуем
Главные новости
Лига 1 сняла документалку про Сафонова. В фильме приняли участие Матвей, его родители, Мусаев и сотрудники «Краснодара»
20 минут назад
Владелец «Шахтера» Ахметов купил 21-комнатную квартиру в Монако за рекордные 471 млн евро. Апартаменты с частным бассейном и джакузи занимают 2500 квадратных метров
30 минут назад
Гуллит про песню «Футбол возвращается домой»: «Он не принадлежит Англии. Они его изобрели, но многие страны сделали его лучше. Они считают это шуткой, а остальной мир – высокомерием»
35 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Локо», «Динамо» против «Рубина», «Краснодар» сыграет со «Спартаком» в четверг
45 минут назад
Ищем сильного Android-разработчика в команду мобильной разработки Спортса’’ – разрабатывать приложения для миллионов фанатов!
55 минут назадВакансия
Семин пропустил лишь один финал ЛЧ за последние 30 лет: «Какой – не помню. Я прихожу на стадион, вижу людей, ажиотаж всего города – и я хочу этого праздника для души»
56 минут назад
«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде в честь завоевания Кубка Испании
сегодня, 09:47Видео
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
сегодня, 09:45
«Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
сегодня, 09:25Видео
Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как это можно не праздновать?»
сегодня, 09:22
Ко всем новостям
Последние новости
Руис покинет ЦСКА летом. Агенты вингера контактируют с клубами РПЛ
через 2 минуты
Геймерский сетап Холанда высмеял стример: изогнутый монитор смотрит вниз, мраморный столик, хват геймпада
3 минуты назадИгры
Парикмахер Кукурельи слил новость об отсутствии Палмера и Жоао Педро в составе «Челси» на матч с «Брайтоном». Лондонцы проиграли 0:3
7 минут назад
Пономарев про игру ЦСКА против «Ростова»: «Деревенский футбол – для команд низшей категории. Если играть навесами и навалом в надежде на ошибку, сложно победить»
7 минут назад
Лангович о ликвидации долга «Ростова»: «А кто не рад, когда миллиард прощают? Это положительная новость. Проблем с зарплатами в клубе нет. Все, что пишут в СМИ, нужно делить на два»
19 минут назад
«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
58 минут назад
Данте возглавит «Баварию» U23. Летом 42-летний защитник «Ниццы» завершит карьеру
59 минут назад
Мостовой о критике Угальде: «Почему так не говорили, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Выиграли – тебя все целуют, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину»
сегодня, 09:50
Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»
сегодня, 09:43
«Родина» сыграет с «Уфой». Приходите поддержать команду в домашнем матче против уфимцев!
сегодня, 09:00Реклама
Рекомендуем