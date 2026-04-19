  • «Шахтер» купил за 11+3 млн евро 17-летнего вингера «Атлетико Паранаэнсе» Бруниньо. Игрок Бразилии U20 присоединится к клубу в августе
«Шахтер» объявил о трансфере вингера «Атлетико Паранаэнсе» Бруниньо.

Украинский клуб подписал с 17-летним игроком молодежной сборной Бразилии 3-летний контракт. 

Бруниньо официально присоединится к «Шахтеру» после 16 августа, когда ему исполнится 18.

По данным Globo, «Атлетико Паранаэнсе» получит за игрока 11 млн евро и еще 3 млн в виде бонусов, при этом клуб также заработает 20% от суммы его будущей перепродажи.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Невероятно, когда у тебя в стране такое творится, а ты можешь позволить себе такие покупки
Невероятно, когда у тебя в стране такое творится, а ты можешь позволить себе такие покупки
А когда в Белгороде и Курске кое что происходило, то норм гос бабки тратить было?
Шахтер умеет растить бразильцев.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ну вот ты за русское? А почему русский язык не уважаешь? Пишут ПРО, а не за.
Материалы по теме
«Кристал Пэлас» – фаворит Лиги конференций по версии Opta. «Страсбург» – 2-й, «Райо» – 3-й, «Шахтер» – 4-й
17 апреля, 08:35
Лига конференций. 1/4 финала. «Пэлас» прошел «Фиорентину», «Райо» – АЕК, «Майнц» крупно проиграл «Страсбуру», «Шахтер» выбил АЗ
16 апреля, 21:05
«Шахтер» встретится с «Кристал Пэлас» в полуфинале ЛК, «Райо Вальекано» – со «Страсбуром»
16 апреля, 21:03
Рекомендуем
Главные новости
Лига 1 сняла документалку про Сафонова. В фильме приняли участие Матвей, его родители, Мусаев и сотрудники «Краснодара»
20 минут назад
Владелец «Шахтера» Ахметов купил 21-комнатную квартиру в Монако за рекордные 471 млн евро. Апартаменты с частным бассейном и джакузи занимают 2500 квадратных метров
30 минут назад
Гуллит про песню «Футбол возвращается домой»: «Он не принадлежит Англии. Они его изобрели, но многие страны сделали его лучше. Они считают это шуткой, а остальной мир – высокомерием»
35 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Локо», «Динамо» против «Рубина», «Краснодар» сыграет со «Спартаком» в четверг
45 минут назад
Ищем сильного Android-разработчика в команду мобильной разработки Спортса’’ – разрабатывать приложения для миллионов фанатов!
55 минут назадВакансия
Семин пропустил лишь один финал ЛЧ за последние 30 лет: «Какой – не помню. Я прихожу на стадион, вижу людей, ажиотаж всего города – и я хочу этого праздника для души»
56 минут назад
«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде в честь завоевания Кубка Испании
сегодня, 09:47Видео
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
сегодня, 09:45
«Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
сегодня, 09:25Видео
Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как это можно не праздновать?»
сегодня, 09:22
Ко всем новостям
Последние новости
Руис покинет ЦСКА летом. Агенты вингера контактируют с клубами РПЛ
через 2 минуты
Геймерский сетап Холанда высмеял стример: изогнутый монитор смотрит вниз, мраморный столик, хват геймпада
3 минуты назадИгры
Парикмахер Кукурельи слил новость об отсутствии Палмера и Жоао Педро в составе «Челси» на матч с «Брайтоном». Лондонцы проиграли 0:3
7 минут назад
Пономарев про игру ЦСКА против «Ростова»: «Деревенский футбол – для команд низшей категории. Если играть навесами и навалом в надежде на ошибку, сложно победить»
7 минут назад
Лангович о ликвидации долга «Ростова»: «А кто не рад, когда миллиард прощают? Это положительная новость. Проблем с зарплатами в клубе нет. Все, что пишут в СМИ, нужно делить на два»
19 минут назад
«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
58 минут назад
Данте возглавит «Баварию» U23. Летом 42-летний защитник «Ниццы» завершит карьеру
59 минут назад
Мостовой о критике Угальде: «Почему так не говорили, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Выиграли – тебя все целуют, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину»
сегодня, 09:50
Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»
сегодня, 09:43
«Родина» сыграет с «Уфой». Приходите поддержать команду в домашнем матче против уфимцев!
сегодня, 09:00Реклама
Рекомендуем