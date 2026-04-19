«Шахтер» купил за 11+3 млн евро 17-летнего вингера «Атлетико Паранаэнсе» Бруниньо. Игрок Бразилии U20 присоединится к клубу в августе
«Шахтер» объявил о трансфере вингера «Атлетико Паранаэнсе» Бруниньо.
Украинский клуб подписал с 17-летним игроком молодежной сборной Бразилии 3-летний контракт.
Бруниньо официально присоединится к «Шахтеру» после 16 августа, когда ему исполнится 18.
По данным Globo, «Атлетико Паранаэнсе» получит за игрока 11 млн евро и еще 3 млн в виде бонусов, при этом клуб также заработает 20% от суммы его будущей перепродажи.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Невероятно, когда у тебя в стране такое творится, а ты можешь позволить себе такие покупки
А когда в Белгороде и Курске кое что происходило, то норм гос бабки тратить было?
Шахтер умеет растить бразильцев.
Ну вот ты за русское? А почему русский язык не уважаешь? Пишут ПРО, а не за.
