«Шахтер» купил за 11+3 млн евро 17-летнего вингера «Атлетико Паранаэнсе» Бруниньо. Игрок Бразилии U20 присоединится к клубу в августе

«Шахтер» объявил о трансфере вингера «Атлетико Паранаэнсе» Бруниньо.

Украинский клуб подписал с 17-летним игроком молодежной сборной Бразилии 3-летний контракт.

Бруниньо официально присоединится к «Шахтеру » после 16 августа, когда ему исполнится 18.

По данным Globo, «Атлетико Паранаэнсе » получит за игрока 11 млн евро и еще 3 млн в виде бонусов, при этом клуб также заработает 20% от суммы его будущей перепродажи.