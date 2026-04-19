«Милан» обыграл «Верону» на выезде – 1:0. Рабьо забил единственный гол

«Верона» уступила «Милану» в 33-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Марк Антонио Бентегоди».

Адриен Рабьо забил на 41-й минуте.

Серия А Италия. 33 тур
19 апреля 13:00, Марк Антонио Бентегоди
Верона
0 - 1
0.87xG0.86
Милан
Эль-Мусрати
84’
Гальярдини   Ловрич
83’
Бернед   Томич
82’
80’
Пулишич   Нкунку
Акпа-Акпро   Эль-Мусрати
64’
64’
Фофана   Риччи
63’
Атекаме   Салемакерс
63’
Рафаэл Леау   Хименес
Брадарич   Вермешан
46’
2тайм
Перерыв
41’
  Рабьо
Акпа-Акпро
24’
Ойегоке   Лирола
21’
Верона
Монтипо, Валентини, Эдмундссон, Нельссон, Бернед, Бельгали, Брадарич, Гальярдини, Акпа-Акпро, Ойегоке, Орбан
Запасные: Тоньоло, Ойегоке, Белла-Кочап, Аджайи, Гальярдини, Акпа-Акпро, Чам, Фресе, Слотсагер, Брадарич, Перилли, Харруи, Бернед
1тайм
Милан:
Меньян, Павлович, Габбия, Томори, Бартезаги, Рабьо, Модрич, Фофана, Атекаме, Пулишич, Рафаэл Леау
Запасные: Фофана, Пулишич, Питтарелла, Лофтус-Чик, Атекаме, Эступиньян, Яшари, Фюллькруг, де Винтер, Одогу, Рафаэл Леау, Терраччано
Победа есть победа! Тем более такая нужная. Forza Milan!
Рабьо делает вещи
Рабьо х фактор конечно для Милана в этом сезоне, как бы его не хейтили свои команды сильнее всегда делает...
