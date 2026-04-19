  • Тиагу Мендеш о работе ассистентом Симеоне: «Он думает о футболе 24 часа в сутки. Ночью нельзя выключать телефон»
2

Тиагу Мендеш высказался о работе ассистентом тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

— Вы играли под руководством Симеоне, потом были его ассистентом. Что делает его особенным — и работающим со своей командой уже пятнадцатый сезон?

— Он прежде всего обожает футбол. Он обожает этот клуб и живет им каждый день. Он воспринимает каждый матч как последний. Будучи игроком, ты это отлично чувствуешь. Выходя на поле у Симеоне, ты понимаешь, что играешь каждый матч как финал. Это особенное чувство — работать с таким тренером.

— А вам как ассистенту тяжело было с ним работать?

— Тяжело, потому что он думает о футболе 24 часа в сутки: говорит об игре, о футболистах, обо всем, что связано с «Атлетико». Нелегко жить с такой интенсивностью, как у Симеоне. Именно поэтому трудно представить, как он столько лет остается в «Атлетико» и продолжает вести команду, ее новое поколение, к новым достижениям. С такой отдачей это непросто.

— Ночью помощнику телефон выключить нельзя?

— Ни в коем случае! Нужно быть готовым к звонку в любой момент. Но работать с ним — это было потрясающе, — сказал Мендеш.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
И 24 часа не снимает черный костюм
«Каждый матч, как финал», так же Симеоне, который на матчи чемпионата последний месяц выставлял второй состав. Ох уж этот максималист Симеоне.
Материалы по теме
Симеоне о поражении в финале Кубка Испании: «Атлетико» играл хорошо во втором тайме и в овертайме, но у «Сосьедада» реализация была на должном уровне»
19 апреля, 01:35
У «Атлетико» нет трофеев с 2021 года. Сегодня проиграли «Сосьедаду» по пенальти в финале Кубка Испании
18 апреля, 22:01
Симеоне перед финалом Кубка Испании: «Во вторник «Атлетико» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, но теперь вернулся к реальности. Знаем, с какими столкнемся трудностями»
18 апреля, 06:55
Рекомендуем
Главные новости
Лига 1 сняла документалку про Сафонова. В фильме приняли участие Матвей, его родители, Мусаев и сотрудники «Краснодара»
20 минут назад
Владелец «Шахтера» Ахметов купил 21-комнатную квартиру в Монако за рекордные 471 млн евро. Апартаменты с частным бассейном и джакузи занимают 2500 квадратных метров
30 минут назад
Гуллит про песню «Футбол возвращается домой»: «Он не принадлежит Англии. Они его изобрели, но многие страны сделали его лучше. Они считают это шуткой, а остальной мир – высокомерием»
35 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Локо», «Динамо» против «Рубина», «Краснодар» сыграет со «Спартаком» в четверг
45 минут назад
Ищем сильного Android-разработчика в команду мобильной разработки Спортса’’ – разрабатывать приложения для миллионов фанатов!
55 минут назадВакансия
Семин пропустил лишь один финал ЛЧ за последние 30 лет: «Какой – не помню. Я прихожу на стадион, вижу людей, ажиотаж всего города – и я хочу этого праздника для души»
56 минут назад
«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде в честь завоевания Кубка Испании
сегодня, 09:47Видео
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
сегодня, 09:45
«Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
сегодня, 09:25Видео
Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как это можно не праздновать?»
сегодня, 09:22
Ко всем новостям
Последние новости
Руис покинет ЦСКА летом. Агенты вингера контактируют с клубами РПЛ
через 2 минуты
Геймерский сетап Холанда высмеял стример: изогнутый монитор смотрит вниз, мраморный столик, хват геймпада
3 минуты назадИгры
Парикмахер Кукурельи слил новость об отсутствии Палмера и Жоао Педро в составе «Челси» на матч с «Брайтоном». Лондонцы проиграли 0:3
7 минут назад
Пономарев про игру ЦСКА против «Ростова»: «Деревенский футбол – для команд низшей категории. Если играть навесами и навалом в надежде на ошибку, сложно победить»
7 минут назад
Лангович о ликвидации долга «Ростова»: «А кто не рад, когда миллиард прощают? Это положительная новость. Проблем с зарплатами в клубе нет. Все, что пишут в СМИ, нужно делить на два»
19 минут назад
«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
58 минут назад
Данте возглавит «Баварию» U23. Летом 42-летний защитник «Ниццы» завершит карьеру
59 минут назад
Мостовой о критике Угальде: «Почему так не говорили, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Выиграли – тебя все целуют, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину»
сегодня, 09:50
Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»
сегодня, 09:43
«Родина» сыграет с «Уфой». Приходите поддержать команду в домашнем матче против уфимцев!
сегодня, 09:00Реклама
Рекомендуем