Тиагу Мендеш о работе ассистентом Симеоне: «Он думает о футболе 24 часа в сутки. Ночью нельзя выключать телефон»

Тиагу Мендеш о работе ассистентом Симеоне: ночью нельзя выключать телефон.

Тиагу Мендеш высказался о работе ассистентом тренера «Атлетико » Диего Симеоне .

— Вы играли под руководством Симеоне, потом были его ассистентом. Что делает его особенным — и работающим со своей командой уже пятнадцатый сезон?

— Он прежде всего обожает футбол. Он обожает этот клуб и живет им каждый день. Он воспринимает каждый матч как последний. Будучи игроком, ты это отлично чувствуешь. Выходя на поле у Симеоне, ты понимаешь, что играешь каждый матч как финал. Это особенное чувство — работать с таким тренером.

— А вам как ассистенту тяжело было с ним работать?

— Тяжело, потому что он думает о футболе 24 часа в сутки: говорит об игре, о футболистах, обо всем, что связано с «Атлетико». Нелегко жить с такой интенсивностью, как у Симеоне. Именно поэтому трудно представить, как он столько лет остается в «Атлетико» и продолжает вести команду, ее новое поколение, к новым достижениям. С такой отдачей это непросто.

— Ночью помощнику телефон выключить нельзя?

— Ни в коем случае! Нужно быть готовым к звонку в любой момент. Но работать с ним — это было потрясающе, — сказал Мендеш.