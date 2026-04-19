«Ливерпуль» вырвал победу у «Эвертона» в дерби – 2:1! Ван Дейк забил на 100-й

«Эвертон» уступил в дерби с «Ливерпулем».

«Эвертон » проиграл в дерби с «Ливерпулем » (1:2) в 33-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Хилл Дикинсон».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Илиман Ндиай открыл счет на 27-й минуте, но его гол отменили из-за офсайда. Мохамед Салах забил на 29-й. Бету сравнял на 54-й.

На 58-й вратаря «Ливерпуля» Георгия Мамардашвили из-за травмы заменили на Фредди Вудмена. Вирджил ван Дейк забил на 10-й добавленной ко второму тайму минуте.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ