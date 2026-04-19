«Ливерпуль» вырвал победу у «Эвертона» в дерби – 2:1! Ван Дейк забил на 100-й

Матч проходил на стадионе «Хилл Дикинсон».

Илиман Ндиай открыл счет на 27-й минуте, но его гол отменили из-за офсайда. Мохамед Салах забил на 29-й. Бету сравнял на 54-й.

На 58-й вратаря «Ливерпуля» Георгия Мамардашвили из-за травмы заменили на Фредди Вудмена. Вирджил ван Дейк забил на 10-й добавленной ко второму тайму минуте.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 33 тур
19 апреля 13:00, Хилл Дикинсон
Эвертон
1 - 2
0.82xG1.47
Ливерпуль
Гарнер
90’
+12’
90’
+10’
  ван Дейк
Брэнтуэйт   Кин
87’
86’
Робертсон   Керкез
84’
Гакпо   Фримпонг
84’
Виртц   Мак Аллистер
Макнил   Джордж
80’
Бету   Барри
73’
72’
Исак   Нгумоа
58’
Мамардашвили   Вудмен
  Бету
54’
29’
  Салах
Пикфорд
22’
Эвертон
Пикфорд, Миколенко, Брэнтуэйт, Тарковски, О'Брайен, Гарнер, Гуйе, Ндиай, Дьюзбери-Холл, Макнил, Бету
Запасные: Макнил, Рель, Брэнтуэйт, Бету, Паттерсон, Диблинг, Ироэгбунам, Трэверс, Алькарас
Ливерпуль:
Мамардашвили, Робертсон, ван Дейк, Конате, Джонс, Гравенберх, Собослаи, Гакпо, Виртц, Салах, Исак
Запасные: Мамардашвили, Исак, Печи, Ньони, Робертсон, Гакпо, Виртц, Кьеза
Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Капитан решает в сложный момент - как всегда!!!
Исак вообще на поле? Ноль полный
Виртц тож ниочем
А кто хорош? Собо, Грава? Гакпо может, не считая пас голевой ?
Слот не просто хорош - лучший
Ливерпуль с трудовой победой! Вырвали на последней минуте! Браво парни!
Столько хейтар в комментах, а я скажу так: Ливерпуль уже 3 матч подряд играл норм, сегодня не лучшая игра, но и точно не худшая. Главное победили, постепенно идем к реабилитации, со след сезона пойдут победы, верю в команду и поддерживаю Слота!!!
Слота оставлять обязательно. Как иначе Ливерпуль 90-е будет косплеить🤣
Посмотрим, как вы запоете в след сезоне, когда вернетесь на 15 место ))
Ну чтож ирискам как обычно тренироваться. Всех болельщиков Ливерпуля с победой!
о тут походу челси без лч будет:)
ВВД великолепен. Ливерпуль заслужил победу.
Странно, что в этот раз без удалений. А так в дерби выдалось горячим.
Ливерпуль с победой!
Мамардашвили, Бету и Бретуэйту здоровья!
Комментарий удален модератором
фу таким быть, лечи голову
НАСТОЯЩИЙ КЭП!!!!))))))ЗВЕРРРРРРР!!!)))
по ощущением хотя и был напряженный матч у команды была собранность и внутреннее спокойствие. Каждый выложился полностью. Очень редко в этом сезоне наблюдаю когда Салах так отбирал мячи. Трудовой результат.
Лига 1 сняла документалку про Сафонова. В фильме приняли участие Матвей, его родители, Мусаев и сотрудники «Краснодара»
20 минут назад
Владелец «Шахтера» Ахметов купил 21-комнатную квартиру в Монако за рекордные 471 млн евро. Апартаменты с частным бассейном и джакузи занимают 2500 квадратных метров
30 минут назад
Гуллит про песню «Футбол возвращается домой»: «Он не принадлежит Англии. Они его изобрели, но многие страны сделали его лучше. Они считают это шуткой, а остальной мир – высокомерием»
35 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Локо», «Динамо» против «Рубина», «Краснодар» сыграет со «Спартаком» в четверг
45 минут назад
Семин пропустил лишь один финал ЛЧ за последние 30 лет: «Какой – не помню. Я прихожу на стадион, вижу людей, ажиотаж всего города – и я хочу этого праздника для души»
56 минут назад
«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде в честь завоевания Кубка Испании
сегодня, 09:47Видео
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
сегодня, 09:45
«Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
сегодня, 09:25Видео
Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как это можно не праздновать?»
сегодня, 09:22
Руис покинет ЦСКА летом. Агенты вингера контактируют с клубами РПЛ
через 2 минуты
Геймерский сетап Холанда высмеял стример: изогнутый монитор смотрит вниз, мраморный столик, хват геймпада
3 минуты назадИгры
Парикмахер Кукурельи слил новость об отсутствии Палмера и Жоао Педро в составе «Челси» на матч с «Брайтоном». Лондонцы проиграли 0:3
7 минут назад
Пономарев про игру ЦСКА против «Ростова»: «Деревенский футбол – для команд низшей категории. Если играть навесами и навалом в надежде на ошибку, сложно победить»
7 минут назад
Лангович о ликвидации долга «Ростова»: «А кто не рад, когда миллиард прощают? Это положительная новость. Проблем с зарплатами в клубе нет. Все, что пишут в СМИ, нужно делить на два»
19 минут назад
«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
58 минут назад
Данте возглавит «Баварию» U23. Летом 42-летний защитник «Ниццы» завершит карьеру
59 минут назад
Мостовой о критике Угальде: «Почему так не говорили, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Выиграли – тебя все целуют, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину»
сегодня, 09:50
Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»
сегодня, 09:43
