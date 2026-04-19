Матч окончен
«Ливерпуль» вырвал победу у «Эвертона» в дерби – 2:1! Ван Дейк забил на 100-й
Матч проходил на стадионе «Хилл Дикинсон».
Илиман Ндиай открыл счет на 27-й минуте, но его гол отменили из-за офсайда. Мохамед Салах забил на 29-й. Бету сравнял на 54-й.
На 58-й вратаря «Ливерпуля» Георгия Мамардашвили из-за травмы заменили на Фредди Вудмена. Вирджил ван Дейк забил на 10-й добавленной ко второму тайму минуте.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 33 тур
19 апреля 13:00, Хилл Дикинсон
Что делать с Челестини?
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Виртц тож ниочем
Ливерпуль с победой!
Мамардашвили, Бету и Бретуэйту здоровья!