Глушков о мате Евсеева: «Вадим Валентинович всегда что думает, то и говорит. За это мы его и любим...

Глушков: Евсеев всегда что думает, то и говорит.

Хавбек махачкалинского «Динамо » Никита Глушков высказался об использовании тренером дагестанского клуба Вадимом Евсеевым нецензурной лексики в интервью.

— Как отреагировали на последние скандалы вокруг Евсеева, который после двух последних матчей эмоционально высказывался во флеш-интервью с применением ненормативной лексики, за что подвергался штрафам со стороны КДК РФС?

— Да никак не отреагировал. Оштрафовали… Слава богу, дисквалификации не было — это самое главное.

— Как относитесь вообще к этим скандалам вокруг главного тренера вашей команды?

— Да я тоже не могу сказать, что не ругаюсь матом. У мужчин, у пацанов часто где-то эмоции пересиливают. Но раз КДК так решил — значит, так решил. Вадим Валентинович всегда что думает, то и говорит. За это мы его и любим. Так что и здесь он не стал подбирать какие-то другие слова.

— Многие считают, что такое его поведение не поймут в Дагестане, где с учетом местных обычаев резко негативно относятся к тем, кто матерится.

— Я думаю, в любом месте есть примерно поровну людей, которые делятся и на одних, и на других. Кто-то где-то поддерживает такое поведение, кто-то где-то осуждает. Везде так. Независимо от региона. Думаю, к Вадиму Валентиновичу в целом вопросов нет. Всему ответ на поле — те результаты, которые мы покажем, – сказал Глушков.