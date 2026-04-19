Глушков о мате Евсеева: «Вадим Валентинович всегда что думает, то и говорит. За это мы его и любим»

Хавбек махачкалинского «Динамо» Никита Глушков высказался об использовании тренером дагестанского клуба Вадимом Евсеевым нецензурной лексики в интервью.

— Как отреагировали на последние скандалы вокруг Евсеева, который после двух последних матчей эмоционально высказывался во флеш-интервью с применением ненормативной лексики, за что подвергался штрафам со стороны КДК РФС?

— Да никак не отреагировал. Оштрафовали… Слава богу, дисквалификации не было — это самое главное.

— Как относитесь вообще к этим скандалам вокруг главного тренера вашей команды?

— Да я тоже не могу сказать, что не ругаюсь матом. У мужчин, у пацанов часто где-то эмоции пересиливают. Но раз КДК так решил — значит, так решил. Вадим Валентинович всегда что думает, то и говорит. За это мы его и любим. Так что и здесь он не стал подбирать какие-то другие слова.

— Многие считают, что такое его поведение не поймут в Дагестане, где с учетом местных обычаев резко негативно относятся к тем, кто матерится.

— Я думаю, в любом месте есть примерно поровну людей, которые делятся и на одних, и на других. Кто-то где-то поддерживает такое поведение, кто-то где-то осуждает. Везде так. Независимо от региона. Думаю, к Вадиму Валентиновичу в целом вопросов нет. Всему ответ на поле — те результаты, которые мы покажем, – сказал Глушков.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
Главное,чтобы он не делал всегда то,что говорит...
Похоже думает он всегда об одном и том же.
Вадим "*** вам!" Евсеев. За тот матч с Уэльсом мы его и любим)
Вадим Млялентинович.
Мне кажется для мата особо думать не надо. Как раз думать надо, что вместо матерных слов вставить
Ответ Chernoy
Мне кажется для мата особо думать не надо. Как раз думать надо, что вместо матерных слов вставить
Что угодно. Например - "мне кажется, мля, для мата, мля, особо думать не надо, мля. Как раз, млять, думать надо, мля, что вместо матерных слов вставлять ... млять."
И главное - все довольны будут, что Евсеев "матом перестал ругаться". Мол, штрафы, млять, подействовали.
Ответ Karel
Что угодно. Например - "мне кажется, мля, для мата, мля, особо думать не надо, мля. Как раз, млять, думать надо, мля, что вместо матерных слов вставлять ... млять." И главное - все довольны будут, что Евсеев "матом перестал ругаться". Мол, штрафы, млять, подействовали.
Вспоминаю матч с Уэльсом, тогда было всё понятно, ну такой нрав, мне нравится как игрок
Христос Воскресье! Валийцы!
Солдат, ты о чём думаешь?
О пи...лотке.
А почему ты на занятиях думаешь о пилотке?
А я о ней всегда думаю.
Прост, как правда Вадим Валентинович.
"И он, никакой не мучитель,
Он просто наш добрый учитель"
Кто же его любит?
Материалы по теме
КДК РФС вновь оштрафовал Евсеева за мат на 100 тысяч рублей. Тренер «Динамо» Махачкала выругался 7 раз на интервью после игры с «Локомотивом»
17 апреля, 14:57
Радимов о мате Евсеева: «После победы над Уэльсом его приглашали петь с Катей Лель, а сейчас мы обсуждаем какие‑то междометия. Но, конечно, это неправильно – дети смотрят»
16 апреля, 20:07
Кузнецов о мате Евсеева: «Я осуждаю такое поведение. РПЛ – это не Медиалига»
16 апреля, 19:46Видео
Рекомендуем
Главные новости
Лига 1 сняла документалку про Сафонова. В фильме приняли участие Матвей, его родители, Мусаев и сотрудники «Краснодара»
20 минут назад
Владелец «Шахтера» Ахметов купил 21-комнатную квартиру в Монако за рекордные 471 млн евро. Апартаменты с частным бассейном и джакузи занимают 2500 квадратных метров
30 минут назад
Гуллит про песню «Футбол возвращается домой»: «Он не принадлежит Англии. Они его изобрели, но многие страны сделали его лучше. Они считают это шуткой, а остальной мир – высокомерием»
35 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Локо», «Динамо» против «Рубина», «Краснодар» сыграет со «Спартаком» в четверг
45 минут назад
Ищем сильного Android-разработчика в команду мобильной разработки Спортса’’ – разрабатывать приложения для миллионов фанатов!
55 минут назадВакансия
Семин пропустил лишь один финал ЛЧ за последние 30 лет: «Какой – не помню. Я прихожу на стадион, вижу людей, ажиотаж всего города – и я хочу этого праздника для души»
56 минут назад
«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде в честь завоевания Кубка Испании
сегодня, 09:47Видео
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
сегодня, 09:45
«Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
сегодня, 09:25Видео
Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как это можно не праздновать?»
сегодня, 09:22
Ко всем новостям
Последние новости
Руис покинет ЦСКА летом. Агенты вингера контактируют с клубами РПЛ
через 2 минуты
Геймерский сетап Холанда высмеял стример: изогнутый монитор смотрит вниз, мраморный столик, хват геймпада
3 минуты назадИгры
Парикмахер Кукурельи слил новость об отсутствии Палмера и Жоао Педро в составе «Челси» на матч с «Брайтоном». Лондонцы проиграли 0:3
7 минут назад
Пономарев про игру ЦСКА против «Ростова»: «Деревенский футбол – для команд низшей категории. Если играть навесами и навалом в надежде на ошибку, сложно победить»
7 минут назад
Лангович о ликвидации долга «Ростова»: «А кто не рад, когда миллиард прощают? Это положительная новость. Проблем с зарплатами в клубе нет. Все, что пишут в СМИ, нужно делить на два»
19 минут назад
«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
58 минут назад
Данте возглавит «Баварию» U23. Летом 42-летний защитник «Ниццы» завершит карьеру
59 минут назад
Мостовой о критике Угальде: «Почему так не говорили, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Выиграли – тебя все целуют, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину»
сегодня, 09:50
Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»
сегодня, 09:43
«Родина» сыграет с «Уфой». Приходите поддержать команду в домашнем матче против уфимцев!
сегодня, 09:00Реклама
Рекомендуем