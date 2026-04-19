  • «Зенит» обыграл «Динамо» Махачкала на выезде – 1:0. Глушков забил в свои ворота, Соболев не реализовал пенальти
213

«Динамо» Махачкала уступило «Зениту» (0:1) в 25-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Анжи-Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 70-й минуте Давид Волк отбил пенальти в исполнении Александра Соболева. На 78-й мяч отскочил в ворота «Динамо» от Никиты Глушкова после прострела Даниила Кондакова.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 25 тур
19 апреля 11:30, Анжи-Арена
Динамо Махачкала
0 - 1
0.21xG1.89
Зенит
Глушенков   Алип
86’
Глушенков
Кагермазов
86’
Аззи   Кагермазов
78’
78’
  Глушков
75’
Луис Энрике   Мостовой
75’
Дуглас Сантос   Вега
75’
Вендел   Кондаков
Миро   Сердеров
72’
70’
Соболев
Хоссейннежад   Агаларов
57’
46’
Джон   Педро
2тайм
Перерыв
Аззи
24’
Динамо Махачкала
Волк, Сундуков, Табидзе, Аларкон, Аззи, Мубарик, Ахмедов, Глушков, Хоссейннежад, Мрезиг, Миро
Запасные: Карабашев, Зинович, Сердеров, Джабраилов, Ашуров, Магомедов, Шихалиев, Алибеков, Кагермазов, Магомедов, Мешид, Агаларов
1тайм
Зенит:
Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Дркушич, Барриос, Джон, Вендел, Глушенков, Луис Энрике, Соболев
Запасные: Латышонок, Москвичев, Вега, Кондаков, Горшков, Мостовой, Михайлов, Караваев, Адамов, Ерохин, Алип, Педро
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Семак гнать в три шеи. Бегает один Вендел, который клал болт на сборы Семака. Выводы более, чем очевидны.
Ответ Владислав88
Три мушкетера :
Глушаков , Глушенков и Глушков !
Ответ Владислав88
Семак перевернул игру тройной заменой.
Лучше бы посмотрел, как краска сохнет. Типичный первый тайм от Зенита. Просто суета какая то на поле происходит и все.
Ответ Ninjah
я сейчас занимаюсь ремонтом у себя, смотреть как сохнет краска намного интереснее всей рпл
Ответ Ninjah
играли норм, вроде и удары были и штанга. Тяжелый везд на юг у Зенита всегда.
Даг в полёте бьет по Ахиллу Дивеева.
Журавель: «Дивеев неудачно приземлился»
🤡
Ответ Vitor Dia
Соболева локтем в штрафной, пенальти нет. Игрока Локо локтем в штрафной-пенальти нет. Игрок Спартака натыкается сам на Соболева-две недели нытья и пять статей здесь-почему не было желтой карточки.
Ответ Vitor Dia
Журавель неадекватен. Прям звук хотелось отключить.
Соболев конечно конечно редкое полено, но столичные СМИ и комментары просто омерзительны. Соболев в Спартаке ровно то же самое, что и в Зените делал: также нырял, также запарывал моменты, также кривлялся, но Спартаке был героем, а в Зените стал изгоем. Чехлят просто без остановки, даже в прямом эфире во время матча. Лицемеры! Просто лицемеры! То есть до Соболева так до такого никому и не дела нет, просто через него оказывают психологическое давление на весь Зенит. И это работает. Семак и те, кто ему купили Соболева, просто бестолочи.
Ответ Владислав88
Просто там он был еще не в своем прайме падений , и там он дельфином но пытался забить, теперь просто дельфинит
Ответ Maxim Shershnev
Пурга полная. Он в Спартаке на 10 лет вперёд нанырял. Просто Спартак судят иначе, и больше половины нырков свистели.
по сравнению с Самарой поле на 5+. Это натуральное поле?
Ответ Гусеконь
Да, натуральное. Перестелили зимой
Посмотрел я 10 минут последних этого действия, назвать это футболом язык не поворачивается. Как зенит не умел выходить из обороны , так Семак и не может его научить. Игроки деревянные , пас на три метра не могут отдать в ноги. А главное нет огня в глазах, когда я начинал болеть за зенит в нем был огонь, молодые парни ошибались, но команда ни минуты не стояла, она бежала вперёд забивать. А этот говно футбол вызывает отвращение только. Страшно представить, что следующий сезон Семак опять будет тренировать команду. Хотя может я совсем перестану следить за рпл, сейчас то уже сил смотреть на это нет.
Ответ svaz
Зависит от Мусаева
Ответ svaz
С огнем в глазах на ветку Спартака, пожалуйста.
Боже Соболев ….. уже пенальти не может забить
От игры тошнит
Как меня достал футбол Семака. Даже аутсайдера не могут без валидола обыграть
Ответ Nogoi89
Ответ Nogoi89
Ну Махачкалу в гостях сложно кому либо легко победить
Очень расстроился этому пенальти Журавель))
«Боюсь, что выбора у судьи нет и придется поставить пенальти»
Ответ Vitor Dia
ну а что еще ему остается
А он точно футболист?
Президент «Сосьедада» советовался с ИИ перед назначением Матараццо: «Он ответил «нет». Хорошо, что я доверился спортивному директору»
вчера, 23:10
Росеньор недоволен игроками: «Недопустимо, чтобы тебя обвиняли в выбрасывании полотенца. «Челси» олицетворяет борьбу, волю – с «Брайтоном» этого не было. Мне больно, я в оцепенении»
вчера, 23:06
«Продать Винисиуса – лучшее решение для «Реала». Он создал внутренний раскол в раздевалке, захватил власть, и никто его не остановил». Журналист El Chiringuito Санс о вингере
вчера, 22:59
Арбелоа про дефицит игрового времени у Карвахаля перед ЧМ: «У меня в составе 23 игрока. Если позволите, я буду думать о том, что лучше для моей команды»
вчера, 22:51
У «Челси» ни одного удара в створ в игре с «Брайтоном», за пять последних матчей в АПЛ – 13 попаданий. Команда Росеньора не забивает с начала марта
вчера, 22:28
Миятович о свисте фанатов «Реала» в адрес Винисиуса и Мбаппе: «Даже если у них не тот сезон, что обычно, мы не должны винить их во всем. Мне это не понравилось»
вчера, 22:26
Арбелоа про 2:1 с «Алавесом»: «Реал» доминировал в 1-м тайме и должен был снимать все вопросы. Винисиуса не впервые освистали, но он настоящий мадридист, любит этот клуб. Он был хорош»
вчера, 22:18
Фабио Челестини: «Будь в ЦСКА Дивеев, возможно, была бы такая же ситуация. Голы часто происходят из‑за индивидуальных ошибок, нельзя ответить, как действовал бы Игорь»
вчера, 22:03
Росеньор про 0:3 с «Брайтоном»: «Самый тяжелый вечер в моей карьере. Я выхожу к вам и защищаю игроков «Челси» – но такое защищать невозможно. Что-то нужно радикально менять»
вчера, 22:02Видео
У Росеньора 11 побед и 10 поражений в 23 матчах во главе «Челси»
вчера, 21:40
Ярошик об Акинфееве: «С самого молодого возврата знал, чего хотел. И футбол ему все вернул в полном объеме»
9 минут назад
Министр спорта Татарстана о «Рубине»: «Восьмое место никогда никого не устраивает, но Артига добавил красок в игру»
21 минуту назад
Арбелоа о недовольстве Беллингема заменой: «Он после травмы, а в пятницу у «Реала» очередной матч. Не стоит придавать этому большое значение»
33 минуты назад
Тренер «Крыльев» Булатов об 1:2 от «Сочи»: «В концовке не хватило двух игроков. Не взяли очки здесь — будем брать с «Локо»
48 минут назад
Один день с Цезарем Навасом в Казани – атмосферный влог от «Рубина»
вчера, 23:26ВидеоСпортс"
«Челси» пропустил в 12 матчах АПЛ подряд, сухих игр нет с января. Более длинная серия была только в сезоне-1996/97
вчера, 22:41
Росеньор извинился перед фанатами «Челси» после 0:3. Тренер подошел к трибуне на стадионе «Брайтона» и приложил ладонь к сердцу
вчера, 22:41
Сулейманов тянул время с ЦСКА: «Я лучше упаду, чтобы все отдышались и выстроились на своей половине, это можно назвать тактическим ходом. Установки такой не было»
вчера, 22:39
Дзагоев о Кисляке: «Можно будет поставить на один уровень с Головиным в перспективе. Он уже готов играть в Европе, но это должна быть команда, борющаяся за высокие места»
вчера, 22:29
Владелец «Лестера» Сривадханапрабха о вылете в 3-ю лигу: «Беру ответственность на себя. Мы пережили величайшие взлеты, теперь столкнулись с тяжелыми падениями. Но мы продолжим бороться»
вчера, 22:19
