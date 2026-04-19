Кэррик о будущем в «МЮ»: «Мне нравится здесь. Хочется быть частью чего-то особенного, но не все зависит от меня»

Кэррик о будущем в «МЮ»: мне нравится здесь, но не все зависит от меня.

Тренер «Манчестер Юнайтед » Майкл Кэррик заявил, что не прочь продлить контракт с клубом. Соглашение англичанина с манкунианцами рассчитано до 30 июня. «Мне нравится здесь. Я понимаю ситуацию, не все зависит от меня. Хочется быть частью таких вечеров, частью чего-то особенного, создавать команду. У меня нет конкретных сроков», – сказал Кэррик после матча АПЛ с «Челси» (1:0).