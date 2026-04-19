  • Кэррик о будущем в «МЮ»: «Мне нравится здесь. Хочется быть частью чего-то особенного, но не все зависит от меня»
Кэррик о будущем в «МЮ»: «Мне нравится здесь. Хочется быть частью чего-то особенного, но не все зависит от меня»

Тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик заявил, что не прочь продлить контракт с клубом.

Соглашение англичанина с манкунианцами рассчитано до 30 июня.

«Мне нравится здесь. Я понимаю ситуацию, не все зависит от меня. Хочется быть частью таких вечеров, частью чего-то особенного, создавать команду. У меня нет конкретных сроков», – сказал Кэррик после матча АПЛ с «Челси» (1:0).

Что делать с Челестини?5177 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
Манчестер Юнайтед
премьер-лига Англия
Майкл Кэррик
нормальный пацан Керрик💁‍♂️
Ответ [AIG] 2008_2009
Вот вообще не сомневаюсь, в том что он нормальный пацан, но нужно ли его оставлять?
Ответ Сергей_1116449274
конечно нужно, иначе зачем было приглашать?
отличная работа мистер Кэррик...после всего то что было и кто был ...просто рассвет наступил ..летом хорошо бы точечно усилиться ...избавиться от балласта ..и даже можно попробовать, попытаться , подобраться к ...сами знаете к чему....Бруну великолепный потрясающий умнейший футболист ...
Ответ Eduard Milgizin_1116535001
Про Сульшера то же самое говорили. А по началу у него и получше, чем у Кэррика, получалось.
Ответ Otto Matic
Что такое «по началу»?
У Каррика в первых матчах 8-2-2, у Оле 8-3-1. Разница в одно очко. Достаточно этого, чтобы утверждать что у Оле дела были лучше?
При всём моем уважении к Кэррику, последние матчи показывают, что нынешние натужные победы - это его потолок в нынешнем МЮ. Так как весь состав менять никто не будет, то в межсезонье надо менять тренера.
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Лучше тренера из доступных нет.
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Я тоже это последние матчи наблюдаю, нет целостной игры, за счёт индивидуальных действий вылезали, фарт, но так не всегда будет
Кэррик отличный тренер и прекрасно подходит МЮ, обязательно оставлять, уверен результат в следующем году может быть ещё лучше!
Не часто смотрю матчи МЮ, но если ориентироваться на результаты и турнирное положение, то Майкл заслуживает, чтобы ему дали полноценный шанс ☝🏼надеюсь, что болельщики МЮ строго не осудят…
Да хоть свой.. Дьявольский)
Это не в Реале, где надо хвалить Винисиуса)
Последние игры наоборот чет заставили задуматься на счёт тренера, игра была валидольная и расхлябанная
Кэррик об 1:0 с «Челси»: «Очень важная победа, великолепное выступление. «МЮ» хочет быть еще выше, продолжать совершенствоваться и двигаться вперед»
18 апреля, 21:36
У «МЮ» 8 побед, 2 ничьих и 2 поражения в 12 матчах при Кэррике. Команда выиграла впервые за три матча – у «Челси»
18 апреля, 20:56
«МЮ» обыграл «Челси» на выезде – 1:0. Кунья забил с паса Бруну
18 апреля, 20:55
Рекомендуем
Главные новости
Лига 1 сняла документалку про Сафонова. В фильме приняли участие Матвей, его родители, Мусаев и сотрудники «Краснодара»
20 минут назад
Владелец «Шахтера» Ахметов купил 21-комнатную квартиру в Монако за рекордные 471 млн евро. Апартаменты с частным бассейном и джакузи занимают 2500 квадратных метров
30 минут назад
Гуллит про песню «Футбол возвращается домой»: «Он не принадлежит Англии. Они его изобрели, но многие страны сделали его лучше. Они считают это шуткой, а остальной мир – высокомерием»
35 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Локо», «Динамо» против «Рубина», «Краснодар» сыграет со «Спартаком» в четверг
45 минут назад
Ищем сильного Android-разработчика в команду мобильной разработки Спортса’’ – разрабатывать приложения для миллионов фанатов!
55 минут назадВакансия
Семин пропустил лишь один финал ЛЧ за последние 30 лет: «Какой – не помню. Я прихожу на стадион, вижу людей, ажиотаж всего города – и я хочу этого праздника для души»
56 минут назад
«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде в честь завоевания Кубка Испании
сегодня, 09:47Видео
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
сегодня, 09:45
«Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
сегодня, 09:25Видео
Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как это можно не праздновать?»
сегодня, 09:22
Ко всем новостям
Последние новости
Руис покинет ЦСКА летом. Агенты вингера контактируют с клубами РПЛ
через 2 минуты
Геймерский сетап Холанда высмеял стример: изогнутый монитор смотрит вниз, мраморный столик, хват геймпада
3 минуты назадИгры
Парикмахер Кукурельи слил новость об отсутствии Палмера и Жоао Педро в составе «Челси» на матч с «Брайтоном». Лондонцы проиграли 0:3
7 минут назад
Пономарев про игру ЦСКА против «Ростова»: «Деревенский футбол – для команд низшей категории. Если играть навесами и навалом в надежде на ошибку, сложно победить»
7 минут назад
Лангович о ликвидации долга «Ростова»: «А кто не рад, когда миллиард прощают? Это положительная новость. Проблем с зарплатами в клубе нет. Все, что пишут в СМИ, нужно делить на два»
19 минут назад
«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
58 минут назад
Данте возглавит «Баварию» U23. Летом 42-летний защитник «Ниццы» завершит карьеру
59 минут назад
Мостовой о критике Угальде: «Почему так не говорили, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Выиграли – тебя все целуют, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину»
сегодня, 09:50
Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»
сегодня, 09:43
«Родина» сыграет с «Уфой». Приходите поддержать команду в домашнем матче против уфимцев!
сегодня, 09:00Реклама
Рекомендуем