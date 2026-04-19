Гендиректор «Акрона»: «Рады, что свои главные рекорды Дзюба ставит в нашей майке. Он этого заслуживает»

Гендиректор «Акрона» Константин Клюшев оценил рекорд Артема Дзюбы по голам (18) за тольяттинский клуб.

«Артема, конечно, поздравляем! То, что он стал лучшим бомбардиром в истории «Акрона», безусловно, это большое достижение.

Рады, что свои главные рекорды Артем ставит в нашей майке. Абсолютно точно он этого заслуживает», — сказал Клюшев.