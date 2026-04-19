Тюкавин об 1:1 с «Пари НН»: «Динамо» обязано побеждать такие команды»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин считает, что бело-голубые должны были обыграть «Пари НН» (1:1) в Мир РПЛ.

— Результатом матча недоволен?

— Конечно, недоволен. Мы обязаны побеждать такие команды. Соперник играет в минус одного [после удаления на 74-й минуте]. К сожалению, не смогли забить и победить, — сказал Тюкавин.

с такой игрой они хотят победить Краснодар?
Ответ Виктор Трубицин
Мечтать могут, а потом будут отмазы, мы старались, бились и т.д., но не свезло.(((
в первой кубка Краснодар отскочил...
Так у вас всегда такие отмазы, неудачники! Вот тут фан-айди пригодился, хоть не хожу на этот позор смотреть. Сейчас ещё Ротенберга в хоккее главным тренером сделают, забуду дорогу вообще на стадион.(((
сколько гонору, а ещё недавно вместе с Н.Н. делили 12 строчку в таблице РПЛ
Вот эта фраза, или что-то подобное звучит после каждой игры, где Динамо потеряло очки.
Побеждать,,такие команды,,.Да вы сами с такой игрой стали ,,такими, .
Костя,просто вы лузеры. Больше глянца в группе ВКонтакте типа вайб,швайб,гламур перед матчем, играть надо,а не перформансы устраивать. Шоумены хреновы! Много пафоса и слов,а на деле пшик раз за разом. Вы не должны так заявлять,а должны играть лучше, чтобы не проигрывать трусливо Зениту или Краснодару,а играть смело,нагло и результативно. Пока это только пожелания болельщика московского Динамо,а не факты, увы.
Любая команда играет так, как ей позволяет соперник.
Не совсем так. Надо играть от себя в первую очередь. Если соперник ставит автобус,то надо уметь его взламывать. Речь об этом.
Гусева хватило на полтора матча. Несите нового коуча!
Перестали целоваться в раздевалке?
Обязаны, должны, но что-то как всегда мешает, как плохому танцору...
Времена должны побеждать прошли. Сейчас, как Бог даст.
Побеждать-то обязаны. Только как можно побеждать, если Касераса проходит игрок ПариНН как стоячего, в штрафной бардак, Скопинцев не успевает за Олусегуном и в воротах Лещук.
Материалы по теме
У Рубенса перелом наружной лодыжки правой голени. Хавбек «Динамо» на коляске покидал стадион после матча с «Пари НН»
18 апреля, 19:56
Агент Тюкавина: «В очередной раз игроки «Динамо» не снабжали Константина мячами. Нельзя говорить, что команда сконцентрировалась на Кубке, нужно наигрывать состав, забивать»
18 апреля, 19:49
Гусев о ничьей «Динамо»: «Такие матчи нужно выигрывать – какие‑то оправдания, девизы, лозунги, объяснения просто неуместны. «Пари НН» подошел один раз и забил»
18 апреля, 19:09
