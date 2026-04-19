Тюкавин об 1:1 с «Пари НН»: «Динамо» обязано побеждать такие команды.

Нападающий московского «Динамо » Константин Тюкавин считает, что бело-голубые должны были обыграть «Пари НН » (1:1) в Мир РПЛ .

— Результатом матча недоволен?

— Конечно, недоволен. Мы обязаны побеждать такие команды. Соперник играет в минус одного [после удаления на 74-й минуте]. К сожалению, не смогли забить и победить, — сказал Тюкавин.