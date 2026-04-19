Тренер «Сосьедада» Матараццо о победе в Кубке Испании: «Это плод упорного труда и самоотдачи. Чувствую, что это только начало»
Тренер «Сосьедада» о победе в Кубке Испании: чувствую, что это только начало.
Тренер «Сосьедада» Пеллегрино Матараццо оценил победу над «Атлетико» (2:2, 4:3 пен.) в финале Кубка Испании.
«Тяжело объяснить. Это плод упорного труда и самоотдачи. Весь персонал, игроки и болельщики, чья поддержка была [огромной]… Это было незабываемое путешествие, и я чувствую, что это только начало.
Было важно контролировать игру, не рисковать и проводить контратаки. Также нам нужно было обороняться. Команда проявила характер».
О борьбе за 5-е место в Ла Лиге
«Мы должны продолжать в том же духе, мы амбициозны. Осталось семь матчей, и мы хотим большего», – сказал Матараццо.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
Рад за Басков!
Рад за Басков!
Матараццо можно смело поздравить! Команда у него упрямая, всегда борющаяся и спуску никому не дают из соперников, заслуженно и сегодня в борьбе победили и взяли кубок Короля Испании)
Очередной пассажир в еврокубках от ла лиги, чему тут радуются?
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем