Владислав Радимов: «После дисквалификации Талалаева из «Балтики» выпустили пар и воздух. Не выдержали ритм борьбы за медали»

Радимов: после дисквалификации Талалаева из «Балтики» выпустили пар.

Владислав Радимов считает, что на результаты «Балтика » влияет дисквалификация тренера Андрея Талалаева .

«Балтика» зависит от тренера. Талалаев на многое влияет, когда находится на бровке. После его дисквалификации из команды выпустили пар и воздух. «Балтика» не выдержала ритм борьбы за медали. Где‑то им не хватило обоймы, — сказал бывший футболист сборной России.

После 24 матчей калининградский клуб занимает в Мир РПЛ 4-е место.