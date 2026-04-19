Валерий Газзаев: «ЦСКА преследуют проблемы с весны. Отставка Челестини? Когда нет игры и результата, такие разговоры всегда существуют»

Газзаев: ЦСКА преследуют проблемы с весны.

Валерий Газзаев оценил ничью ЦСКА с «Крыльями Советов» (1:1) в Мир РПЛ .

«Начиная со второй части чемпионата по совокупности результата и качества игры ЦСКА выступает крайне неудовлетворительно. И матч против «Крыльев » не стал исключением. На протяжении долгого времени самарская команда имела преимущество, создавала больше голевых моментов, проводила качественные контратаки, но ей не хватило реализации. А ЦСКА преследуют проблемы, которые начались этой весной.

Отставка Челестини? Когда нет игры и результата, то такие разговоры всегда существуют», — сказал экс-тренер ЦСКА.