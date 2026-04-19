  • Валерий Газзаев: «ЦСКА преследуют проблемы с весны. Отставка Челестини? Когда нет игры и результата, такие разговоры всегда существуют»
Валерий Газзаев: «ЦСКА преследуют проблемы с весны. Отставка Челестини? Когда нет игры и результата, такие разговоры всегда существуют»

Газзаев: ЦСКА преследуют проблемы с весны.

Валерий Газзаев оценил ничью ЦСКА с «Крыльями Советов» (1:1) в Мир РПЛ.

«Начиная со второй части чемпионата по совокупности результата и качества игры ЦСКА выступает крайне неудовлетворительно. И матч против «Крыльев» не стал исключением. На протяжении долгого времени самарская команда имела преимущество, создавала больше голевых моментов, проводила качественные контратаки, но ей не хватило реализации. А ЦСКА преследуют проблемы, которые начались этой весной.

Отставка Челестини? Когда нет игры и результата, то такие разговоры всегда существуют», — сказал экс-тренер ЦСКА.

Что делать с Челестини?4968 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Газзаев знает, о чем говорит. С ЦСКА он выиграл всё, что мог, но в какой-то момент команда перестала играть. В результате он заявил об отставке и тогда армейцы заиграли во всю силу. Первым под каток попал Спартак, а Вагнер отметился хет-триком. Вероятно сейчас тоже надо как-то встряхнуть команду. Вряд ли играть разучились.
Газзаев знает, о чем говорит. С ЦСКА он выиграл всё, что мог, но в какой-то момент команда перестала играть. В результате он заявил об отставке и тогда армейцы заиграли во всю силу. Первым под каток попал Спартак, а Вагнер отметился хет-триком. Вероятно сейчас тоже надо как-то встряхнуть команду. Вряд ли играть разучились.
Газзаев изжил себя в ЦСКА, это была его лебединая песня. Я прекрасно помню первую половину сезона 2008 года. Блевать хотелось от игры ЦСКА. Но как только Газзаев заявил, что он уйдёт после окончания сезона, команда стала классно играть.
Газзаев изжил себя в ЦСКА, это была его лебединая песня. Я прекрасно помню первую половину сезона 2008 года. Блевать хотелось от игры ЦСКА. Но как только Газзаев заявил, что он уйдёт после окончания сезона, команда стала классно играть.
Вторая половина 2008-го, это просто сказка
В чемпионате проходились катком, уверенно побеждали Зенит и Динамо 3:1, разгромили Рубин, в Кубке УЕФА громили Депортиво и без шансов для остальных
Жаль, что чемпионство не взяли, слишком многое растеряли ранее, ну и со Спартаком именно в 2008 прервалась та серия из 8 лет
Но как же была хороша связка Дзагоев+Вагнер, фланги из Красича и Жиркова
