  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Симеоне о поражении в финале Кубка Испании: «Атлетико» играл хорошо во втором тайме и в овертайме, но у «Сосьедада» реализация была на должном уровне»
59

Симеоне о поражении в финале Кубка Испании: «Атлетико» играл хорошо во втором тайме и в овертайме, но у «Сосьедада» реализация была на должном уровне»

Тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил поражение в финальном матче Кубка Испании с «Сосьедадом» (2:2, 3:4 пен.).

«Сказать мне особо нечего. Я просто стараюсь поддержать игроков, потому что они знают, что приложили огромные усилия, показав очень хорошую игру во втором тайме и в дополнительное время.

Исход матча можно было решить и за 90 минут. Шансы забить были у Баэны, у Джонни [Кардозо], они не попали в створ, это были хорошие моменты, но у «Сосьедада» реализация была на должном уровне, а у нас — нет», – сказал Симеоне.

Что делать с Челестини?5168 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Into the Calderon
logoАтлетико
logoКубок Испании
logoДиего Симеоне
logoРеал Сосьедад
59 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Атлетико повторяет судьбу прошлогоднего Интера — те тоже тогда так настроились на Барсу, что полностью выгорели: влетели 0:5 в финале и упустили чемпионство, которое почти было в руках. Атлетико сейчас на том же пути — один трофей уже упустили, впереди Арсенал. Конечно, настраиваться на важные матчи нужно, но подход "главное пройти Барсу, остальное неважно" тоже ни к чему хорошему не приводит. Уже второй год
Ответ Santa-Barbara
А причем тут настрой? В кубках прошли не без помощи судейский ошибок, вот вся история. 10 минут один офсайд Кубарси рисовали, именно этот гол мог бы позволить Барсе выйти в финал кубка короля, а в лч и так скандал
Ответ Santa-Barbara
Тут не в настрое дело, а в том, что банально скамейки не хватило Интеру на чемпионат. Наполи на 19 матчей меньше провёл за сезон. В нынешнем сезоне, когда обе команды в равных условиях оказались - всё очевидно.
Похоже, единственным трофеем Чоло за очередной сезон будет то, что его матрасная фабрика дважды подгадила Барсе и ещё разок Мадриду.
Ответ xDe xDe
Так это уже достаточно)))
Симеоне всё таки жалкий лузер. Имея третий бюджет в Испании, отличный состав, тратя приличные деньги на усиление, 5 лет ничего не может выиграть. Позорище!
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Фанатики безтрофейника минусуют, ему миллиарды на трансферы уже дали, и его личка 45 лямов, а титулов все 0
Ответ Dzhansug Bukiya
Да вообще днище. Уж хотя бы кубок испании или какой нибудь суперкубок то можно было зацепить лет за 10. Уж кто только их не брал, и Эспаньолы всякие, и Атлетики и Сосьдады. А они не сопоставимы с Атлетико по возможностям.
Кажется в этом году трофеи Мадрида будут такие:
Реал: Барса не взяла ЛЧ
Атлетико: Мы дважды остановили Барсу.
Ответ liverpool and barcelona fan
Комментарий скрыт
Позорный злобный симеоне
Сан Себастьянцы даже не представляют какое они удовольствие доставили мне с утра! Матрацы в слезах,в шоке от того что им свистят фолы, Коке и ко не могут ничего предложить так,как их 650 фолов каждая на карточку - не катят сегодня!!!
Потому что он ссыкло, вот и всё! Пусть свои автобусы на свалку увезёт!
симеоне аут
Ответ Djin xk4z
А ты всю жизнь там - в ауте :)
Ответ Скорый поезд
проиграл ставку 😁 😁 😁 100% 😁 😁 😁 не бери никогда атлетико 😁 😁 😁
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Атлетико» нет трофеев с 2021 года. Сегодня проиграли «Сосьедаду» по пенальти в финале Кубка Испании
18 апреля, 22:01
🏆 «Реал Сосьедад» взял Кубок Испании, обыграв «Атлетико» в серии пенальти – 2:2, 4:3! Марреро отбил удары Серлота и Альвареса с точки
18 апреля, 21:53
Экс-судья Итурральде о моменте с Муссо и Гедешем: «Явный пенальти. Хуан поздно вышел и ударил Гонсалу по голове»
18 апреля, 20:35
Рекомендуем
Главные новости
Лига 1 сняла документалку про Сафонова. В фильме приняли участие Матвей, его родители, Мусаев и сотрудники «Краснодара»
19 минут назад
Владелец «Шахтера» Ахметов купил 21-комнатную квартиру в Монако за рекордные 471 млн евро. Апартаменты с частным бассейном и джакузи занимают 2500 квадратных метров
29 минут назад
Гуллит про песню «Футбол возвращается домой»: «Он не принадлежит Англии. Они его изобрели, но многие страны сделали его лучше. Они считают это шуткой, а остальной мир – высокомерием»
34 минуты назад
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Локо», «Динамо» против «Рубина», «Краснодар» сыграет со «Спартаком» в четверг
44 минуты назад
Семин пропустил лишь один финал ЛЧ за последние 30 лет: «Какой – не помню. Я прихожу на стадион, вижу людей, ажиотаж всего города – и я хочу этого праздника для души»
55 минут назад
«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде в честь завоевания Кубка Испании
сегодня, 09:47Видео
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
сегодня, 09:45
«Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
сегодня, 09:25Видео
Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как это можно не праздновать?»
сегодня, 09:22
Ко всем новостям
Последние новости
Геймерский сетап Холанда высмеял стример: изогнутый монитор смотрит вниз, мраморный столик, хват геймпада
2 минуты назадИгры
Парикмахер Кукурельи слил новость об отсутствии Палмера и Жоао Педро в составе «Челси» на матч с «Брайтоном». Лондонцы проиграли 0:3
6 минут назад
Пономарев про игру ЦСКА против «Ростова»: «Деревенский футбол – для команд низшей категории. Если играть навесами и навалом в надежде на ошибку, сложно победить»
6 минут назад
Лангович о ликвидации долга «Ростова»: «А кто не рад, когда миллиард прощают? Это положительная новость. Проблем с зарплатами в клубе нет. Все, что пишут в СМИ, нужно делить на два»
18 минут назад
«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
57 минут назад
Данте возглавит «Баварию» U23. Летом 42-летний защитник «Ниццы» завершит карьеру
58 минут назад
Мостовой о критике Угальде: «Почему так не говорили, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Выиграли – тебя все целуют, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину»
сегодня, 09:50
Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»
сегодня, 09:43
Круговой об увольнении Челестини: «Удивлюсь, если это произойдет. Хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона. Я до конца верю в идеи тренера»
сегодня, 08:47
Рекомендуем