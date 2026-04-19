Симеоне о поражении в финале Кубка Испании: «Атлетико» играл хорошо во втором тайме и в овертайме, но у «Сосьедада» реализация была на должном уровне»

Симеоне о поражении «Атлетико»: у «Сосьедада» реализация была на должном уровне.

Тренер «Атлетико » Диего Симеоне оценил поражение в финальном матче Кубка Испании с «Сосьедадом » (2:2, 3:4 пен.).

«Сказать мне особо нечего. Я просто стараюсь поддержать игроков, потому что они знают, что приложили огромные усилия, показав очень хорошую игру во втором тайме и в дополнительное время.

Исход матча можно было решить и за 90 минут. Шансы забить были у Баэны, у Джонни [Кардозо], они не попали в створ, это были хорошие моменты, но у «Сосьедада» реализация была на должном уровне, а у нас — нет», – сказал Симеоне.