Симеоне о поражении в финале Кубка Испании: «Атлетико» играл хорошо во втором тайме и в овертайме, но у «Сосьедада» реализация была на должном уровне»
Тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил поражение в финальном матче Кубка Испании с «Сосьедадом» (2:2, 3:4 пен.).
«Сказать мне особо нечего. Я просто стараюсь поддержать игроков, потому что они знают, что приложили огромные усилия, показав очень хорошую игру во втором тайме и в дополнительное время.
Исход матча можно было решить и за 90 минут. Шансы забить были у Баэны, у Джонни [Кардозо], они не попали в створ, это были хорошие моменты, но у «Сосьедада» реализация была на должном уровне, а у нас — нет», – сказал Симеоне.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Into the Calderon
