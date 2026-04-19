  • У «Атлетико» нет трофеев с 2021 года. Сегодня проиграли «Сосьедаду» по пенальти в финале Кубка Испании
154

У «Атлетико» нет трофеев с 2021 года. Сегодня проиграли «Сосьедаду» по пенальти в финале Кубка Испании

«Атлетико» не выигрывает трофеев с 2021 года.

«Реал Сосьедад» победил «Атлетико» в финале Кубка Испании (2:2, 3:4 по пенальти). 

Команда Диего Симеоне не выигрывает трофеи с 2021 года. Тогда «матрасники» стали чемпионами Испании.

В этом сезоне «Атлетико» идет на четвертом месте в Ла Лиге с 57 очками и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом».

После того, как Атлетико троллил Барселону из-за вылета в ЛЧ, я писал, что «могут это делать, но как бы это не сыграло против них злую шутку» )
И вот сейчас «карма» наказала их.

А Сосьедад красавцы просто )
Ответ Кирилл
После того, как Атлетико троллил Барселону из-за вылета в ЛЧ, я писал, что «могут это делать, но как бы это не сыграло против них злую шутку» ) И вот сейчас «карма» наказала их. А Сосьедад красавцы просто )
только зря троллили получается)Барса то почти чемпион,ау атлеты без трофеев останутся.
Ответ Кирилл
После того, как Атлетико троллил Барселону из-за вылета в ЛЧ, я писал, что «могут это делать, но как бы это не сыграло против них злую шутку» ) И вот сейчас «карма» наказала их. А Сосьедад красавцы просто )
Особенно радостно за Гризмана )
тяжело без Ковача и Тюрпена выигрывать! Сосьедад красавцы, не уступили матрасам ни в чем!
Ответ василий иванов
тяжело без Ковача и Тюрпена выигрывать! Сосьедад красавцы, не уступили матрасам ни в чем!
Комментарий скрыт
Ответ василий иванов
тяжело без Ковача и Тюрпена выигрывать! Сосьедад красавцы, не уступили матрасам ни в чем!
Нет у Атлетико трофеев
Не перешел к ним Акинфеев !
Радует, что такие антифутбольные команды как Атлетико остаются с носом вместо трофеев. Сосьедаду поздравление 👏
Ответ Benjamin
Радует, что такие антифутбольные команды как Атлетико остаются с носом вместо трофеев. Сосьедаду поздравление 👏
+++
В Настоящий футбол показывает только одна Команда !
Хотите , угадаю с одной буквы ?
Б ‼️
P.S. И это не Балтика !
Ответ Benjamin
Радует, что такие антифутбольные команды как Атлетико остаются с носом вместо трофеев. Сосьедаду поздравление 👏
Так они играли лучше Сосьедада
Обыграть Барсу и Реал ,разве не трофеи?
Ответ Старик Стариканов
Обыграть Барсу и Реал ,разве не трофеи?
Все так, считаю, что Симеоне натренировал на новый контракт.
Ответ Старик Стариканов
Обыграть Барсу и Реал ,разве не трофеи?
Боюсь , что для трофея только один путь !
Добровольно попроситься в Лигу Европы или уж для гарантии в Лигу Конференций !
Дайте Симеоне еще миллиард на трансферы, и может он что-то выиграет)
Ответ Aleksandr Blaugranas
Дайте Симеоне еще миллиард на трансферы, и может он что-то выиграет)
Сначала прибавка к зарплате, а потом уже трансферы
Поделом костоломам: грязная,мерзкая команда🤮🤮🤮 Эль Чоло может дальше трогать себя за яйца🤣🤣🤣
Ответ Arnold Reality
Поделом костоломам: грязная,мерзкая команда🤮🤮🤮 Эль Чоло может дальше трогать себя за яйца🤣🤣🤣
Сегодня они у него маленькие - ничего не нащупает))
Ответ Alex.K71
Сегодня они у него маленькие - ничего не нащупает))
Реал Сосьедад их сегодня низвёл до атомов как фиолетовый титан из Марвел)
Зря они так троллили Барсу.
Ковач тут не поможет
Менталитет маленького клуба
Ответ vtsch4svws
Менталитет маленького клуба
ага)а тратят уже на порядок больше чем та же Барса.а отдачи никакой нет.
Ответ Predator87
ага)а тратят уже на порядок больше чем та же Барса.а отдачи никакой нет.
Не надо вводить в заблуждение что Атлетико тратит как Барса)
Атлетико зарплатная ведомость(с бонусами) 192 млн, у Барселоны 302 млн
Поздравим Атлетико с будущим треблом
Ответ Rubchik
Поздравим Атлетико с будущим треблом
Смотря что вы считаете треблом? Вылететь в полуфинале или дойти до финала и потом проиграть?
Эх, Хулиан.. Не на ту лошадь поставил!
А какой был блестящий старт карьеры в сборной и МанСити...
Захарян выиграл первый трофей в карьере – Кубок Испании с «Реал Сосьедад»
18 апреля, 22:01
