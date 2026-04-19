У «Атлетико» нет трофеев с 2021 года. Сегодня проиграли «Сосьедаду» по пенальти в финале Кубка Испании

«Атлетико» не выигрывает трофеев с 2021 года.

«Реал Сосьедад » победил «Атлетико » в финале Кубка Испании (2:2, 3:4 по пенальти).

Команда Диего Симеоне не выигрывает трофеи с 2021 года. Тогда «матрасники» стали чемпионами Испании.

В этом сезоне «Атлетико» идет на четвертом месте в Ла Лиге с 57 очками и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом».