«Реал Сосьедад» выиграл 7-й трофей в истории и первый с 2020 года

«Реал Сосьедад» выиграл Кубок Испании в четвертый раз.

Команда Пеллегрино Матараццо стала обладателем трофея, победив «Атлетико» в финале (2:2, 4:3 по пенальти). Ранее клуб из Сан-Себастьяна выигрывал этот трофей в 1909, 1987 и 2020 годах.

Также «Реал Сосьедад» становился чемпионом Испании в 1981 и 1982 годах и завоевал Суперкубок страны в 1982-м.