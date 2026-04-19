«Реал Сосьедад» выиграл 7-й трофей в истории и первый с 2020 года

Команда Пеллегрино Матараццо стала обладателем трофея, победив «Атлетико» в финале (2:2, 4:3 по пенальти). Ранее клуб из Сан-Себастьяна выигрывал этот трофей в 1909, 1987 и 2020 годах. 

Также «Реал Сосьедад» становился чемпионом Испании в 1981 и 1982 годах и завоевал Суперкубок страны в 1982-м.

Симеоне, конечно мем, так пыжался сливая чемпионат, что слил уже три трофея, осталось слить последний и можно выбивать очередной самый жирный контракт в мире.
Симеончик то почему чемп сливает, ему ж надо накупить ещё Лукманов и Альваресов, а то глубины состава нет и атаковать некем((
Ну или ЗП поднять в качестве компенсации🙏
Ну здесь он переплюнул сам себя. Обычно он выигрывал трофеи в Испании, когда плохи были «Барса» и «Реал». Тут выбили «Барселону» и в итоге слились. Достижение. Надо просить новый, жирный контракт.
Мои поздравления Сосьедаду и с победой)
Захарян обосрался, но взял трофей!
И Захарян обосрался, и Симеоне. Но есть нюанс©️
Так приятно посмотреть, что ты целых 5 дней ждал, чтобы продемонстрировать всем, как ты обижен на Атлетико)) Жги еще))
Армянский чай помог)
Молодцы баски!
Понос Захаряна — к удаче
Браво баскам, абсолютно заслуженная победа. Матераци полгода в Испании, а уже успешнее проводит сезон чем самый дорогостоящий тренер мира.
Ты про Матараццо что ли 😁
Удивительно, что у Карпина в Сосъедаде нет трофеев, а у Захаряна есть
Поздравляю с победой!!
Эффект Захаряна
Дефект Захаряна
Дефекация Закаряна
