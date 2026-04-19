Захарян выиграл первый трофей в карьере – Кубок Испании с «Реал Сосьедад»

Арсен Захарян выиграл первый трофей в карьере.

Арсен Захарян завоевал первый титул в карьере.

«Реал Сосьедад» выиграл Кубок Испании, победив «Атлетико» в финале (2:2, 4:3 по пенальти).

Российский полузащитник не принял участие в финале из-за проблем со здоровьем , но провел в текущем розыгрыше турнира 4 матча.