Росеньор о 0:1 от «МЮ»: «Челси» доминировал с первой минуты и до конца игры. Такое ощущение, что любая малейшая ошибка приводит к голу в наши ворота – это должно измениться»
Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор подвел итоги игры с «Манчестер Юнайтед» в 33-м туре АПЛ (0:1).
«Вплоть до штрафной площади [соперника] мы были очень хороши. Я могу сказать только то, что, на мой взгляд, мы доминировали с первой минуты и до конца игры. Но проиграть этот матч таким образом – это крайне разочаровывает, потому что у нас было много возможностей выиграть».
О том, что «Манчестер Юнайтед» забил гол, когда Фофана не было на поле
«Крайне неприятно. Кажется, это был их единственный удар в створ, в тот момент мы играли вдесятером, но мы должны лучше защищаться. На этом уровне нельзя отключиться в любой момент, независимо от того, насколько хорошо вы контролируете игру.
Такое ощущение, что любая малейшая ошибка в конечном итоге приводит к голу в наши ворота, и это должно измениться», – сказал Росеньор.
1. Маур
2. Тухель
3. Конте
99. Поттер
100. Бруно Сальтор
101. Россеньор.