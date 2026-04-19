  Росеньор о 0:1 от «МЮ»: «Челси» доминировал с первой минуты и до конца игры. Такое ощущение, что любая малейшая ошибка приводит к голу в наши ворота – это должно измениться»
Росеньор о 0:1 от «МЮ»: «Челси» доминировал с первой минуты и до конца игры. Такое ощущение, что любая малейшая ошибка приводит к голу в наши ворота – это должно измениться»

Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор подвел итоги игры с «Манчестер Юнайтед» в 33-м туре АПЛ (0:1).

«Вплоть до штрафной площади [соперника] мы были очень хороши. Я могу сказать только то, что, на мой взгляд, мы доминировали с первой минуты и до конца игры. Но проиграть этот матч таким образом – это крайне разочаровывает, потому что у нас было много возможностей выиграть».

О том, что «Манчестер Юнайтед» забил гол, когда Фофана не было на поле

«Крайне неприятно. Кажется, это был их единственный удар в створ, в тот момент мы играли вдесятером, но мы должны лучше защищаться. На этом уровне нельзя отключиться в любой момент, независимо от того, насколько хорошо вы контролируете игру.

Такое ощущение, что любая малейшая ошибка в конечном итоге приводит к голу в наши ворота, и это должно измениться», – сказал Росеньор.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sports
Доминаторов развелось ))
Ответ No Name
Завтра может поубавиться
4 набора Лего этому господину. По числу поражений подряд в АПЛ))
Ответ Евгений Сидоров
За какие заслуги этого Росинанта вообще назначили в большой клуб? За то что Санчо Пансо возил что ли? Так это было когда? Все уже забыли. Позорище
Ответ Ихарь Окенфэйлов
да он по всей видимости мальчик для утех Эгбали
Про ошибки,измениться и т.д;ты так уже говорил,после разгрома от МС.Тоже мне доминатор со знаком минус,сиди уже и жди свою неустойку.
Ответ ST.BRIDGE1905
Так прогресс же: в прошлом матче 0-3, сегодня 0-1.
Ответ Акер
Так и нынешний МЮ не МС.Так что это не его заслуга,а недоработка соперника)
Топ тренеров Челси за последние 25 лет:
1. Маур
2. Тухель
3. Конте
—————-—————-—
99. Поттер
100. Бруно Сальтор
101. Россеньор.
Ответ Mmmm Aaaaa
998. Росеньор
Ответ Mmmm Aaaaa
Бруно Сальтор кажись не проигрывал
Доминация это видимо заразное что-то
Ответ Ares
👍😂😂😂
Хватить плагиатить лакированного.
Еще один доминатор
и этот заразился, видимо вирус распространяется по Лондону
еще один доминатор подрастает, что за лига гигачей все стремятся к доминированию
Не читал. Там все как всегда "Я синьер Роеньор, гожусь для этой работы, соответствую уровню. Мы были лучше, случайный гол"?
Рекомендуем
Главные новости
Президент «Сосьедада» советовался с ИИ перед назначением Матараццо: «Он ответил «нет». Хорошо, что я доверился спортивному директору»
вчера, 23:10
Росеньор недоволен игроками: «Недопустимо, чтобы тебя обвиняли в выбрасывании полотенца. «Челси» олицетворяет борьбу, волю – с «Брайтоном» этого не было. Мне больно, я в оцепенении»
вчера, 23:06
«Продать Винисиуса – лучшее решение для «Реала». Он создал внутренний раскол в раздевалке, захватил власть, и никто его не остановил». Журналист El Chiringuito Санс о вингере
вчера, 22:59
Арбелоа про дефицит игрового времени у Карвахаля перед ЧМ: «У меня в составе 23 игрока. Если позволите, я буду думать о том, что лучше для моей команды»
вчера, 22:51
У «Челси» ни одного удара в створ в игре с «Брайтоном», за пять последних матчей в АПЛ – 13 попаданий. Команда Росеньора не забивает с начала марта
вчера, 22:28
Миятович о свисте фанатов «Реала» в адрес Винисиуса и Мбаппе: «Даже если у них не тот сезон, что обычно, мы не должны винить их во всем. Мне это не понравилось»
вчера, 22:26
Арбелоа про 2:1 с «Алавесом»: «Реал» доминировал в 1-м тайме и должен был снимать все вопросы. Винисиуса не впервые освистали, но он настоящий мадридист, любит этот клуб. Он был хорош»
вчера, 22:18
Фабио Челестини: «Будь в ЦСКА Дивеев, возможно, была бы такая же ситуация. Голы часто происходят из‑за индивидуальных ошибок, нельзя ответить, как действовал бы Игорь»
вчера, 22:03
Росеньор про 0:3 с «Брайтоном»: «Самый тяжелый вечер в моей карьере. Я выхожу к вам и защищаю игроков «Челси» – но такое защищать невозможно. Что-то нужно радикально менять»
вчера, 22:02Видео
У Росеньора 11 побед и 10 поражений в 23 матчах во главе «Челси»
вчера, 21:40
Ко всем новостям
Последние новости
Арбелоа о недовольстве Беллингема заменой: «Он после травмы, а в пятницу у «Реала» очередной матч. Не стоит придавать этому большое значение»
5 минут назад
Тренер «Крыльев» Булатов об 1:2 от «Сочи»: «В концовке не хватило двух игроков. Не взяли очки здесь — будем брать с «Локо»
20 минут назад
Один день с Цезарем Навасом в Казани – атмосферный влог от «Рубина»
вчера, 23:26ВидеоСпортс"
«Челси» пропустил в 12 матчах АПЛ подряд, сухих игр нет с января. Более длинная серия была только в сезоне-1996/97
вчера, 22:41
Росеньор извинился перед фанатами «Челси» после 0:3. Тренер подошел к трибуне на стадионе «Брайтона» и приложил ладонь к сердцу
вчера, 22:41
Сулейманов тянул время с ЦСКА: «Я лучше упаду, чтобы все отдышались и выстроились на своей половине, это можно назвать тактическим ходом. Установки такой не было»
вчера, 22:39
Дзагоев о Кисляке: «Можно будет поставить на один уровень с Головиным в перспективе. Он уже готов играть в Европе, но это должна быть команда, борющаяся за высокие места»
вчера, 22:29
Владелец «Лестера» Сривадханапрабха о вылете в 3-ю лигу: «Беру ответственность на себя. Мы пережили величайшие взлеты, теперь столкнулись с тяжелыми падениями. Но мы продолжим бороться»
вчера, 22:19
«Вы прикалываетесь?» Мелехин о том, что «Ростов» тянул время в конце матча с ЦСКА
вчера, 22:04
Киву о 3:2: «Только сумасшедшему «Интеру» под силу дважды обыграть «Комо» за 10 дней. У моих ребят есть желание и гордость»
вчера, 21:56
Рекомендуем