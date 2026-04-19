Росеньор о 0:1 от «МЮ»: «Челси» доминировал с первой минуты и до конца игры. Такое ощущение, что любая малейшая ошибка приводит к голу в наши ворота – это должно измениться»

Лиэм Росеньор: «Челси» доминировал в матче с «МЮ».

Главный тренер «Челси » Лиэм Росеньор подвел итоги игры с «Манчестер Юнайтед» в 33-м туре АПЛ (0:1).

«Вплоть до штрафной площади [соперника] мы были очень хороши. Я могу сказать только то, что, на мой взгляд, мы доминировали с первой минуты и до конца игры. Но проиграть этот матч таким образом – это крайне разочаровывает, потому что у нас было много возможностей выиграть».

О том, что «Манчестер Юнайтед» забил гол, когда Фофана не было на поле

«Крайне неприятно. Кажется, это был их единственный удар в створ, в тот момент мы играли вдесятером, но мы должны лучше защищаться. На этом уровне нельзя отключиться в любой момент, независимо от того, насколько хорошо вы контролируете игру.

Такое ощущение, что любая малейшая ошибка в конечном итоге приводит к голу в наши ворота, и это должно измениться», – сказал Росеньор.