«Челси» проиграл 4 матча подряд в чемпионате Англии, не забив ни одного мяча. Хуже было только в 1912-м – 5 поражений без голов
«Челси» проиграл четыре матча подряд в АПЛ, не забив ни одного гола – впервые более чем за 28 лет.
В субботу лондонцы уступили «МЮ» (0:1) на своем поле. До этого они проиграли «Ньюкаслу» (0:1), «Эвертону» (0:3) и «Манчестер Сити» (0:3).
По данным BBC, за всю историю выступлений клуба в чемпионатах Англии «Челси» лишь однажды переживал более длительную подобную серию – в ноябре 1912 года (пять матчей).
Что делать с Челестини?1484 голоса
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
57 комментариев
Сегодня Челси
Вот и думайте
Титаник — так называли Реал два бельгийца из Челси, которые мечтали туда свалить.
