«Челси» проиграл 4 матча подряд в чемпионате Англии, не забив ни одного мяча. Хуже было только в 1912-м – 5 поражений без голов

«Челси» близок к более чем столетнему антирекорду по поражениям подряд без голов.

«Челси» проиграл четыре матча подряд в АПЛ , не забив ни одного гола – впервые более чем за 28 лет.

В субботу лондонцы уступили «МЮ » (0:1) на своем поле. До этого они проиграли «Ньюкаслу» (0:1), «Эвертону» (0:3) и «Манчестер Сити» (0:3).

По данным BBC, за всю историю выступлений клуба в чемпионатах Англии «Челси » лишь однажды переживал более длительную подобную серию – в ноябре 1912 года (пять матчей).