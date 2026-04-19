Кэррик об 1:0 с «Челси»: «Очень важная победа, великолепное выступление. «МЮ» хочет быть еще выше, продолжать совершенствоваться и двигаться вперед»

Кэррик прокомментировал победу над «Челси».

Главный тренер «Манчестер Юнайтед » Майкл Кэррик высказался о победе над «Челси » в 33-м туре АПЛ (1:0).

«Для нас это была очень важная победа. Приехать сюда и сыграть на ноль, вот так защищаться – я считаю, это было великолепное выступление.

Мы не хотим оглядываться назад, мы хотим продолжать совершенствоваться и двигаться вперед. Мы все еще недостаточно высоко, мы хотим быть еще выше, но это была важная победа, и болельщики могут ею насладиться».

О Бруну Фернандеше

«Он оказывал огромное влияние на нашу игру в течение длительного периода времени. В важные моменты и в важных матчах он всегда рядом. Он капитан не просто так – это яркая личность, игрок, оказывающий влияние на ход матча, и тот, кто подает пример», – сказал Кэррик.