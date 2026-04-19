Кэррик об 1:0 с «Челси»: «Очень важная победа, великолепное выступление. «МЮ» хочет быть еще выше, продолжать совершенствоваться и двигаться вперед»
Кэррик прокомментировал победу над «Челси».
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о победе над «Челси» в 33-м туре АПЛ (1:0).
«Для нас это была очень важная победа. Приехать сюда и сыграть на ноль, вот так защищаться – я считаю, это было великолепное выступление.
Мы не хотим оглядываться назад, мы хотим продолжать совершенствоваться и двигаться вперед. Мы все еще недостаточно высоко, мы хотим быть еще выше, но это была важная победа, и болельщики могут ею насладиться».
О Бруну Фернандеше
«Он оказывал огромное влияние на нашу игру в течение длительного периода времени. В важные моменты и в важных матчах он всегда рядом. Он капитан не просто так – это яркая личность, игрок, оказывающий влияние на ход матча, и тот, кто подает пример», – сказал Кэррик.
Что делать с Челестини?4852 голоса
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sports
Снова обыграли сити, арс, ттх, теперь Челси, но с более слабыми соперниками, которые закрываются потеряли очки
Пока что радость от того что идут в зоне лч, но непонятно какая будет игра дальше
Однако, наряду с плюсами появились и очевидные минусы. Команда просто разучилась остро атаковать. Все голы в последних матчах - на тоненького. А 4 удара по воротам Челси за весь матч - это нонсенс, который вообще не характерен для большого клуба.
Будем честны, в этом матче МЮ вернулось все по очкам, что он недобрал в 2 предыдущих матчах ввиду лютых фэкапов судей. Весы выравнялись. И честно, Кэррику и МЮ надо очень сильно прибавлять. Очень сильно. 2 перекладины и 1 штанга, минимум подходов к воротам соперника. И это все с мертвейшим Челси, который одержал всего 1 победу за 5 или 6 крайних матчей. Очень-очень тревожные сигналы.