Кэррик об 1:0 с «Челси»: «Очень важная победа, великолепное выступление. «МЮ» хочет быть еще выше, продолжать совершенствоваться и двигаться вперед»

Кэррик прокомментировал победу над «Челси».

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о победе над «Челси» в 33-м туре АПЛ (1:0).

«Для нас это была очень важная победа. Приехать сюда и сыграть на ноль, вот так защищаться – я считаю, это было великолепное выступление.

Мы не хотим оглядываться назад, мы хотим продолжать совершенствоваться и двигаться вперед. Мы все еще недостаточно высоко, мы хотим быть еще выше, но это была важная победа, и болельщики могут ею насладиться».

О Бруну Фернандеше

«Он оказывал огромное влияние на нашу игру в течение длительного периода времени. В важные моменты и в важных матчах он всегда рядом. Он капитан не просто так – это яркая личность, игрок, оказывающий влияние на ход матча, и тот, кто подает пример», – сказал Кэррик.

не так давно некоторые сомневались в Бруно как капитане
Комментарий скрыт
так фол был вот и катался, слепошарый судья много допустил фатальных ошибок в матче с Лидсом
Шикарный матч в исполнении манков. Снимаю шляпу. Без обороны отстоять голешник дорогого стоит. И ведь особо голевых моментов не дали создать. Точнее, их вообще н было.
2 перекладины и штанга , это не моменты ?)
У кого?? Он про МЮ а ты про кого? Две перекладины у Челси были.
Откровенно повезло. Как болельщик МЮ пишу. Менять нужно много чего
выступление так себе
Что называется, выполнили задачу.
Смутные ощущение
Снова обыграли сити, арс, ттх, теперь Челси, но с более слабыми соперниками, которые закрываются потеряли очки
Пока что радость от того что идут в зоне лч, но непонятно какая будет игра дальше
С каких пор обыграть тоттх который в зоне вылета и Челси который 4 или 5 матчей не может забить достижение?
Надеюсь, Хейвен будет в старте почаще, а не манекен Йоро.
Ну да отскочили.. смысл только в том что взяли любой ценой три очка, даже с паршивой игрой..
Большой плюс при Кэррике стал в том, что команда научилась терпеть и выжидать. Как удав сковывать действия соперника и выматывать его, перед тем, как нанести разящий удар.

Однако, наряду с плюсами появились и очевидные минусы. Команда просто разучилась остро атаковать. Все голы в последних матчах - на тоненького. А 4 удара по воротам Челси за весь матч - это нонсенс, который вообще не характерен для большого клуба.

Будем честны, в этом матче МЮ вернулось все по очкам, что он недобрал в 2 предыдущих матчах ввиду лютых фэкапов судей. Весы выравнялись. И честно, Кэррику и МЮ надо очень сильно прибавлять. Очень сильно. 2 перекладины и 1 штанга, минимум подходов к воротам соперника. И это все с мертвейшим Челси, который одержал всего 1 победу за 5 или 6 крайних матчей. Очень-очень тревожные сигналы.
С такой обороной сыграли очень достойно, Хэвен молодчина не дрогнул, характер есть, этим он мне нравится гораздо больше Йоро, который слишком мягкий. Также очень понравился Майну, хорошо подчищал, держал мяч, выходил из обороны. Кто не понравился - так это Мбемо, после КАНа словно подменили, теряет мяч в простых ситуациях, то передерживает мяч, то отдает невпопад, да старается, пашет, но продуктивности очень мало.
«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде в честь завоевания Кубка Испании
16 минут назадВидео
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
18 минут назад
«Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
38 минут назадВидео
Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как это можно не праздновать?»
41 минуту назад
Данило не перейдет в «Зенит». Приоритет хавбека «Ботафого» – клубы из Западной Европы («СЭ»)
сегодня, 08:35
Журавель о 30 словах Евсеева в интервью: «Плохое, неэтичное и некрасивое решение. Из этой ситуации можно было выйти изящнее. Он поставил в неловкое положение вещателя и корреспондента»
сегодня, 08:16
«Зенит» – небольшой фаворит матча с «Локомотивом». Букмекер дает 2.13 на победу петербуржцев
Кубок Германии. 1/2 финала. «Бавария» в гостях у «Байера», «Штутгарт» сыграет с «Фрайбургом» в четверг
сегодня, 06:23
Громкий провал «Челси», Тамбиев возглавил «Динамо», два золота России в борьбе, ничья ЦСКА, победа «Реала», Ковальчук стал президентом «Шанхая», «Интер» в финале Кубка и другие новости
сегодня, 06:10
«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
6 минут назад
Данте возглавит «Баварию» U23. Летом 42-летний защитник «Ниццы» завершит карьеру
7 минут назад
Мостовой о критике Угальде: «Почему так не говорили, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Выиграли – тебя все целуют, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину»
13 минут назад
Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»
20 минут назад
Круговой об увольнении Челестини: «Удивлюсь, если это произойдет. Хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона. Я до конца верю в идеи тренера»
сегодня, 08:47
Ребров покинул пост тренера сборной Украины после невыхода на ЧМ-2026
сегодня, 08:24
«Байер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 07:57
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Нью-Инглэнд Революшн», «Интер Майами» Месси в гостях у «Реал Солт Лэйк»
сегодня, 07:47
«Барселона» – «Сельта». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 07:34
