Гнабри может пропустить 3-4 месяца из-за травмы. Участие в ЧМ-2026 под вопросом (Sky Deutschland)

Гнабри может пропустить ЧМ-2026 из-за травмы.

Серж Гнабри может пропустить от трех до четырех месяцев, сообщает Sky Deutschland.

Ранее «Бавария» сообщила , что немецкий футболист выбыл на длительный срок из-за разрыва приводящей мышцы бедра.

Таким образом, участие Гнабри в предстоящем чемпионате мира находится под вопросом.