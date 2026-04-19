  • Месси забил 904-й и 905-й голы в карьере – «Колорадо» с пенальти и с игры. У Роналду 968 мячей
Месси забил 904-й и 905-й голы в карьере – «Колорадо» с пенальти и с игры. У Роналду 968 мячей

Лионель Месси забил 904-й и 905-й голы в карьере.

Лионель Месси дважды забил гол в ворота «Колорадо Рэпидс». 

Нападающий «Интер Майами» реализовал пенальти на 18-й минуте игры регулярного сезона МЛС, а на 79-й забил с игры.

Теперь на счету 38-летнего аргентинца 905 забитых мячей в карьере. Он забил 672 гола в составе «Барселоны», 116 мячей за сборную Аргентины, 85 – за «Интер Майами» и 32 – за «ПСЖ». Месси также отдал 407 результативных передач. 

Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», забил 968 мячей за карьеру.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
А сколько осталось до Гретцки?)
Ответ Murcielago
178
Ответ Murcielago
А до Ови?
Ребята, мы живём в эпоху (заканчивающуюся) двух великих футболистов, цените это время, хотя большинство похоже и не родилось, когда Роналду в МЮ играл, про Спортинг вообще молчу...
Просто задумайтесь: что вам даёт оскорбления одного или другого?
Ответ Петрович
я родился когда Месси еще не родился, первый чм который смотрел 94. за Барсу болею с 2004 года, и я с удовольствием поливают грязью кр, потому что он пытается себя впихнуть на место в истории на которое он нн наиграл. потому что уважаю больше скромность, чем эгоизм
Ответ Петрович
Их время уже давно закончилось, сейчас просто идёт метание фикалий между так и не повзрослевшими глорами:)
Дубль на глазах 75 800 зрителей! Это вам не саранчу по пустыне гонять)
Ответ eugenetelichko
Дубль против ноунеймов где вся команда стоит 15 млн долларов, вот это достижение 🥴
Ответ yrok77
В финале ЧМ тоже против ноунеймов дубль сделал?:)🤣🤣🤣
Некий Климов закрыл ответы и сделал комментарий максимально не в тему )) блин чел, ты бы хоть немного читал о чем тут новости ) первый комментишь новости про Роналду )
Ответ skywalker_d
Новость , конечно тоже весьма оригинальная , надо признать ))
Интер 3:2 выигрывает или выиграл уже , но про этом молчок , хотя были сплошняком ничьи !
Ну так Месси и никогда не был чистым нападающим. Как можно сравнивать величайшего футболиста всех времён и Роналду?
Ответ Конь в яблоках
А кто их сравнивает, все футболисты мира признают величие Месси, даже кто играл с тем и другим вроде Ди Марии и Пике:)
Ответ Конь в яблоках
один год был, забил 92
Месси мог давно бы забить 1000, но то с пенальти голевую отдаст, то в матче сборных позовет защитника под аплодисменты всего стадиона, что бы тот забил гол:) В этом вся суть Месси, один шакалит статку, другой меняет мир к лучшему и восхищает людей:)) Бездушным и корыстным глорам криштика этого никогда не понять:))
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Ответ rigobersong
Я думаю даже 2000 легко забил бы, это же Месси
792й гол Месси с игры, у криштика 785 хотя он сыграл на 170 матчей большей:)) Кто-то шакалит левые пенки, а кто-то забивает шикарные голы:))

1311 результативных действий, лучший игрок в истории галактики!:)💪💪💪
Ответ rigobersong
1312 уже…)
Ответ rigobersong
вы хоть понимаете что вы пытаетесь принизить игрока тем что он с игры забил на 7 мячей меньше чем другой. матчей больше но это два лучших результата в истории в любом случае...
Маккинон не ответил ?))
Чисто на приколе у ИИ спросил кто лучший игрок в истории:)

Если вам нужен предельно конкретный и окончательный ответ, то он звучит так:
В футбольном мире «сильнейшим» и величайшим игроком в истории (GOAT) признан Лионель Месси.
Почему это объективный ответ:
Титул чемпиона мира: Победа на ЧМ-2022 в Катаре стала «недостающим звеном», которое закрыло любые споры о статусе Месси. Для футбольной иерархии это высшее достижение, которое он завоевал, будучи лидером и главной звездой своей сборной.
Фундаментальное влияние: Месси — не просто бомбардир, он создает игру. Его средняя оценка за матч, количество ключевых передач и продвижение мяча всегда были выше, чем у любого другого игрока его поколения. Он одновременно лучший плеймейкер и лучший завершитель в одной команде.
Признание профессионалов: Большинство бывших игроков, тренеров и футбольных экспертов (особенно из «футбольных» стран — Аргентины, Бразилии, Испании) ставят Месси на первое место из-за его уникального природного дара, который невозможно скопировать или натренировать.
Поздравляю Интер Майами с победой, Месси красавец играет спокойно, из штанов не выпрыгивает, забил победный гол тем самым сделал игру. Оборона конечно у Интера отдельный вид искусства, но Лео в этот вечер думал иначе обеспечив победу своей команде. А ещё Месси стадионы собирает, это тоже не мало важно. Молодец Лео так держать! 👍
Президент «Сосьедада» советовался с ИИ перед назначением Матараццо: «Он ответил «нет». Хорошо, что я доверился спортивному директору»
вчера, 23:10
Росеньор недоволен игроками: «Недопустимо, чтобы тебя обвиняли в выбрасывании полотенца. «Челси» олицетворяет борьбу, волю – с «Брайтоном» этого не было. Мне больно, я в оцепенении»
вчера, 23:06
«Продать Винисиуса – лучшее решение для «Реала». Он создал внутренний раскол в раздевалке, захватил власть, и никто его не остановил». Журналист El Chiringuito Санс о вингере
вчера, 22:59
Арбелоа про дефицит игрового времени у Карвахаля перед ЧМ: «У меня в составе 23 игрока. Если позволите, я буду думать о том, что лучше для моей команды»
вчера, 22:51
У «Челси» ни одного удара в створ в игре с «Брайтоном», за пять последних матчей в АПЛ – 13 попаданий. Команда Росеньора не забивает с начала марта
вчера, 22:28
Миятович о свисте фанатов «Реала» в адрес Винисиуса и Мбаппе: «Даже если у них не тот сезон, что обычно, мы не должны винить их во всем. Мне это не понравилось»
вчера, 22:26
Арбелоа про 2:1 с «Алавесом»: «Реал» доминировал в 1-м тайме и должен был снимать все вопросы. Винисиуса не впервые освистали, но он настоящий мадридист, любит этот клуб. Он был хорош»
вчера, 22:18
Фабио Челестини: «Будь в ЦСКА Дивеев, возможно, была бы такая же ситуация. Голы часто происходят из‑за индивидуальных ошибок, нельзя ответить, как действовал бы Игорь»
вчера, 22:03
Росеньор про 0:3 с «Брайтоном»: «Самый тяжелый вечер в моей карьере. Я выхожу к вам и защищаю игроков «Челси» – но такое защищать невозможно. Что-то нужно радикально менять»
вчера, 22:02Видео
У Росеньора 11 побед и 10 поражений в 23 матчах во главе «Челси»
вчера, 21:40
Арбелоа о недовольстве Беллингема заменой: «Он после травмы, а в пятницу у «Реала» очередной матч. Не стоит придавать этому большое значение»
5 минут назад
Тренер «Крыльев» Булатов об 1:2 от «Сочи»: «В концовке не хватило двух игроков. Не взяли очки здесь — будем брать с «Локо»
20 минут назад
Один день с Цезарем Навасом в Казани – атмосферный влог от «Рубина»
вчера, 23:26ВидеоСпортс"
«Челси» пропустил в 12 матчах АПЛ подряд, сухих игр нет с января. Более длинная серия была только в сезоне-1996/97
вчера, 22:41
Росеньор извинился перед фанатами «Челси» после 0:3. Тренер подошел к трибуне на стадионе «Брайтона» и приложил ладонь к сердцу
вчера, 22:41
Сулейманов тянул время с ЦСКА: «Я лучше упаду, чтобы все отдышались и выстроились на своей половине, это можно назвать тактическим ходом. Установки такой не было»
вчера, 22:39
Дзагоев о Кисляке: «Можно будет поставить на один уровень с Головиным в перспективе. Он уже готов играть в Европе, но это должна быть команда, борющаяся за высокие места»
вчера, 22:29
Владелец «Лестера» Сривадханапрабха о вылете в 3-ю лигу: «Беру ответственность на себя. Мы пережили величайшие взлеты, теперь столкнулись с тяжелыми падениями. Но мы продолжим бороться»
вчера, 22:19
«Вы прикалываетесь?» Мелехин о том, что «Ростов» тянул время в конце матча с ЦСКА
вчера, 22:04
Киву о 3:2: «Только сумасшедшему «Интеру» под силу дважды обыграть «Комо» за 10 дней. У моих ребят есть желание и гордость»
вчера, 21:56
