Месси забил 904-й и 905-й голы в карьере – «Колорадо» с пенальти и с игры. У Роналду 968 мячей

Лионель Месси забил 904-й и 905-й голы в карьере.

Лионель Месси дважды забил гол в ворота «Колорадо Рэпидс ».

Нападающий «Интер Майами» реализовал пенальти на 18-й минуте игры регулярного сезона МЛС , а на 79-й забил с игры.

Теперь на счету 38-летнего аргентинца 905 забитых мячей в карьере. Он забил 672 гола в составе «Барселоны», 116 мячей за сборную Аргентины, 85 – за «Интер Майами » и 32 – за «ПСЖ». Месси также отдал 407 результативных передач.

Криштиану Роналду , выступающий за «Аль-Наср», забил 968 мячей за карьеру.