Месси забил 904-й и 905-й голы в карьере – «Колорадо» с пенальти и с игры. У Роналду 968 мячей
Лионель Месси дважды забил гол в ворота «Колорадо Рэпидс».
Нападающий «Интер Майами» реализовал пенальти на 18-й минуте игры регулярного сезона МЛС, а на 79-й забил с игры.
Теперь на счету 38-летнего аргентинца 905 забитых мячей в карьере. Он забил 672 гола в составе «Барселоны», 116 мячей за сборную Аргентины, 85 – за «Интер Майами» и 32 – за «ПСЖ». Месси также отдал 407 результативных передач.
Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», забил 968 мячей за карьеру.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
204 комментария
Просто задумайтесь: что вам даёт оскорбления одного или другого?
Интер 3:2 выигрывает или выиграл уже , но про этом молчок , хотя были сплошняком ничьи !
1311 результативных действий, лучший игрок в истории галактики!:)💪💪💪
Если вам нужен предельно конкретный и окончательный ответ, то он звучит так:
В футбольном мире «сильнейшим» и величайшим игроком в истории (GOAT) признан Лионель Месси.
Почему это объективный ответ:
Титул чемпиона мира: Победа на ЧМ-2022 в Катаре стала «недостающим звеном», которое закрыло любые споры о статусе Месси. Для футбольной иерархии это высшее достижение, которое он завоевал, будучи лидером и главной звездой своей сборной.
Фундаментальное влияние: Месси — не просто бомбардир, он создает игру. Его средняя оценка за матч, количество ключевых передач и продвижение мяча всегда были выше, чем у любого другого игрока его поколения. Он одновременно лучший плеймейкер и лучший завершитель в одной команде.
Признание профессионалов: Большинство бывших игроков, тренеров и футбольных экспертов (особенно из «футбольных» стран — Аргентины, Бразилии, Испании) ставят Месси на первое место из-за его уникального природного дара, который невозможно скопировать или натренировать.