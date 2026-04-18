  Агент Тюкавина: «В очередной раз игроки «Динамо» не снабжали Константина мячами. Нельзя говорить, что команда сконцентрировалась на Кубке, нужно наигрывать состав, забивать»
Агент Тюкавина: «В очередной раз игроки «Динамо» не снабжали Константина мячами. Нельзя говорить, что команда сконцентрировалась на Кубке, нужно наигрывать состав, забивать»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, недоволен взаимодействиями игроков бело-голубых с форвардом.

Сегодня «Динамо» сыграло вничью с «Пари НН» в 25-м туре Мир РПЛ (1:1).  

– Игра равная, но у Константина был момент, когда он попал в штангу. В очередной раз футболисты «Динамо» не снабжали мячами Тюкавина. Нельзя говорить, что команда сконцентрировалась на Кубке России. Нужно наигрывать состав, забивать.

Результаты «Динамо» в чемпионате заставляют Тюкавина все чаще думать о переезде в Европу?

– Нужно этот сезон закончить, а дальше думать. Тюкавин – командный игрок, он не отделяет себя от других футболистов «Динамо». Если побеждает, то вся команда.

Понятно, что он переживает за клуб. Надо работать, тогда придут победы. Команды из нижней части таблицы сейчас цепляются за очки. Еще непонятно, с кем лучше играть. «Динамо» не надо расслабляться в чемпионате, – сказал Сафонов. 

кто-нибудь, закройте ему варежку
Прогрев пошел для перехода в Зенит:)
Прогрев пошел для перехода в Зенит:)
степашкин не отдаст
степашкин не отдаст
Смотря как и кто будет просить
Бояре плохие
Тюкавин царь, или ты фразы не знаешь?
Помню каким ДНОМ был Костя в матче с Краснодаром в позапрошлом сезоне.Супер нападающего не нужно снабжать мечами,он сам их подбирает и обводит защитников.А они еще рассуждают про переход Барселону и т.д.
Помню каким ДНОМ был Костя в матче с Краснодаром в позапрошлом сезоне.Супер нападающего не нужно снабжать мечами,он сам их подбирает и обводит защитников.А они еще рассуждают про переход Барселону и т.д.
мечами точно не надо
мечами точно не надо
Можно просто наганом )))
Посыл агента понятен: Динамо не дотягивает до уровеня Тюкавина.
Сколько можно пиарить , бери мяч и забивай как Газзаев или Бородюк делали
Очередной болотный сезон со сменой тренеров, рухнувшими надеждами и верой в следующий год)))
Все понятно, тактика агента Тюкавина - играем все на Тюкавина
Если игроку действительно важен клуб, то стоит агента попросить не каждый матч комментировать с негативом о партнерах
Агент у Кости не очень умно высказывается.
Хвалить своего клиента это правильно, но говорить, что Костя в Зените и Краснодаре забивал бы больше и что Косте надо забивать три т.к Динамо в защите плохи - это неуважительно к клубу вообще-то воспитавшему этого игрока.
агент Сафонов вроде опытный, непонятно и интересно а зачем он это делает?)
