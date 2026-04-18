Агент Тюкавина: «В очередной раз игроки «Динамо» не снабжали Константина мячами. Нельзя говорить, что команда сконцентрировалась на Кубке, нужно наигрывать состав, забивать»

Агент Тюкавина: в очередной раз игроки «Динамо» не снабжали Константина мячами.

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, недоволен взаимодействиями игроков бело-голубых с форвардом.

Сегодня «Динамо» сыграло вничью с «Пари НН» в 25-м туре Мир РПЛ (1:1).

– Игра равная, но у Константина был момент, когда он попал в штангу. В очередной раз футболисты «Динамо» не снабжали мячами Тюкавина. Нельзя говорить, что команда сконцентрировалась на Кубке России. Нужно наигрывать состав, забивать.

– Результаты «Динамо» в чемпионате заставляют Тюкавина все чаще думать о переезде в Европу?

– Нужно этот сезон закончить, а дальше думать. Тюкавин – командный игрок, он не отделяет себя от других футболистов «Динамо». Если побеждает, то вся команда.

Понятно, что он переживает за клуб. Надо работать, тогда придут победы. Команды из нижней части таблицы сейчас цепляются за очки. Еще непонятно, с кем лучше играть. «Динамо» не надо расслабляться в чемпионате, – сказал Сафонов.

