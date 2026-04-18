  • Де Дзерби после 2:2 с «Брайтоном»: «Уверен, «Тоттенхэм» останется в АПЛ. Сказал игрокам сохранить настрой: не хочу работать с негативными людьми, они должны верить в себя»
Де Дзерби после 2:2 с «Брайтоном»: «Уверен, «Тоттенхэм» останется в АПЛ. Сказал игрокам сохранить настрой: не хочу работать с негативными людьми, они должны верить в себя»

Де Дзерби о 2:2 с «Брайтоном»: уверен, «Тоттенхэм» останется в АПЛ.

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби высказался о ничьей с «Брайтоном» (2:2) в 33-м туре АПЛ и месте в зоне вылета.

«Я сожалею из-за результата, и мне жаль игроков, потому что они слишком сильно переживают. Сегодня мы заслуживали победы в матче против очень сильного «Брайтона». Хочу поздравить их – за стиль, уровень игроков и все остальное. Мы не должны были пропускать тот гол от Рюттера.

Я настроен позитивно и горжусь своими игроками. Они провели фантастический матч, проявили характер и дух. Мы должны быть сильнее этого результата, нужно двигаться дальше, готовиться к следующей игре и постараться победить «Вулверхэмптон». Если будем такими же сильными, как сегодня, думаю, мы снова сможем выправить ситуацию».

О том, что он сказал игрокам после матча

«Я сказал им быть сильными, продолжать следовать за мной снова и снова, потому что я хочу им помочь. Они могут изменить менталитет – это самая важная часть. Сейчас слишком легко думать негативно, но мы должны сосредоточиться на этой игре и работать, чтобы снова начать побеждать. Я настроен позитивно, потому что знаю своих игроков, знаю их качества. Я знаю их как людей и верю в них.

Я понимаю, что мы боремся за сохранение места в АПЛ. Это очень сложный период. Но нам повезло работать в этом клубе с такими болельщиками – сегодня была невероятная атмосфера. Можно было подумать, что мы боремся за Лигу чемпионов, а не за выживание. До самого конца мы будем сражаться в каждом матче и отдавать все силы. Если мы сможем играть на максимуме, еще ничего не потеряно.

Сегодня я увидел позитивные признаки – увидел кровь, характер, качество, организацию с мячом и без него. Все, что нужно для достижения нашей цели.

Нам нужно улучшить многое. Ключевое – сохранить этот менталитет. Я сказал игрокам прийти в понедельник днем с тем же настроем, который они показали сегодня. Я не хочу работать с грустными или негативными людьми. Они должны верить в себя. Если я здесь, значит, я уверен, что мы будем играть в АПЛ в следующем сезоне», – сказал Де Дзерби в интервью Sky Sports. 

«Тоттенхэм» идет на 18-м месте с 31 очком. До спасительного, 17-го места, которое занимает «Вест Хэм» – один балл. У «молотобойцев» игра в запасе. 

Де Дзерби после 38ого тура:
- "Уверен, «Тоттенхэм» быстро вернётся в АПЛ"))
Де Дзерби после 38ого тура: - "Уверен, «Тоттенхэм» быстро вернётся в АПЛ"))
В таком случае нужно будет Скотта Паркера как своего парня и мастера промоушена из шипа в апл назначать)
Ну либо в Вест Хэм его по такому же принципу;)
Играли неплохо. Просто Дансо решил, что он на тренировочном матче и выбивать мяч из штрафной не нужно
Если ему нужны позитивно настроенные игроки, то походу время Ришарлисона в ТТХ подошло к концу, никогда не видел на лице бразильца положительные эмоции, вечно какой то насупленный, недовольный чем-то
Если ему нужны позитивно настроенные игроки, то походу время Ришарлисона в ТТХ подошло к концу, никогда не видел на лице бразильца положительные эмоции, вечно какой то насупленный, недовольный чем-то
С уровнем его реализации, вид у него еще вполне веселый
Стоит признать, сегодня играли лучше на фоне нынешнего сезона. Если так и дальше продолжат прибавлять при РДЗ, то шансы и правда есть.
Стоит признать, сегодня играли лучше на фоне нынешнего сезона. Если так и дальше продолжат прибавлять при РДЗ, то шансы и правда есть.
С Вулвз и Лидсом железно нужно брать шесть очков. У нынешнего Челси можно и нужно очки отобрать. С Виллой и Эвертоном будет сложнее, но побороться тоже можно

У конкурентов календарь тоже крепкий, особенно у Форест. Шпоры должны спастись
С Вулвз и Лидсом железно нужно брать шесть очков. У нынешнего Челси можно и нужно очки отобрать. С Виллой и Эвертоном будет сложнее, но побороться тоже можно У конкурентов календарь тоже крепкий, особенно у Форест. Шпоры должны спастись
Если хотим остаться, то Вулвз и Лидс - железные 6 очков нужны.
Игру с Виллой тоже нужно забирать. Игра с Тоттенхэмом у них между двумя полуфинальными матчами ЛК с Ноттингемом, в АПЛ они почти гарантировали себе ЛЧ, могут выйти полурезервом. Эвертон тоже не непобедимый соперник, тем более Тоттенхэм дома.
Это все в идеале, конечно же
Пока Льюисы не закроют финансовые вопросы с Леви - проклятье с домашнего стадиона в играх Апл снято не будет:)))
Не слежу за ними, а оказывается что они в зоне вылета, да еще и потеряли очки сегодня, а если конкуренты Вест Хем и Нотингем Форест выиграют - Тотенхем будет отставать на 4 очка от 17 места. :)
Эталонный инфоцыган :))
При всем уважении к Де Дзерби, но я не увидел никакого стиля кроме бей беги от его команды
Смотрел игру от и до, не при всей моей любви к ТТХ, не увидел вчера в них, желание спасать ситуацию, часть игроков играли для галочки.

Да, некоторые игроки пахали, особенно понравился Галахер, каждый раз старался прессинговать, но как команда в целом тихий ужас.
А разве в чемпионшипе все на негативе
