Де Дзерби после 2:2 с «Брайтоном»: «Уверен, «Тоттенхэм» останется в АПЛ. Сказал игрокам сохранить настрой: не хочу работать с негативными людьми, они должны верить в себя»

Де Дзерби о 2:2 с «Брайтоном»: уверен, «Тоттенхэм» останется в АПЛ.

Главный тренер «Тоттенхэма » Роберто Де Дзерби высказался о ничьей с «Брайтоном» (2:2) в 33-м туре АПЛ и месте в зоне вылета.

«Я сожалею из-за результата, и мне жаль игроков, потому что они слишком сильно переживают. Сегодня мы заслуживали победы в матче против очень сильного «Брайтона ». Хочу поздравить их – за стиль, уровень игроков и все остальное. Мы не должны были пропускать тот гол от Рюттера.

Я настроен позитивно и горжусь своими игроками. Они провели фантастический матч, проявили характер и дух. Мы должны быть сильнее этого результата, нужно двигаться дальше, готовиться к следующей игре и постараться победить «Вулверхэмптон». Если будем такими же сильными, как сегодня, думаю, мы снова сможем выправить ситуацию».

О том, что он сказал игрокам после матча

«Я сказал им быть сильными, продолжать следовать за мной снова и снова, потому что я хочу им помочь. Они могут изменить менталитет – это самая важная часть. Сейчас слишком легко думать негативно, но мы должны сосредоточиться на этой игре и работать, чтобы снова начать побеждать. Я настроен позитивно, потому что знаю своих игроков, знаю их качества. Я знаю их как людей и верю в них.

Я понимаю, что мы боремся за сохранение места в АПЛ. Это очень сложный период. Но нам повезло работать в этом клубе с такими болельщиками – сегодня была невероятная атмосфера. Можно было подумать, что мы боремся за Лигу чемпионов, а не за выживание. До самого конца мы будем сражаться в каждом матче и отдавать все силы. Если мы сможем играть на максимуме, еще ничего не потеряно.

Сегодня я увидел позитивные признаки – увидел кровь, характер, качество, организацию с мячом и без него. Все, что нужно для достижения нашей цели.

Нам нужно улучшить многое. Ключевое – сохранить этот менталитет. Я сказал игрокам прийти в понедельник днем с тем же настроем, который они показали сегодня. Я не хочу работать с грустными или негативными людьми. Они должны верить в себя. Если я здесь, значит, я уверен, что мы будем играть в АПЛ в следующем сезоне», – сказал Де Дзерби в интервью Sky Sports.

«Тоттенхэм» идет на 18-м месте с 31 очком. До спасительного, 17-го места, которое занимает «Вест Хэм» – один балл. У «молотобойцев» игра в запасе.