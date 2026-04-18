Тиагу Мендеш об игре со Смертиным в «Челси»: «Мы летели в Лондон на самолете Абрамовича вместе с его семьей. Жена Романа ушла подремать, а мы сидели и разговаривали»

Тиагу Мендеш рассказал, как со Смертиным летал на самолете Абрамовича.

Бывший полузащитник сборной Португалии Тиагу Мендеш вспомнил, как вместе с экс-игроком сборной России Алексеем Смертиным летал в самолете бывшего владельца «Челси» Романа Абрамовича.

– Я родом из России, а вы в «Челси» играли вместе с экс-капитаном ее сборной Алексеем Смертиным. Что вспоминаете?



- Воспоминаний много. С ним было связано много веселых моментов. Большой ему привет! Алексей играл в центре поля, как и я, и у нас был отличный сезон-2004/05 с Романом Абрамовичем, когда «Челси» впервые за 50 лет стал чемпионом Англии.

Помню одну историю: мы со Смертиным играли друг против друга в матче сборных России и Португалии, а потом возвращались в Лондон на самолете Абрамовича вместе с его семьей. Это было невероятно, до сих пор помню!

– Это был особенный самолет?

– Да. Жена Абрамовича ушла подремать в спальню, а мы сидели и долго разговаривали. Весь тот перелет был отличным и незабываемым опытом, – сказал Мендеш.