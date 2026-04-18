  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Тиагу Мендеш об игре со Смертиным в «Челси»: «Мы летели в Лондон на самолете Абрамовича вместе с его семьей. Жена Романа ушла подремать, а мы сидели и разговаривали»
16

Тиагу Мендеш об игре со Смертиным в «Челси»: «Мы летели в Лондон на самолете Абрамовича вместе с его семьей. Жена Романа ушла подремать, а мы сидели и разговаривали»

Тиагу Мендеш рассказал, как со Смертиным летал на самолете Абрамовича.

Бывший полузащитник сборной Португалии Тиагу Мендеш вспомнил, как вместе с экс-игроком сборной России Алексеем Смертиным летал в самолете бывшего владельца «Челси» Романа Абрамовича.

Я родом из России, а вы в «Челси» играли вместе с экс-капитаном ее сборной Алексеем Смертиным. Что вспоминаете?
 
- Воспоминаний много. С ним было связано много веселых моментов. Большой ему привет! Алексей играл в центре поля, как и я, и у нас был отличный сезон-2004/05 с Романом Абрамовичем, когда «Челси» впервые за 50 лет стал чемпионом Англии.

Помню одну историю: мы со Смертиным играли друг против друга в матче сборных России и Португалии, а потом возвращались в Лондон на самолете Абрамовича вместе с его семьей. Это было невероятно, до сих пор помню!

Это был особенный самолет?

– Да. Жена Абрамовича ушла подремать в спальню, а мы сидели и долго разговаривали. Весь тот перелет был отличным и незабываемым опытом, – сказал Мендеш.

Кто выиграет Лигу чемпионов?43806 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЧелси
logoпремьер-лига Россия
logoРоман Абрамович
logoСборная России по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoАлексей Смертин
logoпремьер-лига Англия
logoТиагу Мендеш
logoСпорт-Экспресс
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
И все это за наши бабки
Ответ ulysses24
И все это за наши бабки
Да чего мелочиться, все за твой счет было
Ответ ulysses24
И все это за наши бабки
Надо же, сколько у Вас бабок…
дремавшая жена Абрамовича - где она сейчас?
Налетался Лёха, поэтому сейчас бегает больше чем самолёты летают
Тот момент когда перелет на самолете Абрамовича это опыт* 😅
Читайте новости футбола в любимой соцсети
