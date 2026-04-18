Барренечеа из «Сосьедада» забил «Атлетико» на 14-й секунде – это рекорд финалов Кубка Испании
Вингер команды из Сан-Себастьяна Андер Барренечеа поразил ворота соперника на 14-й секунде игры, головой замкнув подачу Гонсалу Гедеша с фланга.
Это рекорд для финалов Кубка Испании. Ранее самый ранний гол в финале был забит Мануэлем Баденесом на 17-й секунде матча в 1952 году.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Собственно, оба года Сосьедада- это недоработки Мадрида от чувства уверенности нахождения под судейской крышей