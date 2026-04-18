Барренечеа из «Сосьедада» забил «Атлетико» на 14-й секунде – это рекорд финалов Кубка Испании

«Реал Сосьедад» забил на 14-й секунде в финале Кубка Испании.

«Реал Сосьедад» открыл счет в самом начале матча с «Атлетико» в финале Кубка Испании. 

Вингер команды из Сан-Себастьяна Андер Барренечеа поразил ворота соперника на 14-й секунде игры, головой замкнув подачу Гонсалу Гедеша с фланга. 

Это рекорд для финалов Кубка Испании. Ранее самый ранний гол в финале был забит Мануэлем Баденесом на 17-й секунде матча в 1952 году.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. 

Кто выиграет Лигу чемпионов?44760 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Эффект Захаряна , поджимает конкуренцией партнёров, те стараются больше, чтобы не потерять место в составе
Ответ NoN
Эффект Захаряна , поджимает конкуренцией партнёров, те стараются больше, чтобы не потерять место в составе
Он их ментальный лидер
и унизили Атлетико
Вошёл в историю Кубка Испании.☝️👍
У Атлетико аж 4 игрока недоработали, причем любой из них мог прервать цепочку событий, приведшую к году.
Собственно, оба года Сосьедада- это недоработки Мадрида от чувства уверенности нахождения под судейской крышей
