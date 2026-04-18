Гусев о ничьей «Динамо»: «Такие матчи нужно выигрывать – какие‑то оправдания, девизы, лозунги, объяснения просто неуместны. «Пари НН» подошел один раз и забил»
Гусев об 1:1 с «Пари НН»: такие матчи нужно выигрывать, оправдания неуместны.
Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался о ничьей с «Пари НН» в 25-м туре Мир РПЛ (1:1).
«Конечно, такие матчи нужно выигрывать, забивать. Даже нечего сказать. Какие‑то оправдания, девизы, лозунги, объяснения просто неуместны.
Мы не можем по три‑четыре в каждом матче забивать. «Пари НН» подошел один раз, мы пропустили гол и не смогли отыграться.
Что с Рубенсом? Сейчас на костылях, будем делать МРТ, затем станет ясна картина», – сказал Гусев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
