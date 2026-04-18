  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гусев о ничьей «Динамо»: «Такие матчи нужно выигрывать – какие‑то оправдания, девизы, лозунги, объяснения просто неуместны. «Пари НН» подошел один раз и забил»
Гусев о ничьей «Динамо»: «Такие матчи нужно выигрывать – какие‑то оправдания, девизы, лозунги, объяснения просто неуместны. «Пари НН» подошел один раз и забил»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался о ничьей с «Пари НН» в 25-м туре Мир РПЛ (1:1).

«Конечно, такие матчи нужно выигрывать, забивать. Даже нечего сказать. Какие‑то оправдания, девизы, лозунги, объяснения просто неуместны.

Мы не можем по три‑четыре в каждом матче забивать. «Пари НН» подошел один раз, мы пропустили гол и не смогли отыграться.

Что с Рубенсом? Сейчас на костылях, будем делать МРТ, затем станет ясна картина», – сказал Гусев. 

Что с Челестини?
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoПари НН
logoДинамо Москва
logoРолан Гусев
logoпремьер-лига Россия
logoРубенс Диас
logoМатч ТВ
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Подошли один раз и забили. Хорошо, что второй раз не подошли.
Астановитес!
Классика от Динамо весной🫠. Причем еще и календарь просто напрашивал обыграть Оренбург, Акрон и НН. В итоге благодаря Тюкавину только с Акроном еле справились. Я всё понимаю, все силы и репутацию Гусев ставит на кубок. Но нельзя же с такими командами играть так же как и они, при всем уважении к ним
Можно
По результатам последних матчей напрашивается вывод, что тренерский штаб не желает продлевать контракт...
Да нет, Ролан выпрыгивает из пальто и скачет по бровке со сложными щами, чтобы как-нибудь повлиять на игроков. Только что-то не влияется. Возможно, Ролан неопытный физрук?
Ну штош, весна и дистанция более 3-4 матчей ДОКАЗЫВАЕТ, что языком ворочать не равно делать дело)
этот персонаж на словах лев толстой, а на деле. ..
Прошлый раз говорил мы не можем по 5-6 мячей забивать каждый матч, сейчас 3-4, я так понял следующую игру скажет: " Мы не можем по 1-2 мяча каждую игру забивать." Рано начали радоваться, от всех отлетаем, с Акроном свезло.
Потерпи.. скоро поменяют)
Оправдания не уместны и тут же: у них один удар один гол….
как ты тренируешь- такие и результаты!
с себя начни искать причины .
Гусев принял команду у эстонца, вот с того надо было спрашивать.
Динамо последнее время выигрывает только тогда, когда у соперников удаляют игрока или ставят левую плёнку.
гола на 2-3 наиграли железно, у ПариНН вообще один заход в штрафную
Читайте новости футбола в любимой соцсети
