Гусев о ничьей «Динамо»: «Такие матчи нужно выигрывать – какие‑то оправдания, девизы, лозунги, объяснения просто неуместны. «Пари НН» подошел один раз и забил»

Гусев об 1:1 с «Пари НН»: такие матчи нужно выигрывать, оправдания неуместны.

Главный тренер «Динамо » Ролан Гусев высказался о ничьей с «Пари НН» в 25-м туре Мир РПЛ (1:1).

«Конечно, такие матчи нужно выигрывать, забивать. Даже нечего сказать. Какие‑то оправдания, девизы, лозунги, объяснения просто неуместны.

Мы не можем по три‑четыре в каждом матче забивать. «Пари НН » подошел один раз, мы пропустили гол и не смогли отыграться.

Что с Рубенсом ? Сейчас на костылях, будем делать МРТ, затем станет ясна картина», – сказал Гусев.