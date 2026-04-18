  • Константин Генич: «Челестини всех в ЦСКА как будто бы задрал. Повторяется ситуация, когда тренер дает промежуточный результат, и клуб говорит: «Ты наше все», а потом: «Нет, перестарались»
88

Константин Генич: «Челестини всех в ЦСКА как будто бы задрал. Повторяется ситуация, когда тренер дает промежуточный результат, и клуб говорит: «Ты наше все», а потом: «Нет, перестарались»

Генич: Челестини всех в ЦСКА как будто бы задрал.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о текущей ситуации в ЦСКА

«К сожалению, ситуация повторяется, когда тренер, проработав полгода, влюбляет в себя аудиторию своим футболом, дает что-то свежее, футболисты все в восторге, тренировки наконец-то с мячами, все очень интересно.

Есть микроскопический промежуточный результат, и клуб говорит: «Тренер – ты наше все, ты к нам надолго. Мы тебе вот это, вот это, повышение контракта». И у Абаскаля же было то же самое – и он испортился.

И сейчас, насколько понимаю, Челестини всех в ЦСКА как будто бы задрал. Возможно, количеством тренеров, таким поведением, как в истории с Мойзесом. Следовательно, клуб говорит: «Нет, мы тут перестарались», – сказал Генич на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Что делать с Челестини?798 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Коммент.Шоу»
ЦСКА
Фабио Челестини
премьер-лига Россия
Константин Генич
Коммент.Шоу
88 комментариев
Геничу бы научиться нормально выражаться.
Ответ cleverman_1
Геничу бы научиться нормально выражаться.
Видимо в его узких кругах так принято общаться ))
Ответ cleverman_1
Геничу бы научиться нормально выражаться.
Геничу научиться выражаться..., хотя если так посмотреть он это не в интервью говорит, а в авторском шоу выражает свое мнение(сюда бы не постили, так никто бы и не узнал) он же не на ТВ это говорит.
у меня лично мнение схожее с ним и я тоже думаю, что чтобы Челесстини остаться нужно ну прям очень хорошие результаты давать, чего мы не видим.
Я лично тоже слышал, что атмосфера в клубе резко стала "не очень". Слышал, что как минимум люди в клубе разделились на тех кто поддерживает тренера, а кто нет, а это никогда никогда не способствовало успехам
Все набросы лудомана чепуха ... По Челестини, по Гусеву и даже по Карседо все решится в течение месяца с небольшим. Если кто-то из них сумеет взять Кубок России - то с гарантией останется в клубе
Ответ Фокс45
Все набросы лудомана чепуха ... По Челестини, по Гусеву и даже по Карседо все решится в течение месяца с небольшим. Если кто-то из них сумеет взять Кубок России - то с гарантией останется в клубе
Динамо да, так как трофеев нет уже с 1994 года.
А кони вряд ли оставят, им чемпионат нужен
Ответ Фокс45
Все набросы лудомана чепуха ... По Челестини, по Гусеву и даже по Карседо все решится в течение месяца с небольшим. Если кто-то из них сумеет взять Кубок России - то с гарантией останется в клубе
Карседо в любом случае останется
Задрал всех Генич, но как его выгнать
Ответ Вэлс
Задрал всех Генич, но как его выгнать
От куда? С Ютуб шоу? Он что это на ТВ вещает? Давай тогда всех кто нам не нравится на Ютубе закрывать..
Ответ Вэлс
Задрал всех Генич, но как его выгнать
тебя бедного насильно заставляют на новости с ним нажимать?
Оставьте Челестини, нам нравится.
Задрал, конечно, но не так сильно, как Генич
Челестини наделал ошибок зимой. Обмен Дивея, невнятная подготовка в зимнее межсезонье. Конфликт с Мойзесом довершил всё. Слишком мало он поработал, чтобы наделять его дополнительными полномочиями. Так что руководство клуба наделали ошибок. Убрать тренера можно и это будет логично. Но на кого?
Ответ Александр Лахно
Челестини наделал ошибок зимой. Обмен Дивея, невнятная подготовка в зимнее межсезонье. Конфликт с Мойзесом довершил всё. Слишком мало он поработал, чтобы наделять его дополнительными полномочиями. Так что руководство клуба наделали ошибок. Убрать тренера можно и это будет логично. Но на кого?
Мне очень импонирует Челестини по его человеческим качествам, но либо он сильно поверил в ребят и начал им нагружать то, на что они в принципе не способны, либо он просто потерял команду и раздевалку. Я смотрел обе игры, и абсолютно уверен, что именно как тренера, и Осинькин, и Булатов переиграли его в тренерском цеху, в первую очередь. Он классный мужик, но отсутствие гибкости и вера в идею, судя по всему, привели ЦСКА туда, где мы есть. Рад буду ошибиться в итоге, но игры последние 2 тура чемпионата лично для меня худшие по содержанию с 2002 года. И ладно бы с лидерами, но 13 и 16 место, и 0 ударов в створ с крыльями - это край.
Генич и его друзья комментаторы уже всех давно задрали.
Почему Генич вообще везде лезет. Обычный лудоман рассуждает о проблемах в тех и или иных клубах.
У Челестини одна схема. Она сразу попёрла. В начале чемпионата были уверенные разгромные победы. Команда поверила в тренера. Потом тренеры других команд приспособились к игре ЦСКА. Армейцы стали с трудом набирать очки. После рестарта после серии неудачных матчей команда перестала верить в схему тренера и в самого тренера. Провальные трансферы, эксперименты в центре защиты и не гибкость тренера привели у тому, что имеем.
Ответ Акакий Акакиевич
У Челестини одна схема. Она сразу попёрла. В начале чемпионата были уверенные разгромные победы. Команда поверила в тренера. Потом тренеры других команд приспособились к игре ЦСКА. Армейцы стали с трудом набирать очки. После рестарта после серии неудачных матчей команда перестала верить в схему тренера и в самого тренера. Провальные трансферы, эксперименты в центре защиты и не гибкость тренера привели у тому, что имеем.
Все в точку. Команды приспособились. А к тем кто играет от обороны так и не нашлись ключи. Позиционной атаки нет. Чехорда с составом бесконечная. Плана Б нет. Замены почти никогда не усиливают игру
Материалы по теме
«ЦСКА производит жалкое впечатление как игрой, так и результатом. После сезона нужно будет решать, устраивает ли Челестини руководство, чистить команду». Масалитин об армейцах
18 апреля, 15:10
У ЦСКА 2 матча подряд без побед, после рестарта – ничья и 5 поражений в 10 играх. Отставание от идущего 3-м «Локо» – 5 очков
18 апреля, 13:45
Данила Козлов: «Стиль ЦСКА сильно отличается от того, как действует «Краснодар». Больше футбола. У «Краснодара» больше интенсивная игра, была опция Кордобы. Немного не мой футбол»
17 апреля, 14:44
