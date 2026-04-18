Константин Генич: «Челестини всех в ЦСКА как будто бы задрал. Повторяется ситуация, когда тренер дает промежуточный результат, и клуб говорит: «Ты наше все», а потом: «Нет, перестарались»

Генич: Челестини всех в ЦСКА как будто бы задрал.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о текущей ситуации в ЦСКА .

«К сожалению, ситуация повторяется, когда тренер, проработав полгода, влюбляет в себя аудиторию своим футболом, дает что-то свежее, футболисты все в восторге, тренировки наконец-то с мячами, все очень интересно.

Есть микроскопический промежуточный результат, и клуб говорит: «Тренер – ты наше все, ты к нам надолго. Мы тебе вот это, вот это, повышение контракта». И у Абаскаля же было то же самое – и он испортился.

И сейчас, насколько понимаю, Челестини всех в ЦСКА как будто бы задрал. Возможно, количеством тренеров, таким поведением, как в истории с Мойзесом. Следовательно, клуб говорит: «Нет, мы тут перестарались», – сказал Генич на YouTube-канале «Коммент.Шоу».