Константин Генич: «Челестини всех в ЦСКА как будто бы задрал. Повторяется ситуация, когда тренер дает промежуточный результат, и клуб говорит: «Ты наше все», а потом: «Нет, перестарались»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о текущей ситуации в ЦСКА.
«К сожалению, ситуация повторяется, когда тренер, проработав полгода, влюбляет в себя аудиторию своим футболом, дает что-то свежее, футболисты все в восторге, тренировки наконец-то с мячами, все очень интересно.
Есть микроскопический промежуточный результат, и клуб говорит: «Тренер – ты наше все, ты к нам надолго. Мы тебе вот это, вот это, повышение контракта». И у Абаскаля же было то же самое – и он испортился.
И сейчас, насколько понимаю, Челестини всех в ЦСКА как будто бы задрал. Возможно, количеством тренеров, таким поведением, как в истории с Мойзесом. Следовательно, клуб говорит: «Нет, мы тут перестарались», – сказал Генич на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Коммент.Шоу»
у меня лично мнение схожее с ним и я тоже думаю, что чтобы Челесстини остаться нужно ну прям очень хорошие результаты давать, чего мы не видим.
Я лично тоже слышал, что атмосфера в клубе резко стала "не очень". Слышал, что как минимум люди в клубе разделились на тех кто поддерживает тренера, а кто нет, а это никогда никогда не способствовало успехам
А кони вряд ли оставят, им чемпионат нужен