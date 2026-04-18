Гнабри выбыл на длительный срок. У форварда «Баварии» разрыв приводящей мышцы бедра

Серж Гнабри выбыл на длительный срок из-за травмы.

Форвард «Баварии» Серж Гнабри получил травму.

Мюнхенский клуб сообщил, что у 30-летнего футболиста выявлен разрыв приводящей мышцы правого бедра. Игрок выбыл «на длительный срок».

В текущем сезоне Бундеслиги Гнабри провел 21 матч, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.