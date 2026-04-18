  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гнабри выбыл на длительный срок. У форварда «Баварии» разрыв приводящей мышцы бедра
Серж Гнабри выбыл на длительный срок из-за травмы.

Форвард «Баварии» Серж Гнабри получил травму. 

Мюнхенский клуб сообщил, что у 30-летнего футболиста выявлен разрыв приводящей мышцы правого бедра. Игрок выбыл «на длительный срок». 

В текущем сезоне Бундеслиги Гнабри провел 21 матч, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. Его статистику можно найти здесь

Кто выиграет Лигу чемпионов?33685 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Баварии»
logoбундеслига Германия
logoБавария
logoСерж Гнабри
logoтравмы
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В самый ответственный период
они реально камнями вместо мяча тренируются?
Как же не хочется видеть такие новости перед ЧМ
Ну вот, только подумал, что в кои-то веки весной Бавария без травм, и на тебе. Сначала Карл, теперь Гнабри:(
Ответ Ислам Измайлов1
Он форвард!?
Да, оттянутый нап и крайний
Как всегда, ничего ведь не предвещало. Хорошо хоть Джамал более менее форму набрал и Карл вроде восстанавливается.
Толстяк запоздал что то с травмой, зря его продлили...
Большая потеря, был в отличной форме и выходил в основе постоянно. Что ж, пора Джамалу показывать класс, делать нечего. Здоровья Сержу🙏🏻
Читайте новости футбола в любимой соцсети
