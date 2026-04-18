Гнабри выбыл на длительный срок. У форварда «Баварии» разрыв приводящей мышцы бедра
Серж Гнабри выбыл на длительный срок из-за травмы.
Форвард «Баварии» Серж Гнабри получил травму.
Мюнхенский клуб сообщил, что у 30-летнего футболиста выявлен разрыв приводящей мышцы правого бедра. Игрок выбыл «на длительный срок».
В текущем сезоне Бундеслиги Гнабри провел 21 матч, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Баварии»
В самый ответственный период
они реально камнями вместо мяча тренируются?
Как же не хочется видеть такие новости перед ЧМ
Ну вот, только подумал, что в кои-то веки весной Бавария без травм, и на тебе. Сначала Карл, теперь Гнабри:(
Он форвард!?
Он форвард!?
Да, оттянутый нап и крайний
Как всегда, ничего ведь не предвещало. Хорошо хоть Джамал более менее форму набрал и Карл вроде восстанавливается.
Musiala - time! 🔥
Толстяк запоздал что то с травмой, зря его продлили...
Большая потеря, был в отличной форме и выходил в основе постоянно. Что ж, пора Джамалу показывать класс, делать нечего. Здоровья Сержу🙏🏻
