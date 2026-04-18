  Конте о 0:2 с «Лацио»: «У «Наполи» было 70% владения и ни одного удара в створ. Соперник выжидал, перекрывал зоны и убегал в контратаки»
Конте о 0:2 с «Лацио»: «У «Наполи» было 70% владения и ни одного удара в створ. Соперник выжидал, перекрывал зоны и убегал в контратаки»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о поражении от «Лацио» (0:2) в 33-м туре Серии А. 

«Это была неудачная игра, нам не хватило качества в центре поля. «Лацио» выжидал, перекрывал зоны и убегал в контратаки. У нас было 70% владения мячом, но мы не смогли нанести ни одного удара в створ.

Было ощущение, что у нас мало энергии. В таких условиях становится сложно – мы пропустили голы после быстрых атак. Возможно, я сам не сумел вовремя почувствовать это «недомогание», возникшее после матча с «Пармой» (1:1), возможно, не смог дать правильную мотивацию – а она заключалась в том, чтобы выложиться на максимум и попытаться набрать как можно больше очков в оставшихся играх.

Мы получили серьезный удар, но с понедельника начнем заново, извлекая уроки из сегодняшнего дня. В таких ситуациях важно разумно понять причины и привести все в порядок».

О своем будущем

«В прошлом году за два месяца до конца чемпионата уже обсуждали мое будущее. Пусть говорят – иногда мои слова неправильно интерпретируют. Это часть футбола. На мой взгляд, чем меньше говоришь, тем лучше для всех – по крайней мере до завершения сезона», – сказал Конте. 

Лацио итальянский Робин Гуд. Забирает очки у верхней половины таблицы, и раздаёт нижней )
Лацио итальянский Робин Гуд. Забирает очки у верхней половины таблицы, и раздаёт нижней )
К сожалению это лишь подтверждение того, что Лацио в этом сезоне - типичный середняк. Могут лидеров дернуть, могут аутсайдерам продуть.
да как они посмели
