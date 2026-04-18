«Дзюба – самый выдающийся футболист, продолжающий играть в РПЛ, наравне с Акинфеевым. Как можно говорить, что «Акрон» без него может быть лучше?» Тедеев о форварде

Заур Тедеев: Дзюба и Акинфеев – самые выдающиеся из действующих игроков РПЛ.

Главный тренер «Акрона » Заур Тедеев высказался о значимости нападающего Артема Дзюбы для команды.

Сегодня тольяттинский клуб сыграл вничью с «Рубином» в 25-м туре Мир РПЛ (1:1). Дзюба забил гол в этой игре.

– Бывший футболист «Рубина» Сесар Навас был на игре и удивился, что Дзюба до сих пор играет. Есть мнение, что команда без Артема играет лучше.

– Кто так говорит? Пусть этот человек чаще и больше находится в тренировочном процессе и видит, что делает Дзюба. Надо понимать, что это за спортсмен и человек. Дзюба – самый выдающийся футболист в нашем футболе наравне с Акинфеевым, которые продолжают играть в РПЛ. Как можно говорить, что команда без Дзюбы может быть лучше? Как это представить? Мы без любого футболиста чувствуем себя плохо, не говоря о Дзюбе.

Как мы вернулись со сборов, у нас был каскад травм определенных футболистов, и даже сейчас в лазарете есть игроки, без которых нам очень тяжело. Нельзя так говорить. Как вы считаете, Дзюбу можно чему‑то научить? Думаю, что нет. Есть ли смысл с ним о чем‑либо спорить? Нет. Он видел столько тренеров, разных людей. С ним надо просто уметь договариваться, подводить его к каждому матчу. Я это делаю максимально индивидуально, только остальным футболистам нужно развиваться, а Дзюбе – сохранить свою спортивную форму.

Для этого его надо держать психологически в нормальном состоянии. Прежде всего мое общение с футболистами строится на взаимоотношениях, потому что все они – личности, – сказал Тедеев.