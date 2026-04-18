У «Динамо» 1 победа в 6 последних матчах – сегодня 1:1 с «Пари НН»

«Динамо » одержало одну победу в шести последних матчах.

Сегодня команда Ролана Гусева на выезде сыграла вничью с «Пари НН » (1:1) в 25-м туре Мир РПЛ. Бело-голубые играли в большинстве с 74-й минуты.

«Динамо» идет на 7-й строчке в турнирной таблице с 35 набранными очками. В следующем матче команда сыграет с «Рубином» на своем поле в рамках РПЛ .