Олусегун получил две желтых за 20 минут в матче с «Динамо». Форвард «Пари НН» сорвал атаку на 74-й
Олакунле Олусегун получил вторую желтую карточку на 74-й минуте матча с «Динамо» (1:1, второй тайм).
Форвард «Пари НН» сбил Бителло на подступах к штрафной. Главный судья Андрей Прокопов удалил нигерийца, который уже имел предупреждение за фол на Дмитрие Скопинцеве на 55-й минуте.
Спортс'' проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Как будто специально хотел отдохнуть или ставка, чтоб сыграла... Его не удалили за акцентированный удар локтем в лицо, он потом через минуту берёт и сбивает, зная, что есть уже жёлтая... Мутная история!