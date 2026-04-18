Олусегун получил две желтых за 20 минут в матче с «Динамо». Форвард «Пари НН» сорвал атаку на 74-й

Олусегун получил красную карточку в матче с «Динамо».

Олакунле Олусегун получил вторую желтую карточку на 74-й минуте матча с «Динамо » (1:1, второй тайм).

Форвард «Пари НН » сбил Бителло на подступах к штрафной. Главный судья Андрей Прокопов удалил нигерийца, который уже имел предупреждение за фол на Дмитрие Скопинцеве на 55-й минуте.

