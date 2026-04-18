«Тоттенхэм» не выигрывает в АПЛ в 2026 году – 6 ничьих, 9 поражений. «Шпоры» идут в зоне вылета после 33 туров
Сегодня «шпоры» сыграли вничью с «Брайтоном» со счетом 2:2 в 33-м туре чемпионата Англии. У лондонцев нет побед в этом турнире с 28 декабря – тогда они одолели «Кристал Пэлас» (1:0). С тех пор «Тоттенхэм» провел 15 матчей в национальном первенстве, потерпев 9 поражений и 6 раз сыграв вничью.
Сегодняшняя игра была для Роберто Де Дзерби второй на посту главного тренера команды.
В данный момент «Тоттенхэм» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко после 33 матчей. Он отстает от «Вест Хэма» на 1 очко, а от «Ноттингем Форест» – на 2. При этом у «лесников» и «молотобойцев» есть по одной игре в запасе.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Орнул с празднования Симмонса, будто Тоттенхэм с 0:3 отыгрался в конце финала кубка Англии, навеяло Лисаковичем из матча Рубина и Уфы за стыки. Гений Де Дзерби, уверен, пробежал больше всех из Тоттенхэма за игру, да и вообще, стильный тренер :)
Рейнджерс вообще свежий суперпример.
Есть один нюанс, но его опустим
Думаю, вот это аналитика уровня спорта😂
Публиковали еще , я помню , Локомотив потерял шансы на золотой дубль, напомнило сразу🤣
Позор, которого футбол еще не видел.
Сегодня против Лидса у них был один момент и в целом все
И теперь почти опустились на самое дно. Обидно.
Я вот помню, Вилаша-Боаша ругали за его футбол, так он ещё ничего такой был, на самом то деле.