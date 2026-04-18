  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Тоттенхэм» не выигрывает в АПЛ в 2026 году – 6 ничьих, 9 поражений. «Шпоры» идут в зоне вылета после 33 туров
98

«Тоттенхэм» не побеждает в АПЛ в 2026 году.

«Тоттенхэм» не смог выбраться из зоны вылета. 

Сегодня «шпоры» сыграли вничью с «Брайтоном» со счетом 2:2 в 33-м туре чемпионата Англии. У лондонцев нет побед в этом турнире с 28 декабря – тогда они одолели «Кристал Пэлас» (1:0). С тех пор «Тоттенхэм» провел 15 матчей в национальном первенстве, потерпев 9 поражений и 6 раз сыграв вничью. 

Сегодняшняя игра была для Роберто Де Дзерби второй на посту главного тренера команды. 

В данный момент «Тоттенхэм» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко после 33 матчей. Он отстает от «Вест Хэма» на 1 очко, а от «Ноттингем Форест» – на 2. При этом у «лесников» и «молотобойцев» есть по одной игре в запасе. 

Что делать с Челестини?1351 голос
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoРоберто Де Дзерби
logoпремьер-лига Англия
logoТоттенхэм
logoБрайтон
98 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Так-так. Короче, пересказ игры, кто не видел: встретились два модных тренера-философа, у которых ложные полуфланги, треквартисты, реджисты, пофигисты и прочие. В общем, обе команды играли по схеме "розыгрыш от ворот низом - пас на фланг бегунку - бегунок упирается в бровку - дальше по ситуации". Если не знать положение в таблице, то понять решительно сложно, кто из них в зоне вылета, а кто за еврокубки борется. Закончили бы 0:0 - было бы логично. Тоттенхэм первую годную атаку провел на 68-й минуте только, да и то, все строилось через озарение Хави Симмонса или бег Педро Порро. Розыгрыш от ворот - это отдельная песня. Больше 2-3 передач не получается вообще, что у тех, что у этих, отсюда и привозы (начало отбора на гол Симмонса и тот же перфоманс Дансо в конце).

Орнул с празднования Симмонса, будто Тоттенхэм с 0:3 отыгрался в конце финала кубка Англии, навеяло Лисаковичем из матча Рубина и Уфы за стыки. Гений Де Дзерби, уверен, пробежал больше всех из Тоттенхэма за игру, да и вообще, стильный тренер :)
Ответ Racing Online TV
Скоро другой стильный тренер будет пытаться попасть в лч. Такие время, физруков всё меньше, стиляг больше
Ответ Racing Online TV
Да у нас там через одного клоуны хайпанутые, вспомнить только Ришарлиссона, который каждый гол отмечает (пару раз в год) как будто это финал ЛЧ. Получает ЖК за празднование, а потом ещё гол отменяют. Там реально надо разгонять эту шайку придурков.
Просто проклятая команда. Как можно с таким подбором игроков так играть, непонятно никому. Может, очищение шипом пойдет на пользу
Ответ Тмб68рус
Кому вообще "очищение" когда либо помогало в европейских лигах? Не помню ни одного случая
Ответ Harryck
Наполи, например, и Атлетико - вернулись практически после банкротства. И Монако тоже.
Рейнджерс вообще свежий суперпример.
Аж с декабря нет побед. Капец. За это время даже Сочи победил аж дважды.
Ответ Власть нефутбольных людей!
Сочи вообще на 16, а ТТХ на 18

Есть один нюанс, но его опустим
Ответ Александр Кошечкин
Значит Сочи сильнее Тоттенхэма.
Ничего страшного, просто у команды коричневая полоса…
Прочитал: «Тоттенхэм» не выиграет АПЛ в 2026 году.
Думаю, вот это аналитика уровня спорта😂
Ответ Giovi
Я кстати тоже )
Публиковали еще , я помню , Локомотив потерял шансы на золотой дубль, напомнило сразу🤣
Залечь на дно в АПЛ
А ведь это клуб, который богаче условного Интера.
Позор, которого футбол еще не видел.
Ответ Proper Chels
и доход Тоттенэма почти миллиард, в два раза больше, чем доход Челси. не очень помогло. такой прикол
Ответ Proper Chels
и который чуть не прошел полуфиналиста ЛЧ этого розыгрыша после разгрома, кто знает если бы вратарские косяки в первом матче
в следующем туре волки, есть шанс победить)
Ответ Мелкие лавочники
Ну как сказать) у волков последние 3 домашних матча АПЛ, это ничья с Арсеналом и победы над Виллой и Ливерпулем
Ответ AlexVetoVeto
Эти все матчи были до перерыва,а сейчас они снова превратились в тыкву
Сегодня против Лидса у них был один момент и в целом все
ну с вулвз могут три очка взять, с лидсом дома поковыряться, с нынешним челси. эвертон и вилла - уже сложнее. ну короче, спастись могут, но учитывая ауру этого клуба... как-то сомнительно
Да, я в шоке с Ттх. Вложили до фига денег в стадион, в состав в свое время , были топ тренеры топ игроки , хороший футбол показывали, были в 4 ке или были близки к 4 ке, но это показалось Леви еще тогда , что плохой результат и уволили португальца.
И теперь почти опустились на самое дно. Обидно.
Ответ Zerit
По правде сказать, после Почеттино хороший футбол ни один тренер не показал на долгой дистанции. Была надежда на Постегкоглу в первом сезоне, но он быстро сдулся. А в этом сезоне реально какое-то проклятье витает над клубом, очков могли бы набирать даже с такой игрой явно больше, но в каждом матче либо Тоттенхэм себе дурака привозит, либо соперник выдаёт лучший матч в сезоне вдруг. А ещё бесконечные травмы.
Я вот помню, Вилаша-Боаша ругали за его футбол, так он ещё ничего такой был, на самом то деле.
Ответ Zerit
Стадион универсальный, на нём много чего можно проводить, еще один источник дохода есть )
Читайте новости футбола в любимой соцсети
