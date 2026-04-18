«Тоттенхэм» не выигрывает в АПЛ в 2026 году – 6 ничьих, 9 поражений. «Шпоры» идут в зоне вылета после 33 туров

«Тоттенхэм» не побеждает в АПЛ в 2026 году.

«Тоттенхэм» не смог выбраться из зоны вылета.

Сегодня «шпоры» сыграли вничью с «Брайтоном » со счетом 2:2 в 33-м туре чемпионата Англии. У лондонцев нет побед в этом турнире с 28 декабря – тогда они одолели «Кристал Пэлас» (1:0). С тех пор «Тоттенхэм» провел 15 матчей в национальном первенстве, потерпев 9 поражений и 6 раз сыграв вничью.

Сегодняшняя игра была для Роберто Де Дзерби второй на посту главного тренера команды.

В данный момент «Тоттенхэм » занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ , набрав 31 очко после 33 матчей. Он отстает от «Вест Хэма» на 1 очко, а от «Ноттингем Форест» – на 2. При этом у «лесников» и «молотобойцев» есть по одной игре в запасе.