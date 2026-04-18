  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дзюба об 1:1 с «Рубином» и рекорде по голам за «Акрон»: «Мне так поплохело, под конец бледного поймал. Приятно достигать таких отметок, все не зря, значит»
13

Дзюба об 1:1 с «Рубином» и рекорде по голам за «Акрон»: «Мне так поплохело, под конец бледного поймал. Приятно достигать таких отметок, все не зря, значит»

Дзюба об 1:1 с «Рубином»: мне так поплохело, под конец бледного поймал.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о том, что стал лучшим бомбардиром в истории тольяттинского клуба. 

37-летний форвард в матче с «Рубином» (1:1) забил свой 18-й гол в футболке «Акрона». 

Ты стал лучшим бомбардиром «Акрона», какие ощущения?

– Честно, думал об этом, потом забыл. Болдырев напомнил после. Приятно в любом случае, когда ты достигаешь таких отметок. Все не зря, значит.

Мне так поплохело. Я под конец набегался, бледного поймал, – сказал Дзюба. 

Что делать с Челестини?5103 голоса
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoАртем Дзюба
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoРубин
logoМатч ТВ
рекорды
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сколько желчи тут на него льётся, и за что? Если говорить о футболе - Дзюба - профессионал, он играет на высшем уровне в России, в далеко не самом сильном клубе, и всё равно забивает, отдаёт, достигает результата. Нет у нас нападающих лучше в разрезе карьеры, а она у него сложная. Он не вырос в топ-футболиста в тепличных условиях, играл в подвалах таблицы, достигал, рос и добился вызова в сильнейший клуб страны. Кому как, но для меня его история - большой пример, как с не самым очевидным талантом сделать из себя большого игрока и побить все возможные рекорды в чемпионате.

А о его человеческих качествах не мне судить, но по крайней мере он открытый, каким бы ни был.
Ответ Zenit2013
Сколько желчи тут на него льётся, и за что? Если говорить о футболе - Дзюба - профессионал, он играет на высшем уровне в России, в далеко не самом сильном клубе, и всё равно забивает, отдаёт, достигает результата. Нет у нас нападающих лучше в разрезе карьеры, а она у него сложная. Он не вырос в топ-футболиста в тепличных условиях, играл в подвалах таблицы, достигал, рос и добился вызова в сильнейший клуб страны. Кому как, но для меня его история - большой пример, как с не самым очевидным талантом сделать из себя большого игрока и побить все возможные рекорды в чемпионате. А о его человеческих качествах не мне судить, но по крайней мере он открытый, каким бы ни был.
За что, за что... за все! Это же так просто - накинуть на другого дерьма за свои обиды и неудачи.
//Ещё один искатель приключений, без грусти и сомнения бросивший в пучину живой мир ради придуманной сказки. Даже если рассказать ей всё, она не остановится. Ведь только здесь она сильна, талантлива и красива, там всё было иначе. И она будет мстить реальности за свою несчастливость, за анемичную прозрачность, за презрительную жалость подруг, за фигуру, изогнутую сколиозом, за редкие себорейные волосы, за свои, выплаканные ночами, бездарные стихи.(с)И тогда ты берёшь меч, Святослав Логинов
Зюба гений. Как же он умело обращается с мячом. Кудесник.
Пожалуй он сейчас в лучшей форме за то время,как ушел из Зенита. И выдерживает физически все 90 минут
«Бледного поймал»? Что за наркоманский сленг? Я разбираюсь.
Ответ Aлeксaндp Мocтoвoй
«Бледного поймал»? Что за наркоманский сленг? Я разбираюсь.
Почему наркоманский? Много кто так говорит, единственное, он не к месту употребил немного
если бледный, значит проблемы с опорой )
Лично мне в нем не нравится только одна черта, когда он гонит на бывших тренеров и партнёров, когда уходит из клуба. Все остальное лично его дело, видео, Орзулы всякие, меня не трогают. Как футболист Артем по нашим меркам чисто Ибрагимович.
Хорошо, что мягкого удержал.
Ну, лысого то ты уже ловил, дошла очередь и до бледного
Рукаку как и Овечкин, тянет команду на дно ради бесполезной статы
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем