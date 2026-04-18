Дзюба об 1:1 с «Рубином» и рекорде по голам за «Акрон»: «Мне так поплохело, под конец бледного поймал. Приятно достигать таких отметок, все не зря, значит»

Дзюба об 1:1 с «Рубином»: мне так поплохело, под конец бледного поймал.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о том, что стал лучшим бомбардиром в истории тольяттинского клуба.

37-летний форвард в матче с «Рубином » (1:1) забил свой 18-й гол в футболке «Акрона ».

– Ты стал лучшим бомбардиром «Акрона», какие ощущения?

– Честно, думал об этом, потом забыл. Болдырев напомнил после. Приятно в любом случае, когда ты достигаешь таких отметок. Все не зря, значит.

Мне так поплохело. Я под конец набегался, бледного поймал, – сказал Дзюба.