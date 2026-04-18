Дзюба об 1:1 с «Рубином» и рекорде по голам за «Акрон»: «Мне так поплохело, под конец бледного поймал. Приятно достигать таких отметок, все не зря, значит»
Дзюба об 1:1 с «Рубином»: мне так поплохело, под конец бледного поймал.
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о том, что стал лучшим бомбардиром в истории тольяттинского клуба.
37-летний форвард в матче с «Рубином» (1:1) забил свой 18-й гол в футболке «Акрона».
– Ты стал лучшим бомбардиром «Акрона», какие ощущения?
– Честно, думал об этом, потом забыл. Болдырев напомнил после. Приятно в любом случае, когда ты достигаешь таких отметок. Все не зря, значит.
Мне так поплохело. Я под конец набегался, бледного поймал, – сказал Дзюба.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
А о его человеческих качествах не мне судить, но по крайней мере он открытый, каким бы ни был.
//Ещё один искатель приключений, без грусти и сомнения бросивший в пучину живой мир ради придуманной сказки. Даже если рассказать ей всё, она не остановится. Ведь только здесь она сильна, талантлива и красива, там всё было иначе. И она будет мстить реальности за свою несчастливость, за анемичную прозрачность, за презрительную жалость подруг, за фигуру, изогнутую сколиозом, за редкие себорейные волосы, за свои, выплаканные ночами, бездарные стихи.(с)И тогда ты берёшь меч, Святослав Логинов
Пожалуй он сейчас в лучшей форме за то время,как ушел из Зенита. И выдерживает физически все 90 минут