Мостовой за расширение РПЛ: «Как страна с населением в 150 млн человек умудряется иметь 16 команд в лиге? 18 – это минимум. Я об этом говорил еще 10 лет назад»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выступил за расширение Мир РПЛ.
«Я об этом говорил еще 10 лет назад. Как страна с населением в 150 миллионов человек умудряется иметь 16 команд в лиге?
Есть примеры стран, которые меньше по своей территории, но у них есть по 20 команд в чемпионатах. Ну что здесь говорить? Для России 18 команд – это минимум», – сказал Мостовой.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
