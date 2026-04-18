Мостовой за расширение РПЛ: «Как страна с населением в 150 млн человек умудряется иметь 16 команд в лиге? 18 – это минимум. Я об этом говорил еще 10 лет назад»

Мостовой: как страна с населением в 150 млн умудряется иметь 16 команд в лиге?.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выступил за расширение Мир РПЛ .

«Я об этом говорил еще 10 лет назад. Как страна с населением в 150 миллионов человек умудряется иметь 16 команд в лиге?

Есть примеры стран, которые меньше по своей территории, но у них есть по 20 команд в чемпионатах. Ну что здесь говорить? Для России 18 команд – это минимум», – сказал Мостовой.